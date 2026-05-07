الخارجية الليبية تشكل خلية أزمة لمتابعة أوضاع صيادين محتجزين في تشاد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260507/الخارجية-الليبية-تشكل-خلية-أزمة-لمتابعة-أوضاع-صيادين-محتجزين-في-تشاد-1113199251.html
الخارجية الليبية تشكل خلية أزمة لمتابعة أوضاع صيادين محتجزين في تشاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان تشكيل خلية أزمة مختصة لمتابعة أوضاع عدد من الصيادين الليبيين المحتجزين في جمهورية... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تشاد
أفريقيا
20:19 GMT 07.05.2026
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان تشكيل خلية أزمة مختصة لمتابعة أوضاع عدد من الصيادين الليبيين المحتجزين في جمهورية تشاد، على خلفية اتهامهم بممارسة أعمال صيد جائر داخل الأراضي التشادية، مؤكدة أن حماية المواطنين الليبيين في الخارج تمثل أولوية قصوى ضمن سياستها الدبلوماسية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن خلية الأزمة باشرت أعمالها فور صدور قرار تشكيلها، حيث تعمل على متابعة الملف بشكل مباشر، والتنسيق مع الجهات المختصة داخل ليبيا، إلى جانب تفعيل الاتصالات الرسمية والدبلوماسية مع السلطات التشادية، بهدف معالجة القضية في إطارها الأخوي والإنساني، وبما يضمن سلامة المحتجزين واحترام الإجراءات القانونية المتبعة.
ليبيا.. ترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين من حاملي الجنسية التشادية مصابين بأمراض معدية
وأوضحت الوزارة أنها تتابع أوضاع الصيادين القانونية والإنسانية عن كثب، وتسعى إلى تسوية القضية بالسرعة الممكنة وفقًا للأعراف والقوانين الدولية، مع الحفاظ على طبيعة العلاقات الثنائية التي تربط ليبيا وتشاد، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك في معالجة مثل هذه القضايا العابرة للحدود.
ليبيا وتشاد تشكلان قوة مشتركة لتأمين الحدود ومكافحة قطاع الطرق
وشددت الخارجية الليبية على أنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان حقوق المواطنين المحتجزين، وتقديم الدعم اللازم لهم عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن خلية الأزمة ستواصل عملها إلى حين الوصول إلى حلول نهائية تضمن إنهاء القضية.
ودعت الوزارة المواطنين الليبيين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الشقيقة والصديقة، وتجنب أي ممارسات قد تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرارها في إطلاع الرأي العام على أي تطورات جديدة تتعلق بالملف عبر منصاتها الرسمية.
