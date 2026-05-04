وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات نووية حاليا وهرمز لن يعود كما كان

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات نووية حاليا وهرمز لن يعود كما كان
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد، خلال اجتماع اللجنة، عدم وجود أي مفاوضات مطروحة حاليًا بشأن...
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
وبحسب ما نقلته وكالة "إرنا"، أوضح المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، أن عراقجي قدّم تقريرا مفصلا حول أداء الجهاز الدبلوماسي خلال فترة الحرب التي استمرت 40 يومًا وما تلاها، خاصة فيما يتعلق بالتحركات السياسية والملف التفاوضي.وأشار رضائي، إلى أن "وزير الخارجية اعتبر أن مكانة إيران شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد الحرب، وأن نظرة العالم إليها تغيّرت، حيث باتت تُعد قوة مؤثرة إقليميا ودوليا"، لافتًا إلى أن صمود البلاد في مواجهة قوى عسكرية كبرى عزز هذا الانطباع، رغم ما تكبدته من خسائر.وأضاف أن عراقجي، أكد "فشل جميع محاولات خصوم إيران لإضعافها، سواء عبر الضغوط الداخلية أو التحركات العسكرية أو دعم جماعات انفصالية"، مشددًا على أن تلك الجهود لم تحقق أهدافها.كما تطرق التقرير، إلى تحول في المعادلة الأمنية بالمنطقة، حيث أشار الوزير إلى أن القواعد الأمريكية لم تعد عامل استقرار، بل أصبحت مصدر تهديد، موضحًا أن الدول التي لا تستضيف هذه القواعد كانت أقل تأثرًا بتداعيات الحرب. وأكد عراقجي، وفقًا لرضائي، أن "صمود الشعب والقوات المسلحة عزز من أمن إيران لدرجة أن أي طرف لن يجرؤ على مهاجمتها في المستقبل القريب"، مضيفًا أن "المقاومة باتت تمثل أحد أبرز عناصر قوة البلاد". وفيما يتعلق بالموقف الدولي، أوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "بعض القوى العالمية أقرت بأنها كانت قد قلّلت من تقدير قدرات إيران خلال الحرب، قبل أن تعيد تقييم موقفها لاحقًا".وجدّد عراقجي، التأكيد على عدم وجود أي مفاوضات حالية بشأن الملف النووي، مع الاستعداد لمختلف السيناريوهات، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.أما بخصوص مضيق هرمز، فأوضح أن هناك ترتيبات قيد الإعداد لإدارته مستقبلًا، مؤكدًا أنه لن يعود إلى وضعه السابق، وأنه لن يُسمح بمرور السفن التي تُعتبر معادية عبره.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات نووية حاليا وهرمز لن يعود كما كان

أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد، خلال اجتماع اللجنة، عدم وجود أي مفاوضات مطروحة حاليًا بشأن الملف النووي، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على إعداد آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز.
وبحسب ما نقلته وكالة "إرنا"، أوضح المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، أن عراقجي قدّم تقريرا مفصلا حول أداء الجهاز الدبلوماسي خلال فترة الحرب التي استمرت 40 يومًا وما تلاها، خاصة فيما يتعلق بالتحركات السياسية والملف التفاوضي.
وأشار رضائي، إلى أن "وزير الخارجية اعتبر أن مكانة إيران شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد الحرب، وأن نظرة العالم إليها تغيّرت، حيث باتت تُعد قوة مؤثرة إقليميا ودوليا"، لافتًا إلى أن صمود البلاد في مواجهة قوى عسكرية كبرى عزز هذا الانطباع، رغم ما تكبدته من خسائر.
وأضاف أن عراقجي، أكد "فشل جميع محاولات خصوم إيران لإضعافها، سواء عبر الضغوط الداخلية أو التحركات العسكرية أو دعم جماعات انفصالية"، مشددًا على أن تلك الجهود لم تحقق أهدافها.
كما تطرق التقرير، إلى تحول في المعادلة الأمنية بالمنطقة، حيث أشار الوزير إلى أن القواعد الأمريكية لم تعد عامل استقرار، بل أصبحت مصدر تهديد، موضحًا أن الدول التي لا تستضيف هذه القواعد كانت أقل تأثرًا بتداعيات الحرب.
وأكد عراقجي، وفقًا لرضائي، أن "صمود الشعب والقوات المسلحة عزز من أمن إيران لدرجة أن أي طرف لن يجرؤ على مهاجمتها في المستقبل القريب"، مضيفًا أن "المقاومة باتت تمثل أحد أبرز عناصر قوة البلاد".
وفيما يتعلق بالموقف الدولي، أوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "بعض القوى العالمية أقرت بأنها كانت قد قلّلت من تقدير قدرات إيران خلال الحرب، قبل أن تعيد تقييم موقفها لاحقًا".
كما شدد على "وجود تنسيق كامل بين العمل الدبلوماسي والميداني، مدعومًا بتماسك داخلي واسع"، مؤكدًا التزام المسؤولين بتوجيهات القيادة.
وجدّد عراقجي، التأكيد على عدم وجود أي مفاوضات حالية بشأن الملف النووي، مع الاستعداد لمختلف السيناريوهات، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.
أما بخصوص مضيق هرمز، فأوضح أن هناك ترتيبات قيد الإعداد لإدارته مستقبلًا، مؤكدًا أنه لن يعود إلى وضعه السابق، وأنه لن يُسمح بمرور السفن التي تُعتبر معادية عبره.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.
وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".
من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.
ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.
