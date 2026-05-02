بمشاركة روسية... الموسيقى السيمفونية تكتب لحنا عالميا جديدا في الجزائر.. صور وفيديو
في كل فصل ربيع، تتحول الجزائر إلى منصة فنية مفتوحة على العالم، حيث تتلاقى الثقافات وتتعانق الأنغام داخل فضاء واحد اسمه المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
في كل فصل ربيع، تتحول الجزائر إلى منصة فنية مفتوحة على العالم، حيث تتلاقى الثقافات وتتعانق الأنغام داخل فضاء واحد اسمه المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية.
ومع انطلاق الدورة الـ15 لهذا الموعد الفني الراقي، لم يكن الحدث مجرد سلسلة من الحفلات الموسيقية بقدر ما كان احتفاءً متجددا بلغة إنسانية لا تحتاج إلى ترجمة: لغة الموسيقى، وبين المشاركات الدولية التي شدت انتباه الجمهور والنقاد، برزت المشاركة الروسية كأحد أبرز العناوين التي منحت هذه الدورة عمقا فنيا وبعدا حضاريا خاصا.
ومنذ الليلة الافتتاحية، بدا واضحا أن هذه الدورة اختارت أن ترفع سقف التميز، سواء من حيث نوعية الفرق المشاركة أو من حيث البرامج الموسيقية المقدمة، فقد احتضنت أوبرا الجزائر بوعلام بسايح هذا الحدث، في أجواء جمعت بين الرصانة الأكاديمية والشغف الجماهيري، لتؤكد الجزائر مرة أخرى قدرتها على احتضان التظاهرات الثقافية الكبرى وتحويلها إلى جسور للتبادل والحوار.
ووسط هذا التنوع العالمي، جاءت روسيا حاملة معها إرثا موسيقيا يعد من الأغنى والأكثر تأثيراً في تاريخ الموسيقى السيمفونية، فالموسيقى الروسية ليست مجرد ألحان كلاسيكية تحفظ في المعاهد، بل هي مدرسة قائمة بذاتها صنعت أسماء خالدة من طراز، بيوتر إيليتش تشايكوفسكي، وسيرغي رخمانينوف، ودميتري شوستاكوفيتش، لذلك، فإن حضورها في الجزائر لم يكن حضور ضيف عادي، بل حضور تقليد موسيقي عريق جاء ليحاور الذائقة الجزائرية ويختبر تجاوبها مع أحد أكثر المدارس السيمفونية ثراءً ودرامية.
وفي السياق، قال محافظ المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، عبد القادر بوعزارة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "العرض الروسي خلال هذه الدورة حمل الكثير من الدلالات، فمن الناحية الفنية، قدم الموسيقيون الروس أداءا اتسم بالانضباط العالي والحس التعبيري العميق، إذ نجحوا في نقل الجمهور من حالات التأمل الهادئ إلى الانفعال القوي عبر مقطوعات تميزت بالغنى الأوركسترالي والتدرج العاطفي، ولم يكن الإبهار في التقنية وحدها، بل في تلك القدرة المدهشة على جعل كل آلة داخل الأوركسترا تحكي جزءا من الحكاية، حكاية تاريخية لا تخفي تأثر الموسيقى الروسية بالعربية مثلا مثل سيمفونية شهرزاد في "ألف ليلة وليلة".
وأضاف: "أما من الناحية الرمزية، فقد جاءت المشاركة الروسية لتؤكد أن الموسيقى ما تزال قادرة على كسر الحدود السياسية والجغرافية، وأن الفن يظل المجال الأوسع للحوار الحضاري، ففي زمن تتشابك فيه الأزمات الدولية، بدت خشبة أوبرا الجزائر مساحة نادرة للانسجام، إذ جلس الجمهور الجزائري يستمع بإصغاء إلى أعمال روسية خالصة، وكأنه يكتشف من خلالها وجهاً آخر لبلد بعيد، وجهاً تصنعه الثقافة لا الأخبار".
