حصيلة "صادمة" لضحايا الحركة الرياضية في غزة منذ بدء الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/حصيلة-صادمة-لقتلى-الحركة-الرياضية-في-غزة-منذ-بدء-الحرب-1110442192.html
حصيلة "صادمة" لضحايا الحركة الرياضية في غزة منذ بدء الحرب
حصيلة "صادمة" لضحايا الحركة الرياضية في غزة منذ بدء الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أسعد المجدلاوي، اليوم الاثنين، مقتل 1007 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، وتدمير 265 منشأة... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T20:58+0000
2026-02-16T21:02+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318388_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f53b830b26d423b04fed14e556fe3ff3.jpg
وقال المجدلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الأولمبية في غزة، إن "من بين القتلى 45 سيدة"، موضحاً أن "الضحايا توزعوا على 34 اتحاداً ومؤسسة رياضية، وشملوا لاعبين ومدربين وحكاماً وإداريين وكوادر مختلفة"، بحسب ما ذكر موقع "فلسطين أون لاين". وعلى صعيد الأضرار المادية، أوضح البيان أن 265 منشأة رياضية تضررت، بينها 184 دُمرت كلياً و81 لحقت بها أضرار جزئية. وشملت الخسائر 23 ملعباً واستاداً كبيراً (19 دماراً كلياً و4 جزئياً)، و35 صالة رياضية مغلقة (28 كلياً و7 جزئياً)، و58 مقراً إدارياً للأندية (45 كلياً و13 جزئياً)، إضافة إلى 12 ملعباً ممولاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم دُمرت بالكامل. وأضاف أن الخسائر تتجاوز الأرقام، لتشمل آثاراً نفسية واجتماعية، منها الصدمات لدى اللاعبين، وانقطاع برامج التنمية الرياضية، وتراجع فرص الاحتراف، وفقدان مصادر دخل للعديد من العاملين في القطاع. ودعا المجدلاوي المجتمع الدولي والهيئات الرياضية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها، مطالباً بالكشف عن مصير المفقودين، وتسريع الإخلاء الطبي للجرحى، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والمساهمة في إعادة إعمار وتأهيل البنية الرياضية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
https://sarabic.ae/20260216/باحث-بالشأن-الفلسطيني-إسرائيل-تحاول-عرقلة-إمكانية-وصول-قوة-الاستقرار-الدولية-إلى-قطاع-غزة-1110434260.html
https://sarabic.ae/20260216/إيطاليا-تعلن-استعدادها-لتدريب-الشرطة-في-قطاع-غزة---1110423112.html
https://sarabic.ae/20260215/ترامب-دول-مجلس-السلام-تعهدت-بتخصيص-نحو-5-مليارات-دولار-لإعادة-إعمار-غزة-1110391933.html
https://sarabic.ae/20260215/-الدفاع-المدني-في-غزة-يعلن-مقتل-عشرة-أشخاص-بقصف-إسرائيلي-على-خان-يونس-وجباليا-1110377925.html
غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318388_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fb307de170cee4fa4556ba80e8b1f43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

حصيلة "صادمة" لضحايا الحركة الرياضية في غزة منذ بدء الحرب

20:58 GMT 16.02.2026 (تم التحديث: 21:02 GMT 16.02.2026)
© AP Photo / Jehad Alshrafiيتصاعد الدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي الزيتون بمدينة غزة.
يتصاعد الدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي الزيتون بمدينة غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أسعد المجدلاوي، اليوم الاثنين، مقتل 1007 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، وتدمير 265 منشأة رياضية، خلال الحرب التي استمرت لعامين في قطاع غزة.
وقال المجدلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الأولمبية في غزة، إن "من بين القتلى 45 سيدة"، موضحاً أن "الضحايا توزعوا على 34 اتحاداً ومؤسسة رياضية، وشملوا لاعبين ومدربين وحكاماً وإداريين وكوادر مختلفة"، بحسب ما ذكر موقع "فلسطين أون لاين".
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
باحث بالشأن الفلسطيني: إسرائيل تحاول عرقلة إمكانية وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة
18:18 GMT

وأشار إلى أن كرة القدم الفلسطينية فقدت 565 من منتسبيها، فيما فقدت جمعية الكشافة والمرشدات أكثر من 125 شخصا، إضافة إلى فقدان خمسة رياضيين.

وعلى صعيد الأضرار المادية، أوضح البيان أن 265 منشأة رياضية تضررت، بينها 184 دُمرت كلياً و81 لحقت بها أضرار جزئية.
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
إيطاليا تعلن استعدادها لتدريب الشرطة في قطاع غزة
15:00 GMT
وشملت الخسائر 23 ملعباً واستاداً كبيراً (19 دماراً كلياً و4 جزئياً)، و35 صالة رياضية مغلقة (28 كلياً و7 جزئياً)، و58 مقراً إدارياً للأندية (45 كلياً و13 جزئياً)، إضافة إلى 12 ملعباً ممولاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم دُمرت بالكامل.
وأكد المجدلاوي أن هذا الدمار حرم آلاف الشباب والناشئين من حقهم في التدريب وممارسة الرياضة، وأدى إلى توقف البطولات المحلية وبرامج اكتشاف المواهب، فضلاً عن تحويل بعض الملاعب إلى مراكز إيواء أو احتجاز.
وأضاف أن الخسائر تتجاوز الأرقام، لتشمل آثاراً نفسية واجتماعية، منها الصدمات لدى اللاعبين، وانقطاع برامج التنمية الرياضية، وتراجع فرص الاحتراف، وفقدان مصادر دخل للعديد من العاملين في القطاع.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
ترامب: دول مجلس السلام تعهدت بتخصيص نحو 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة
أمس, 17:05 GMT
ودعا المجدلاوي المجتمع الدولي والهيئات الرياضية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها، مطالباً بالكشف عن مصير المفقودين، وتسريع الإخلاء الطبي للجرحى، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والمساهمة في إعادة إعمار وتأهيل البنية الرياضية.
وشدد على أن التقرير يمثل "شهادة تاريخية" على مرحلة مؤلمة، وفي الوقت نفسه رسالة تمسك بالحياة وبحق الشباب في اللعب والحلم، مؤكداً أن الرياضة في فلسطين ستبقى مساحة صمود وأمل للأجيال القادمة.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل عشرة أشخاص بقصف إسرائيلي على خان يونس وجباليا
أمس, 07:00 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала