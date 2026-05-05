إعلام: اندلاع حريق في سفينتين تجاريتين في ميناء دير جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
اندلع حريق في بارجتين تجاريتين في ميناء دير جنوبي إيران، وفق ما أفاد به ماجد عمراني، رئيس إدارة الإطفاء في الميناء. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
06:16 GMT 05.05.2026
اندلع حريق في بارجتين تجاريتين في ميناء دير جنوبي إيران، وفق ما أفاد به ماجد عمراني، رئيس إدارة الإطفاء في الميناء.
وأوضح عمراني، في تصريحات لوكالة "مهر"، أن "البارجتين مصنوعتان من الألياف الزجاجية"، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على احتواء النيران.
وأضاف أن "بارجتين خشبيتين كانتا بالقرب من موقع الحريق قد تأثرتا بشدة، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران فيهما أيضاً".
إعلام: مقتل 5 أشخاص في استهداف أمريكي لزورقين إيرانيين مدنيين
05:27 GMT
ولم تُعرف أسباب اندلاع الحريق حتى الآن، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد الانتهاء الكامل من عمليات الإطفاء والتحقيق في ملابسات الحادث، وفقا لعمراني.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن "أي هجوم إيراني على السفن الأمريكية المشاركة بـ"مشروع الحرية" سيقابل برد قاسٍ".
وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "إيران ستباد من وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تؤمن خروج السفن العالقة من مضيق هرمز"، ، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاستخدام قوة كبيرة في حال حدوث ذلك.
وأكد ترامب أن "بلاده أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة وهذا كل ما تبقى لديهم"، مشيرا إلى أنه "لم يتم حتى الآن تسجيل أي أضرار أثناء عبور مضيق هرمز باستثناء سفينة كورية جنوبية".
مستشار الرئيس الإماراتي لإيران: أخطأتم العنوان مجددا
أمس, 19:47 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، أعلن، منذ أيام، أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.
وقال، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".
من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.
ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.
