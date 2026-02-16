https://sarabic.ae/20260216/حصيلة-صادمة-لقتلى-الحركة-الرياضية-في-غزة-منذ-بدء-الحرب-1110442192.html

حصيلة "صادمة" لضحايا الحركة الرياضية في غزة منذ بدء الحرب

أعلن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أسعد المجدلاوي، اليوم الاثنين، مقتل 1007 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، وتدمير 265 منشأة...

وقال المجدلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الأولمبية في غزة، إن "من بين القتلى 45 سيدة"، موضحاً أن "الضحايا توزعوا على 34 اتحاداً ومؤسسة رياضية، وشملوا لاعبين ومدربين وحكاماً وإداريين وكوادر مختلفة"، بحسب ما ذكر موقع "فلسطين أون لاين". وعلى صعيد الأضرار المادية، أوضح البيان أن 265 منشأة رياضية تضررت، بينها 184 دُمرت كلياً و81 لحقت بها أضرار جزئية. وشملت الخسائر 23 ملعباً واستاداً كبيراً (19 دماراً كلياً و4 جزئياً)، و35 صالة رياضية مغلقة (28 كلياً و7 جزئياً)، و58 مقراً إدارياً للأندية (45 كلياً و13 جزئياً)، إضافة إلى 12 ملعباً ممولاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم دُمرت بالكامل. وأضاف أن الخسائر تتجاوز الأرقام، لتشمل آثاراً نفسية واجتماعية، منها الصدمات لدى اللاعبين، وانقطاع برامج التنمية الرياضية، وتراجع فرص الاحتراف، وفقدان مصادر دخل للعديد من العاملين في القطاع. ودعا المجدلاوي المجتمع الدولي والهيئات الرياضية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها، مطالباً بالكشف عن مصير المفقودين، وتسريع الإخلاء الطبي للجرحى، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والمساهمة في إعادة إعمار وتأهيل البنية الرياضية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".

