بمشاركة روسية... الموسيقى السيمفونية تكتب لحنا عالميا جديدا في الجزائر.. صور وفيديو
في كل فصل ربيع، تتحول الجزائر إلى منصة فنية مفتوحة على العالم، حيث تتلاقى الثقافات وتتعانق الأنغام داخل فضاء واحد اسمه المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية.
ومع انطلاق الدورة الـ15 لهذا الموعد الفني الراقي، لم يكن الحدث مجرد سلسلة من الحفلات الموسيقية بقدر ما كان احتفاءً متجددا بلغة إنسانية لا تحتاج إلى ترجمة: لغة الموسيقى، وبين المشاركات الدولية التي شدت انتباه الجمهور والنقاد، برزت المشاركة الروسية كأحد أبرز العناوين التي منحت هذه الدورة عمقا فنيا وبعدا حضاريا خاصا.
ومنذ الليلة الافتتاحية، بدا واضحا أن هذه الدورة اختارت أن ترفع سقف التميز، سواء من حيث نوعية الفرق المشاركة أو من حيث البرامج الموسيقية المقدمة، فقد احتضنت أوبرا الجزائر بوعلام بسايح هذا الحدث، في أجواء جمعت بين الرصانة الأكاديمية والشغف الجماهيري، لتؤكد الجزائر مرة أخرى قدرتها على احتضان التظاهرات الثقافية الكبرى وتحويلها إلى جسور للتبادل والحوار.
ووسط هذا التنوع العالمي، جاءت روسيا حاملة معها إرثا موسيقيا يعد من الأغنى والأكثر تأثيراً في تاريخ الموسيقى السيمفونية، فالموسيقى الروسية ليست مجرد ألحان كلاسيكية تحفظ في المعاهد، بل هي مدرسة قائمة بذاتها صنعت أسماء خالدة من طراز، بيوتر إيليتش تشايكوفسكي، وسيرغي رخمانينوف، ودميتري شوستاكوفيتش، لذلك، فإن حضورها في الجزائر لم يكن حضور ضيف عادي، بل حضور تقليد موسيقي عريق جاء ليحاور الذائقة الجزائرية ويختبر تجاوبها مع أحد أكثر المدارس السيمفونية ثراءً ودرامية.
© Sputnik . Djahida Ramdani
محافظ المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر، عبد القادر بوعزارة
محافظ المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في الجزائر، عبد القادر بوعزارة
وفي السياق، قال محافظ المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، عبد القادر بوعزارة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "العرض الروسي خلال هذه الدورة حمل الكثير من الدلالات، فمن الناحية الفنية، قدم الموسيقيون الروس أداءا اتسم بالانضباط العالي والحس التعبيري العميق، إذ نجحوا في نقل الجمهور من حالات التأمل الهادئ إلى الانفعال القوي عبر مقطوعات تميزت بالغنى الأوركسترالي والتدرج العاطفي، ولم يكن الإبهار في التقنية وحدها، بل في تلك القدرة المدهشة على جعل كل آلة داخل الأوركسترا تحكي جزءا من الحكاية، حكاية تاريخية لا تخفي تأثر الموسيقى الروسية بالعربية مثلا مثل سيمفونية شهرزاد في "ألف ليلة وليلة".
وأضاف: "أما من الناحية الرمزية، فقد جاءت المشاركة الروسية لتؤكد أن الموسيقى ما تزال قادرة على كسر الحدود السياسية والجغرافية، وأن الفن يظل المجال الأوسع للحوار الحضاري، ففي زمن تتشابك فيه الأزمات الدولية، بدت خشبة أوبرا الجزائر مساحة نادرة للانسجام، إذ جلس الجمهور الجزائري يستمع بإصغاء إلى أعمال روسية خالصة، وكأنه يكتشف من خلالها وجهاً آخر لبلد بعيد، وجهاً تصنعه الثقافة لا الأخبار".
26 أغسطس 2025, 12:18 GMT
اللافت أيضا أن الحضور الروسي لم يقتصر على تقديم مقطوعات كلاسيكية معروفة، بل حمل معه روحا تعليمية وتبادلية، من خلال الاحتكاك بالموسيقيين الجزائريين وبالطلبة الشباب، الذين وجدوا في هذه التجربة فرصة نادرة للاطلاع المباشر على أساليب الأداء الروسية الصارمة، وعلى فلسفة الاشتغال الجماعي داخل الأوركسترا، وهنا تكمن إحدى أهم رسائل المهرجان: ليس فقط عرض الموسيقى، بل صناعة أجيال جديدة تؤمن بأن الفن تدريب يومي على الجمال والانضباط معا".
وفي السياق، قالت الطالبة، آية رڤاب، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنها "تحضر سنويا فعاليات المهرجان، وتركز على حضور السهرة الروسية لما تقدمه لها من متعة فنية متجددة"، موضحةً أن "الموسيقى تنقلها إلى عالم مختلف، عالم تتناغم فيه الموسيقى لتصبح لغة عالمية نفهمها جميعنا".
كما قال بدوره، إسلام شانة، الذي كان حاضرا ضمن الجمهور لـ"سبوتنيك"، إن "المهرجان فرصة حقيقية لمتذوقي الموسيقى العالمية للإبحار فيها من خلال المشاركة القياسية العالمية في هذا المهرجان".
وأثبتت الدورة الـ15 لمهرجان الموسيقى السيمفونية، أن الجزائر لا تستضيف حدثا فنيا عاديا، بل ترعى مشروعا ثقافيا دوليا يعزز حضورها في المشهد الإبداعي العالمي، وإذا كانت كل المشاركات قد أضاءت جوانب متعددة من هذا النجاح، فإن المشاركة الروسية بدت كأنها القلب النابض لهذه الدورة، مشاركة حملت القوة والعمق والرهافة، وتركت في ذاكرة الجمهور صدى سيمفونيا طويلا سيستمر حتى بعد إسدال الستار.