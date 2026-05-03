https://sarabic.ae/20260503/إنذار-إسرائيلي-بإخلاء-11-بلدة-جنوبي-لبنان-تمهيدا-لقصفها-1113072428.html
إنذار إسرائيلي بإخلاء 11 بلدة جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها
إنذار إسرائيلي بإخلاء 11 بلدة جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة في جنوب لبنان يدعوهم إلى الإخلاء الفوري، تمهيدا لشن ضربات على تلك المناطق. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T06:11+0000
2026-05-03T06:11+0000
2026-05-03T06:11+0000
إسرائيل
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_0:21:1576:908_1920x0_80_0_0_6f36dc20cf480f00bc16d8bc6f7fe6da.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان إن التحذير يشمل بلدات الدوير، عربصاليم، الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة (النبطية)، وكفرصير، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي على خلفية ما وصفه بـ"خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".ودعا البيان السكان إلى مغادرة منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد نحو مناطق مفتوحة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه دمّر خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 40 هدفا وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وفق تعبيره.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20260501/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يأمر-بضرب-مسيرات-حزب-الله-في-العمق-اللبناني-1113044563.html
https://sarabic.ae/20260430/مسؤول-رفيع-في-حزب-الله-لـسبوتنيك-التفاوض-المباشر-يقود-إلى-الاستسلام-ويعد-انقلابا-على-اتفاق-الطائف-1113017954.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_173:0:1573:1050_1920x0_80_0_0_e39d771377ca2ef1a610cacfc3b6e1c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم
إنذار إسرائيلي بإخلاء 11 بلدة جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها
أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة في جنوب لبنان يدعوهم إلى الإخلاء الفوري، تمهيدا لشن ضربات على تلك المناطق.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان إن التحذير يشمل بلدات الدوير، عربصاليم، الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة (النبطية)، وكفرصير، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي على خلفية ما وصفه بـ"خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".
ودعا البيان السكان إلى مغادرة منازلهم فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد نحو مناطق مفتوحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه دمّر خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 40 هدفا
وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين
.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار
مع إسرائيل، مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله"
في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.