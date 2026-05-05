الحكومة الليبية تدين ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية على الإمارات وعمان
أعربت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان عن إدانتها الشديدة واستنكارها لما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية" التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، وما طال... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
أعربت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان عن إدانتها الشديدة واستنكارها لما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية" التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، وما طال أراضي سلطنة عُمان.
واعتبرت أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وخروجًا واضحًا عن قواعد القانون الدولي
وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التطورات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن المساس بأمن الدول العربية يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي العربي ككل.
وحذّرت من أن استمرار مثل هذه الأعمال العدوانية قد يقود إلى مزيد من التوتر والفوضى، داعيةً إلى موقف عربي ودولي حازم لوقف هذا النهج التصعيدي، والحيلولة دون انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة.
كما أعلنت الحكومة الليبية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، مؤكدةً وقوفها إلى جانبهما في مواجهة أي تهديد يمس أمنهما واستقرارهما وسيادتهما.
انت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أمس الاثنين، أنها تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و 3 صواريخ كروز و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران ما أسفر عن 3 إصابات متوسطة
وأكدت الوزارة في بيان: "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 549 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، 2260 طائرةً مسيّر".
وأضافت: "بذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 227 إصابة من جنسيات متعددة".