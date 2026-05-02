هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
هل ينجح مسار "4+4" في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
في لحظة سياسية توصف بالحساسة، تعود المسارات الأممية في ليبيا إلى الواجهة مجددًا، عبر محاولة إعادة تحريك العملية السياسية، التي بقيت عالقة لأشهر طويلة بين تعثر... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
راديو
ملفات ساخنة
أخبار ليبيا اليوم
هل ينجح مسار "4+4" في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في لحظة سياسية توصف بالحساسة، تعود المسارات الأممية في ليبيا إلى الواجهة مجددًا، عبر محاولة إعادة تحريك العملية السياسية، التي بقيت عالقة لأشهر طويلة بين تعثر التشريعات الانتخابية واستمرار الانقسام المؤسسي، عبر لجنة الحوار المصغّر بصيغة "4+4"، التي استحدثتها الأمم المتحدة.
وعقدت لجنة الحوار المصغّر بصيغة "4+4"، أولى اجتماعاتها في العاصمة الإيطالية روما برعاية الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى دفع المسار السياسي عبر آلية محدودة التمثيل، تضم عددًا من الفاعلين الرئيسيين في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع تقودها البعثة لإيجاد مخرج عملي لحالة الانسداد، التي تعرقل الوصول إلى الانتخابات، ولبحث خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
وتتقاطع المبادرة الأممية مع مبادرة أمريكية مطروحة بالفعل في محاولة لحلحة الأزمة الساسية في ليبيا، لكنا قوبلت برفض واسع من الأطراف الليبية، وهو ما دفع الأمم المتحدة، فيما يبدو، لتنبي مسار لجديد للحل لقطع الطريق على أي مبادرة أمريكية قد تقلّص دور البعثة الأممية للحل في ليبيا، بحسب تقارير.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي كامل مرعاش، إن "صيغة "4+4" مبادرة أمريكية بامتياز"، لافتًا إلى أن "بعثة الأمم المتحدة حاولت أن تحفظ ماء وجهها، بعد أن فشل حوارها المهيكل، ولم تجد إلا أن تحتضن المبادرة الأمريكية تلك".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المبادرة تعتمد على القوى الفاعلة على الأرض، ويمكن اعتبارها أول مبادرة جادة على الأرض للحل في ليبيا".

من جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي د. إسماعيل رويحة، إن "تشكيل لجنة مصغرة حسب المبعوثة الأممية هو لتضييق الخلاف وليس بديلًا عن لجنة الحوار المهيكل، لذا فإن هذه المبادرة يعوّل عليها كثيرًا في هذه المرحلة".

وأضاف رويحة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاق على تشكيل المفوضية العليا للانتخابات يعد هو أبرز ما توصلت إليه هذه المبادرة"، لافتًا إلى أن "هذه اللجنة جاءت بنتيجة سريعة وملموسة لم تتحقق خلال المرحلة الماضية".
وأشار إلى أن "البعثة الأممية فشلت فشلًا ذريعًا بعد 12 مبعوثا أمميًا، و لم تحقق أي شيء، ومن ثم فإن هذه المبادرة جاءت لإنقاذ عمل البعثة، وهذا ما يفسر المباركة الأممية للمبادرة الأمريكية "4+4".
