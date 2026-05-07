https://sarabic.ae/20260507/حماس-تصدر-بيانا-عقب-مقتل-نجل-زعيمها-خليل-الحية-إثر-غارة-إسرائيلية-في-غزة-1113180910.html
"حماس" تصدر بيانا عقب مقتل نجل زعيمها خليل الحية إثر غارة إسرائيلية في غزة
"حماس" تصدر بيانا عقب مقتل نجل زعيمها خليل الحية إثر غارة إسرائيلية في غزة
سبوتنيك عربي
أكدت حركة حماس أن "استهداف عزام الحية، نجل رئيس الحركة في قطاع غزة ورئيس وفد المفاوضات خليل الحية، يمثل امتداداً لسياسة إسرائيل القائمة على استهداف المدنيين... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T09:52+0000
2026-05-07T09:52+0000
2026-05-07T09:52+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318388_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f53b830b26d423b04fed14e556fe3ff3.jpg
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "الجريمة الإسرائيلية الجبانة تعكس حالة التخبط التي تعيشها حكومة الاحتلال"، مشيرة إلى أن "التناقض في الرواية الإسرائيلية بشأن عملية الاستهداف يكشف فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه أو فرض شروطه خلال مسار التفاوض".وأضافت "حماس" أن "الحية ووفد التفاوض سبق أن تعرضوا لمحاولة اغتيال في الدوحة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى الفلسطينيين والقطريين، بينهم نجله همام الحية"، معتبرةً أن ذلك يؤكد إصرار إسرائيل على استهداف كل من يتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني.وشددت الحركة على أن "استهداف أبناء وعائلات القيادات الفلسطينية لن يدفع المقاومة إلى التراجع عن مطالبها، وفي مقدمتها وقف الحرب ورفع الحصار والانسحاب الكامل من قطاع غزة"، مؤكدة أن هذه العمليات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو موقف المقاومة.وشيّع الفلسطينيون، في وقت سابق اليوم، جثمان عزام خليل الحية، الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف إسرائيلي قرب موقف جباليا في مدينة غزة، مساء أمس الأربعاء.وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260506/رئيس-اللجنة-الدولية-لكسر-الحصار-عن-غزة-أسطول-الصمود-الأخير-كان-الأكبر-في-التاريخ-1113163271.html
https://sarabic.ae/20260505/سموتريتش-الحرب-يجب-أن-تنتهي-بتغيير-حدود-إسرائيل-في-لبنان-وسوريا-وغزة-والضفة-الغربية-1113128362.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318388_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fb307de170cee4fa4556ba80e8b1f43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حماس" تصدر بيانا عقب مقتل نجل زعيمها خليل الحية إثر غارة إسرائيلية في غزة
أكدت حركة حماس أن "استهداف عزام الحية، نجل رئيس الحركة في قطاع غزة ورئيس وفد المفاوضات خليل الحية، يمثل امتداداً لسياسة إسرائيل القائمة على استهداف المدنيين وعائلات القيادات الفلسطينية".
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "الجريمة الإسرائيلية الجبانة تعكس حالة التخبط التي تعيشها حكومة الاحتلال"، مشيرة إلى أن "التناقض في الرواية الإسرائيلية بشأن عملية الاستهداف يكشف فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه أو فرض شروطه خلال مسار التفاوض".
وأضافت "حماس" أن "الحية ووفد التفاوض سبق أن تعرضوا لمحاولة اغتيال في الدوحة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى الفلسطينيين والقطريين، بينهم نجله همام الحية"، معتبرةً أن ذلك يؤكد إصرار إسرائيل على استهداف كل من يتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت الحركة على أن "استهداف أبناء وعائلات القيادات الفلسطينية لن يدفع المقاومة إلى التراجع عن مطالبها، وفي مقدمتها وقف الحرب ورفع الحصار والانسحاب الكامل من قطاع غزة"، مؤكدة أن هذه العمليات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو موقف المقاومة.
وشيّع الفلسطينيون، في وقت سابق اليوم، جثمان عزام خليل الحية، الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف إسرائيلي قرب موقف جباليا في مدينة غزة، مساء أمس الأربعاء.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام
".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.