ترامب: سيكون لدى المتظاهرين الإيرانيين أسلحة قريبا

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن أي حرب محتملة مع إيران قد تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن الوقت "ليس عاملاً ضاغطاً" بالنسبة للولايات...

وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "المتظاهرين في إيران قد يمتلكون أسلحة قريباً"، مقللا من أهمية اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، معتبراً أنه ليس ذا قيمة كبيرة.وأوضح أن "المسؤولين الإيرانيين يتحدثون معه بطريقة مختلفة تماماً عما يصرحون به عبر وسائل الإعلام"، مؤكدًا أن الخيارات المطروحة تتمثل إما في التوصل إلى الصفقة الصحيحة مع إيران، أو تحقيق انتصار عسكري بسهولة كبيرة، بحسب تعبيره.وكان ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.وقال، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".من جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن تحديد حدود منطقة سيطرتها في مضيق هرمز، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية التي نشرت خريطة تظهر الحدود الجديدة للسيطرة والقيادة العسكرية البحرية الإيرانية في مضيق هرمز.ووفقا للهيئة، فإن المنطقة الغربية لمضيق هرمز تمتد بخط مستقيم من الطرف الغربي لجزيرة قشم الإيرانية وصولاً إلى نقطة شرق مدينة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، أما في الجهة الشرقية، تمتد من منطقة كوه موبارك الإيرانية جنوبا حتى نقطة جنوب مدينة الفجيرة الإماراتية.

