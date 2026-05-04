الحرس الثوري الإيراني ردا على ترامب: لم تعبر أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط اليوم مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن "تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن الأوضاع في مضيق هرمز لا أساس لها من الصحة"، ووصفها بأنها "كاذبة تمامًا". 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T14:54+0000

وشدد الحرس الثوري، في بيان له، على أنه "لم تعبر أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط عبر المضيق خلال الساعات الماضية، خلافًا لما يتم تداوله".وأضاف البيان، أن "أي تحركات بحرية لا تتوافق مع المبادئ التي أعلنتها القوات البحرية الإيرانية ستواجه مخاطر جدية"، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحزم مع السفن المخالفة وإيقافها بالقوة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن "سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور مضيق هرمز بنجاح".وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينتين واصلتا رحلتهما بأمان بعد اجتياز المضيق، في ظل إجراءات أمنية مشددة، موضحةً أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة انتشرت في منطقة الخليج عقب عبورها المضيق، وذلك لدعم ما وصفته بعملية حماية حرية الملاحة. وكان ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.

