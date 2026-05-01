عراقجي: مغامرة نتنياهو تكلف أمريكا 100 مليار دولار حتى الآن
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن مغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلفت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر 100 مليار... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-01T11:10+0000
10:46 GMT 01.05.2026 (تم التحديث: 11:10 GMT 01.05.2026)
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن مغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلفت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر 100 مليار دولار حتى الآن.
وقال عراقجي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، إن "مغامرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلفت أمريكا بشكل مباشر 100 مليار دولار حتى الآن، أي 4 أضعاف ما يعلن عنه".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني
أن "التكاليف غير المباشرة على دافعي الضرائب الأمريكيين أعلى بكثير"، مضيفًا أن "إسرائيل أولا تعني دائما أمريكا أخيرا".
وكان الرئيس الأمريكي
، دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.
وكان ترامب أعلن، في 21 نيسان/ أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار
وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
