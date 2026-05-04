فيديو للحظة استهداف بارجة أمريكية...طهران تؤكد وواشنطن تنفي والصورة تتحدث

سبوتنيك عربي

تداولت وسائل إعلام ومواقع إخبارية مقطع فيديو يُظهر لحظة استهداف بارجة يُعتقد أنها أمريكية، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً بين طهران وواشنطن. 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T15:33+0000

وبحسب تقارير إعلامية، فقد أُطلقت صواريخ يُقال إنها استهدفت سفينة أمريكية قرب جزيرة جاسك، وذلك بعد تحذيرات بمغادرة المياه الإقليمية الإيرانية، وفق ما ذكرته المصادر ذاتها. وفي السياق ذاته، أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، أن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن الأوضاع في مضيق هرمز لا أساس لها من الصحة"، ووصفها بأنها "كاذبة تمامًا".وأضاف البيان، أن "أي تحركات بحرية لا تتوافق مع المبادئ التي أعلنتها القوات البحرية الإيرانية ستواجه مخاطر جدية"، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحزم مع السفن المخالفة وإيقافها بالقوة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن "سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور مضيق هرمز بنجاح".وكان ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.

