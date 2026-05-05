https://sarabic.ae/20260505/إعلام-مقتل-5-أشخاص-في-استهداف-أمريكي-لزورقين-إيرانيين-مدنيين-1113123545.html
إعلام: مقتل 5 أشخاص في استهداف أمريكي لزورقين إيرانيين مدنيين
إعلام: مقتل 5 أشخاص في استهداف أمريكي لزورقين إيرانيين مدنيين
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري إيراني، اليوم الثلاثاء، بأن 5 مدنيين قُتلوا بنيران القوات الأمريكية التي استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T05:27+0000
2026-05-05T05:27+0000
2026-05-05T05:27+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الحرس الثوري الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edb93925cba214ff6a178b72ebd8f4dc.jpg
ونقل التلفزيون الإيراني عن المصدر العسكري قوله إن "الزورقين كانا في طريقهما إلى إيران، وأنهما ليسا تابعين للحرس الثوري الإيراني".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن "أي هجوم إيراني على السفن الأمريكية المشاركة بـ"مشروع الحرية" سيقابل برد قاسٍ".وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "إيران ستباد من وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تؤمن خروج السفن العالقة من مضيق هرمز"، ، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاستخدام قوة كبيرة في حال حدوث ذلك.وأكد ترامب أن "بلاده أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة وهذا كل ما تبقى لديهم"، مشيرا إلى أنه "لم يتم حتى الآن تسجيل أي أضرار أثناء عبور مضيق هرمز باستثناء سفينة كورية جنوبية".وكان الرئيس الأمريكي، أعلن، منذ أيام، أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.
https://sarabic.ae/20260504/الطاقة-الدولية-أكثر-من-ضعف-كمية-الغاز-العالقة-في-هرمز-تهدر-سنويا-1113107422.html
https://sarabic.ae/20260504/الحرس-الثوري-الإيراني-ردا-على-ترامب-لم-تعبر-أي-سفينة-تجارية-أو-ناقلة-نفط-اليوم-مضيق-هرمز-1113110823.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_00f45a42723ba990ce2d9315f053f3f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إعلام: مقتل 5 أشخاص في استهداف أمريكي لزورقين إيرانيين مدنيين
أفاد مصدر عسكري إيراني، اليوم الثلاثاء، بأن 5 مدنيين قُتلوا بنيران القوات الأمريكية التي استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع.
ونقل التلفزيون الإيراني عن المصدر العسكري قوله إن "الزورقين كانا في طريقهما إلى إيران، وأنهما ليسا تابعين للحرس الثوري الإيراني".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن "أي هجوم إيراني على السفن الأمريكية المشاركة بـ"مشروع الحرية" سيقابل برد قاسٍ".
وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "إيران ستباد من وجه الأرض
إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تؤمن خروج السفن العالقة من مضيق هرمز"، ، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاستخدام قوة كبيرة في حال حدوث ذلك.
وأكد ترامب أن "بلاده أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة وهذا كل ما تبقى لديهم"، مشيرا إلى أنه "لم يتم حتى الآن تسجيل أي أضرار أثناء عبور مضيق هرمز باستثناء سفينة كورية جنوبية".
وكان الرئيس الأمريكي، أعلن، منذ أيام، أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية
" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.
وقال، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".
من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة
للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.
ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.