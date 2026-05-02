https://sarabic.ae/20260502/الإمارات-ترفع-القيود-المفروضة-على-مجالها-الجوي-1113062478.html

الإمارات ترفع القيود المفروضة على مجالها الجوي

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية، اليوم السبت، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الإمارات العربية المتحدة، مع رفع جميع الإجراءات... 02.05.2026, سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103413/66/1034136670_0:70:3114:1822_1920x0_80_0_0_95d3396348f81613fab6dd8d4320fc1a.jpg

وأكدت الهيئة، في بيان لها، التزامها بمواصلة المتابعة اللحظية لضمان الحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية لجميع الرحلات.يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود المبارك، أعلن في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي، وذلك بعد توقف مؤقت واحترازي لحركة الطيران، منذ 28 فبراير/ شباط 2026، نتيجة الأوضاع الإقليمية.وأشار إلى أن العودة تتم ضمن خطة مرحلية تدريجية تمهيدًا للوصول إلى التشغيل الكامل خلال الفترة المقبلة، مع بدء التشغيل في محطات محددة وفق أولويات تشغيلية دقيقة.كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، الشهر الماضي، بدء "الاستئناف التدريجي" لرحلات شركات الطيران الأجنبية العاملة في الدولة عبر مطار حمد الدولي، وذلك بعد فترة من التراجع في حركة الملاحة الجوية، نتيجة التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.وأضافت أن "الحركة الجوية في مطار حمد الدولي، تأثرت خلال الأسابيع الماضية، بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وما رافقه من مخاوف تتعلق بسلامة الأجواء، الأمر الذي دفع عددًا من شركات الطيران إلى تعليق أو تقليص رحلاتها إلى وجهات مختلفة في المنطقة كإجراء احترازي".وكانت أمريكا وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

