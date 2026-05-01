الجيش الروسي يحرر بلدة بوكاليانويه في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة ممثل إسرائيل في مؤتمر "الفيفا".. فيديو
رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة ممثل إسرائيل في مؤتمر "الفيفا".. فيديو
سبوتنيك عربي
رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، مصافحة باسم الشيخ سليمان، نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في لحظة حادة خلال كونغرس الهيئة العالمية... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-01T09:07+0000
2026-05-01T09:07+0000
ووضع إنفانتينو يده على ذراع رئيس الاتحاد الفلسطيني ودعاه للاقتراب من سليمان، ولكن الرجوب رفض.قالت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سوزان شلبي التي كانت حاضرة في القاعة، عندما سُئلت ‌عما قاله الرجوب عند رفضه: "لا يمكنني مصافحة شخص جلبه الإسرائيليون لتبييض فاشيتهم وإبادتهم الجماعية! نحن نعاني".وفي تصريحات بعد انتهاء المؤتمر، قالت سوزان شلبي إن محاولة إنفانتينو دفع سليمان والرجوب إلى مصافحة بعضهما أظهرت قلة تقدير لخطاب رئيس الاتحاد الفلسطيني، الذي جدد فيه مطالبته بعدم السماح للأندية الإسرائيلية بإقامة فرق لها في ​مستوطنات بالضفة الغربية.وكان في وقت سابق، أعلن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أسعد المجدلاوي، مقتل 1007 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، وتدمير 265 منشأة رياضية، خلال الحرب التي استمرت لعامين في قطاع غزة.حصيلة "صادمة" لضحايا الحركة الرياضية في غزة منذ بدء الحربمنتخب فلسطين يحقق تعادلا مثيرا أمام تونس في منافسات "كأس العرب"
رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة ممثل إسرائيل في مؤتمر "الفيفا".. فيديو

09:07 GMT 01.05.2026
رفض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، مصافحة باسم الشيخ سليمان، نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في لحظة حادة خلال كونغرس الهيئة العالمية لكرة القدم "فيفا" المنعقد في فانكوفر الكندية، يوم الخميس.
ووضع إنفانتينو يده على ذراع رئيس الاتحاد الفلسطيني ودعاه للاقتراب من سليمان، ولكن الرجوب رفض.

ثم اعتلى إنفانتينو المنصة، قائلاً: سنعمل معاً، الرئيس رجوب، ونائب الرئيس سليمان. فلنعمل معاً لنمنح الأمل للأطفال. هذه قضايا معقدة.

قالت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سوزان شلبي التي كانت حاضرة في القاعة، عندما سُئلت ‌عما قاله الرجوب عند رفضه: "لا يمكنني مصافحة شخص جلبه الإسرائيليون لتبييض فاشيتهم وإبادتهم الجماعية! نحن نعاني".
وفي تصريحات بعد انتهاء المؤتمر، قالت سوزان شلبي إن محاولة إنفانتينو دفع سليمان والرجوب إلى مصافحة بعضهما أظهرت قلة تقدير لخطاب رئيس الاتحاد الفلسطيني، الذي جدد فيه مطالبته بعدم السماح للأندية الإسرائيلية بإقامة فرق لها في ​مستوطنات بالضفة الغربية.

ونشر الرجوب فيديو أرفقه على منصة تواصل اجتماعي بتعليق قال فيه: "من على منصة اجتماع "الفيقا"، اتخذنا موقفًا مبدئيًا واضحًا برفض مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي".

وكان في وقت سابق، أعلن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أسعد المجدلاوي، مقتل 1007 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، وتدمير 265 منشأة رياضية، خلال الحرب التي استمرت لعامين في قطاع غزة.
