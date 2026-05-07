https://sarabic.ae/20260507/خليل-الحية-يعلق-لأول-مرة-بعد-اغتيال-نجله-على-يد-الجيش-الإسرائيلي-1113199089.html

خليل الحية يعلق لأول مرة بعد اغتيال نجله على يد الجيش الإسرائيلي

خليل الحية يعلق لأول مرة بعد اغتيال نجله على يد الجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، خليل الحية، اليوم الخميس، أن "إسرائيل واهمة إذا اعتقدت أن استهداف قادة الحركة أو عائلاتهم سيحقق لها ما تريده على... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T20:11+0000

2026-05-07T20:11+0000

2026-05-07T20:11+0000

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

غزة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113198930_0:0:1730:974_1920x0_80_0_0_9674a40d95f2f1e046ae55b9c7e02486.jpg

وجاءت تصريحات الحية خلال كلمة نعى فيها نجله عزام، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، إذ قال إن استهداف القيادات وأبنائهم يأتي ضمن محاولة إسرائيلية لفرض شروطها "بالنار"، معتبرا أن ذلك امتداد لاستهداف الوفد المفاوض في قطر العام الماضي.وأضاف الحية أن الحركة "تنتمي لشعب مرابط يدافع عن حقوقه السياسية المشروعة"، مؤكدا أن بوصلتها تتمثل في مصلحة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.كما شدد على أن "النصر والعزة والكرامة" ستظل هدفا للشعب الفلسطيني رغم حجم الدمار والخسائر.وختم خليل الحية كلمته بتوجيه التحية للشعب الفلسطيني ولعائلات الشهداء والجرحى، مؤكدا أن ما يتعرض له الفلسطينيون من استهداف وتدمير "لن يثنيهم عن مواصلة الطريق نحو تحقيق أهدافهم الوطنية".وشيّع الفلسطينيون، في وقت سابق اليوم، جثمان عزام خليل الحية، الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف إسرائيلي قرب موقف جباليا في مدينة غزة، مساء أمس الأربعاء.وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260507/حماس-تصدر-بيانا-عقب-مقتل-نجل-زعيمها-خليل-الحية-إثر-غارة-إسرائيلية-في-غزة-1113180910.html

https://sarabic.ae/20260506/عدسة-سبوتنيك-توثق-حجم-دمار-حي-الرويس-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بسبب-الغارات-الإسرائيلية-1113167645.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العالم العربي