هل ينجح مسار "4+4" في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟

سبوتنيك عربي

في لحظة سياسية توصف بالحساسة، تعود المسارات الأممية في ليبيا إلى الواجهة مجددًا، عبر محاولة إعادة تحريك العملية السياسية، التي بقيت عالقة لأشهر طويلة بين تعثر... 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T13:20+0000

وعقدت لجنة الحوار المصغّر بصيغة "4+4"، أولى اجتماعاتها في العاصمة الإيطالية روما برعاية الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى دفع المسار السياسي عبر آلية محدودة التمثيل، تضم عددًا من الفاعلين الرئيسيين في البلاد.وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع تقودها البعثة لإيجاد مخرج عملي لحالة الانسداد، التي تعرقل الوصول إلى الانتخابات، ولبحث خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.وتتقاطع المبادرة الأممية مع مبادرة أمريكية مطروحة بالفعل في محاولة لحلحة الأزمة الساسية في ليبيا، لكنا قوبلت برفض واسع من الأطراف الليبية، وهو ما دفع الأمم المتحدة، فيما يبدو، لتنبي مسار لجديد للحل لقطع الطريق على أي مبادرة أمريكية قد تقلّص دور البعثة الأممية للحل في ليبيا، بحسب تقارير.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المبادرة تعتمد على القوى الفاعلة على الأرض، ويمكن اعتبارها أول مبادرة جادة على الأرض للحل في ليبيا".وأضاف رويحة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاق على تشكيل المفوضية العليا للانتخابات يعد هو أبرز ما توصلت إليه هذه المبادرة"، لافتًا إلى أن "هذه اللجنة جاءت بنتيجة سريعة وملموسة لم تتحقق خلال المرحلة الماضية".وأشار إلى أن "البعثة الأممية فشلت فشلًا ذريعًا بعد 12 مبعوثا أمميًا، و لم تحقق أي شيء، ومن ثم فإن هذه المبادرة جاءت لإنقاذ عمل البعثة، وهذا ما يفسر المباركة الأممية للمبادرة الأمريكية "4+4".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

