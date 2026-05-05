الخارجية الباكستانية تكشف هدفها من الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، أن هدف بلاده كوسيط هو إقناع الطرفين الإيراني والأمريكي بالتوصل لاتفاق سلام يكون الجميع فيه فائز،... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T16:18+0000
الخارجية الباكستانية تكشف هدفها من الوساطة بين إيران والولايات المتحدة

16:18 GMT 05.05.2026
© REUTERS Pakistan's Ministry of Informationوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يسير مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، لدى وصوله إلى إسلام آباد، باكستان، في 24 نيسان/ أبريل 2026، لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يسير مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، لدى وصوله إلى إسلام آباد، باكستان، في 24 نيسان/ أبريل 2026، لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، أن هدف بلاده كوسيط هو إقناع الطرفين الإيراني والأمريكي بالتوصل لاتفاق سلام يكون الجميع فيه فائز، وهو ما يحتاجه الإقليم والعالم.
وأفاد إسحاق دار في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسلام آباد "متأكدون من إحراز تقدم كبير بالمفاوضات، وبذلنا جهودا للتوصل لوقف إطلاق النار وبدء حوار".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
الخارجية الإيرانية: لا يمكن تحقيق الأمن الحقيقي في الخليج إلا عبر تعاون دول المنطقة
14:10 GMT
وأشار الوزير الباكستاني إلى أن بلاده بذلت جهودا حثيثة لمنع وقوع هجمات على دول الخليج، فضلا عن التنديد بالهجمات التي تعرضت لها. كما لفت إسحاق دار إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة لإنهاء الصراع ولدينا أمل بأننا سننجح".
ويذكر أنه قبل نحو أسبوعين، قال وزير الخارجية الباكستاني إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد اكتمل بنسبة أكثر من 80 بالمائة، لكن كلا الجانبين بحاجة إلى إظهار المرونة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من أيار/مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم، فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 شباط/فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
موسكو: التطورات المحيطة بإيران تشير إلى تعثر مفاوضات التسوية
15:53 GMT
وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
