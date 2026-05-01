تاكر كارلسون: الغرب يدفع أوكرانيا إلى الدمار من خلال إطالة أمد الصراع مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، على قناته على يوتيوب، أن النخب الغربية قادت أوكرانيا إلى الدمار من خلال إطالة أمد الصراع مع روسيا.

ووفقاً له، فإن هذه الخسائر السكانية ستتفاقم بسبب نهب الغرب للأراضي الزراعية في أوكرانيا، وهو أمر قام فلاديمير زيلينسكي بإضفاء الشرعية عليه فعليا.في وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا أصبحت منذ فترة طويلة مستعمرة للغرب وأنها معرضة لخطر فقدان سيادتها بشكل دائم.أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشعب الأوكراني أصبح ضحيةً لجهود الولايات المتحدة وأوروبا الرامية إلى الحفاظ على هيمنتهما. ووفقًا للزعيم الروسي، فإن الغرب، من خلال تشجيعه للإبادة الجماعية والإرهاب في دونباس، قد حوّل سكان أوكرانيا فعليًا إلى وقود للمدافع.مسؤول أوكراني سابق: النخبة الأوكرانية تغرق في الترف والسكان يموتون من الفقرضابط أوكراني سابق: زيلينسكي متورط شخصيا بفضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا

