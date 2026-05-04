وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات نووية حاليا وهرمز لن يعود كما كان

أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد، خلال اجتماع اللجنة، عدم وجود أي مفاوضات مطروحة حاليًا بشأن... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب ما نقلته وكالة "إرنا"، أوضح المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، أن عراقجي قدّم تقريرا مفصلا حول أداء الجهاز الدبلوماسي خلال فترة الحرب التي استمرت 40 يومًا وما تلاها، خاصة فيما يتعلق بالتحركات السياسية والملف التفاوضي.وأشار رضائي، إلى أن "وزير الخارجية اعتبر أن مكانة إيران شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد الحرب، وأن نظرة العالم إليها تغيّرت، حيث باتت تُعد قوة مؤثرة إقليميا ودوليا"، لافتًا إلى أن صمود البلاد في مواجهة قوى عسكرية كبرى عزز هذا الانطباع، رغم ما تكبدته من خسائر.وأضاف أن عراقجي، أكد "فشل جميع محاولات خصوم إيران لإضعافها، سواء عبر الضغوط الداخلية أو التحركات العسكرية أو دعم جماعات انفصالية"، مشددًا على أن تلك الجهود لم تحقق أهدافها.كما تطرق التقرير، إلى تحول في المعادلة الأمنية بالمنطقة، حيث أشار الوزير إلى أن القواعد الأمريكية لم تعد عامل استقرار، بل أصبحت مصدر تهديد، موضحًا أن الدول التي لا تستضيف هذه القواعد كانت أقل تأثرًا بتداعيات الحرب. وأكد عراقجي، وفقًا لرضائي، أن "صمود الشعب والقوات المسلحة عزز من أمن إيران لدرجة أن أي طرف لن يجرؤ على مهاجمتها في المستقبل القريب"، مضيفًا أن "المقاومة باتت تمثل أحد أبرز عناصر قوة البلاد". وفيما يتعلق بالموقف الدولي، أوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "بعض القوى العالمية أقرت بأنها كانت قد قلّلت من تقدير قدرات إيران خلال الحرب، قبل أن تعيد تقييم موقفها لاحقًا".وجدّد عراقجي، التأكيد على عدم وجود أي مفاوضات حالية بشأن الملف النووي، مع الاستعداد لمختلف السيناريوهات، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.أما بخصوص مضيق هرمز، فأوضح أن هناك ترتيبات قيد الإعداد لإدارته مستقبلًا، مؤكدًا أنه لن يعود إلى وضعه السابق، وأنه لن يُسمح بمرور السفن التي تُعتبر معادية عبره.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.

