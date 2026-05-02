هل ينجح مسار "4+4" في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
في لحظة سياسية توصف بالحساسة، تعود المسارات الأممية في ليبيا إلى الواجهة مجددًا، عبر محاولة إعادة تحريك العملية السياسية، التي بقيت عالقة لأشهر طويلة بين تعثر... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في لحظة سياسية توصف بالحساسة، تعود المسارات الأممية في ليبيا إلى الواجهة مجددًا، عبر محاولة إعادة تحريك العملية السياسية، التي بقيت عالقة لأشهر طويلة بين تعثر التشريعات الانتخابية واستمرار الانقسام المؤسسي، عبر لجنة الحوار المصغّر بصيغة "4+4"، التي استحدثتها الأمم المتحدة.
وعقدت لجنة الحوار المصغّر بصيغة "4+4"، أولى اجتماعاتها في العاصمة الإيطالية روما برعاية الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى دفع المسار السياسي عبر آلية محدودة التمثيل، تضم عددًا من الفاعلين الرئيسيين في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع تقودها البعثة لإيجاد مخرج عملي لحالة الانسداد، التي تعرقل الوصول إلى الانتخابات، ولبحث خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
وتتقاطع المبادرة الأممية مع مبادرة أمريكية مطروحة بالفعل في محاولة لحلحة الأزمة الساسية في ليبيا، لكنا قوبلت برفض واسع من الأطراف الليبية، وهو ما دفع الأمم المتحدة، فيما يبدو، لتنبي مسار لجديد للحل لقطع الطريق على أي مبادرة أمريكية قد تقلّص دور البعثة الأممية للحل في ليبيا، بحسب تقارير.
في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي كامل مرعاش، إن "صيغة "4+4" مبادرة أمريكية بامتياز"، لافتًا إلى أن "بعثة الأمم المتحدة حاولت أن تحفظ ماء وجهها، بعد أن فشل حوارها المهيكل، ولم تجد إلا أن تحتضن المبادرة الأمريكية تلك".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المبادرة تعتمد على القوى الفاعلة على الأرض، ويمكن اعتبارها أول مبادرة جادة على الأرض للحل في ليبيا".
من جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي د. إسماعيل رويحة، إن "تشكيل لجنة مصغرة حسب المبعوثة الأممية هو لتضييق الخلاف وليس بديلًا عن لجنة الحوار المهيكل، لذا فإن هذه المبادرة يعوّل عليها كثيرًا في هذه المرحلة".
وأضاف رويحة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاق على تشكيل المفوضية العليا للانتخابات يعد هو أبرز ما توصلت إليه هذه المبادرة"، لافتًا إلى أن "هذه اللجنة جاءت بنتيجة سريعة وملموسة لم تتحقق خلال المرحلة الماضية".
وأشار إلى أن "البعثة الأممية فشلت فشلًا ذريعًا بعد 12 مبعوثا أمميًا، و لم تحقق أي شيء، ومن ثم فإن هذه المبادرة جاءت لإنقاذ عمل البعثة، وهذا ما يفسر المباركة الأممية للمبادرة الأمريكية "4+4".