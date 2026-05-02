الإمارات ترفع القيود المفروضة على مجالها الجوي
© AP Photo / Kamran Jebreili
أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية، اليوم السبت، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الإمارات العربية المتحدة، مع رفع جميع الإجراءات الاحترازية، التي تم تطبيقها في الآونة الاخيرة، وذلك عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، التزامها بمواصلة المتابعة اللحظية لضمان الحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية لجميع الرحلات.
نعلن عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفع كافة الإجراءات الاحترازية التي طُبقت مؤخراً.— الهيئة العامة للطيران المدني (@gcaauae) May 2, 2026
يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود المبارك، أعلن في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي، وذلك بعد توقف مؤقت واحترازي لحركة الطيران، منذ 28 فبراير/ شباط 2026، نتيجة الأوضاع الإقليمية.
وأوضح المبارك في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن قرار إعادة التشغيل جاء بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختصة لضمان استئناف الحركة الجوية، وفق أعلى معايير السلامة والأمن.
وأشار إلى أن العودة تتم ضمن خطة مرحلية تدريجية تمهيدًا للوصول إلى التشغيل الكامل خلال الفترة المقبلة، مع بدء التشغيل في محطات محددة وفق أولويات تشغيلية دقيقة.
30 أبريل, 20:29 GMT
كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، الشهر الماضي، بدء "الاستئناف التدريجي" لرحلات شركات الطيران الأجنبية العاملة في الدولة عبر مطار حمد الدولي، وذلك بعد فترة من التراجع في حركة الملاحة الجوية، نتيجة التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن "عودة الرحلات ستتم بشكل تدريجي ومنظم، وفق إجراءات تشغيلية ورقابية مشددة تضمن أعلى معايير السلامة والأمن الجوي"، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة تواصل تنسيقها المستمر مع شركات الطيران الدولية لإعادة جدولة الرحلات واستئناف العمليات التشغيلية بشكل طبيعي، خلال الفترة المقبلة".
وأضافت أن "الحركة الجوية في مطار حمد الدولي، تأثرت خلال الأسابيع الماضية، بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وما رافقه من مخاوف تتعلق بسلامة الأجواء، الأمر الذي دفع عددًا من شركات الطيران إلى تعليق أو تقليص رحلاتها إلى وجهات مختلفة في المنطقة كإجراء احترازي".
30 أبريل, 22:55 GMT
وكانت أمريكا وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.