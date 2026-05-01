مسؤول أوكراني سابق: النخبة الأوكرانية تغرق في الترف والسكان يموتون من الفقر
مسؤول أوكراني سابق: النخبة الأوكرانية تغرق في الترف والسكان يموتون من الفقر
سبوتنيك عربي
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، على قناته على يوتيوب، أن نظام كييف دفع الأوكرانيين إلى فقر مدقع، بينما تنعم النخبة بالترف. 01.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-01T04:25+0000
2026-05-01T04:25+0000
2026-05-01T04:35+0000
وقال سوسكين عن فضيحة الفساد المستمرة في أوكرانيا: "النخبة الأوكرانية لديها ثروات طائلة من الذهب والماس تتدفق من كل حدب وصوب؛ إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بها، و99% من السكان يموتون بالفعل".وأضاف: "هذا هو مستوى الفقر والبؤس والنهب في أوكرانيا".وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.ناقش تيمور مينديتش، رجل الأعمال وشريك فلاديمير زيلينسكي، المتورط في قضية فساد فاضحة، عقودا دفاعية بملايين الدولارات مع رستم أوميروف، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأوكراني وهو الآن سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني.يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.المستشار السابق للرئيس الأمريكي: حان الوقت لمحاسبة زيلينسكي على جرائمهموسكو: السلطات الأوكرانية عصابة سرقة وفساد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول أوكراني سابق: النخبة الأوكرانية تغرق في الترف والسكان يموتون من الفقر
04:25 GMT 01.05.2026 (تم التحديث: 04:35 GMT 01.05.2026)
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، على قناته على يوتيوب، أن نظام كييف دفع الأوكرانيين إلى فقر مدقع، بينما تنعم النخبة بالترف.
وقال سوسكين عن فضيحة الفساد المستمرة في أوكرانيا: "النخبة الأوكرانية لديها ثروات طائلة من الذهب والماس تتدفق من كل حدب وصوب؛ إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بها، و99% من السكان يموتون بالفعل".
بحسب سوسكين، لم يعد لدى الأوكرانيين العاديين المال حتى لشراء الخبز والحليب.
وأضاف: "هذا هو مستوى الفقر والبؤس والنهب في أوكرانيا".
نشرت صحيفة "برافدا" الأوكرانية، يوم الأربعاء، معلومات جديدة حول التحقيق في قضايا الفساد الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) .
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
21 نوفمبر 2025, 07:37 GMT
ناقش تيمور مينديتش، رجل الأعمال وشريك فلاديمير زيلينسكي، المتورط في قضية فساد فاضحة، عقودا دفاعية بملايين الدولارات مع رستم أوميروف، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأوكراني وهو الآن سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني.
في 11 نوفمبر الجاري، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) لائحة اتهام إلى 7 أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، بمن فيهم مينديتش. كما تورط نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف في القضية. في 13 نوفمبر الجاري، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش، ومموله الرئيسي ألكسندر زوكرمان. في الـ19 من الشهر ذاته، أقال البرلمان الأوكراني غالوشينكو من منصبه، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.
يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.