الجيش الروسي يحرر بلدة بوكاليانويه في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
قرقاش: لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية "أحادية" بعد عدوانها على جيرانها
قرقاش: لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية "أحادية" بعد عدوانها على جيرانها
سبوتنيك عربي
قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إنه "لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية، وذلك بعد العدوان الغاشم على جيرانها". 01.05.2026, سبوتنيك عربي
قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إنه "لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية، وذلك بعد العدوان الغاشم على جيرانها".
ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أنه "في النقاش الدائر حول مضيق هرمز، تبرز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي كضامن رئيسي لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب".
وتابع مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية: "بطبيعة الحال، لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.
وكان ترامب أعلن، في 21 نيسان/ أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
