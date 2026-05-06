الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف تقدر بنحو 1125 عسكريا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 1125 عسكريا على المحاور القتالية كافة، خلال الـ 24
2026-05-06T09:52+0000
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 1125 عسكريا على المحاور القتالية كافة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين".
وأضافت أن "وحدات مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 180 عسكريا".
وأشار التقرير إلى أن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 130 عسكريا".
وأوضحت الوزارة أن "قوات مجموعة "المركز" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 290 عسكريا".
ولفتت إلى أن "وحدات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 280 عسكريا".
وتابعت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 35 عسكريا في منطقة عمليات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".
وأضافت: "لقد حسّنت وحدات مجموعة "الجنوب" موقعها على طول الخط الأمامي. وتم دحر تشكيلات من ألوية القوات المسلحة الأوكرانية الآلية والهجومية ولواء الحرس الوطني بالقرب من بلدات كوستيانتينيفكا ودروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأردفت الوزارة: "قام الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، باستهداف ورش تجميع الطائرات المسيرة، ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى نقاط التمركز المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة".