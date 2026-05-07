فوز بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب.. 4 دول أفريقية على خارطة النمو الصناعي

أسدل انتخاب الجزائري فاتح بوطبيق، رئيسًا جديدًا للبرلمان الأفريقي للفترة التشريعية 2026-،2029 الستار على تنافس كبير مع المغرب، في قيادة إحدى أبرز المؤسسات... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغربوعقب فوز بوطبيق، أعلن البرلمان المغربي رفضه الرسمي لنتائج انتخاب رئاسة البرلمان الأفريقي، معتبرًا أن "العملية الانتخابية شابتها اختلالات وخروقات خطيرة أثّرت بشكل مباشر على نزاهة المسار الانتخابي ومصداقية نتائجه داخل إحدى أبرز المؤسسات التشريعية التابعة للاتحاد الأفريقي".وقال بوطبيق، بعد تسلّمه مهامه، إنه "يتعين على مؤسسة البرلمان الأفريقي أن تتحول إلى مؤسسة بصلاحيات أكبر ضمن مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وتحويله إلى إطار للنقاش الداخلي حول مستقبل القارة واستقلالية القرار السياسي والمالي".وأضاف بلقاسم أن "مسالة التشكيك المغربي في هذه النتيجة لا علاقة لها بالتنافس على المنصب، وإنما تتصل بملفات خلافية تمتد لعشرات السنوات بين الدولتين مثل مشكلة الصحراء والعلاقة مع إسرائيل".4 دول أفريقية على خارطة النمو الصناعي المستدامحدد مؤشر التنمية الصناعية في أفريقيا 2025 اقتصادات أربع دول تتمتع بالبنية التحتية اللازمة لتحقيق نمو صناعي مستدام.التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، قال إن المغرب ومصر وجنوب أفريقيا وموريشيوس، "الاقتصادات الوحيدة، التي تتمتع بالتوافق المطلوب لتحقيق نمو صناعي مستدام".وتظهر رواندا ونيجيريا تقدمًا ملحوظًا، لكن مسارهما لا يزال غير مكتمل، بينما تُصنف غالبية الاقتصادات الأفريقية إما على أنها مُعرّضة للخطر أو متوقفة، ولا يقتصر عائق التصنيع في أفريقيا على الطموح فحسب، بل يشمل أيضًا البنية التحتية.ويقيم المؤشر كل اقتصاد عبر 3 أبعاد حاسمة، محركات التصنيع، التي تمثل القدرات الأساسية؛ ومُسرّعات النمو، التي تحدد وتيرة التحول؛ والمعطِّلات، وهي القيود الهيكلية التي قد تعيق التقدم أو تُؤدي إلى تراجعه.وأضاف العيساوي أن "الاستقرار السياسي في الدول الأربعة عامل مهم من عوامل التقييم، الذي استند إليه تقرير البنك الأوربي في تقريره، حيث أسهم الاستقرار السياسي في هذه الدول في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، والتعامل مع الظروف الاقتصادية بشكل مرن واستثمار كل الإمكانات المتاحة على نحو جيد".مصر وجنوب أفريقيا تقودان مستقبل صناعة السيارات في أفريقياأكد أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات، أن "القارة الأفريقية تشهد تحولا إستراتيجيا في صناعة السيارات، مدفوع بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)". جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعنوان "أوتوميكانيكا فرانكفورت وجنوب أفريقيا 2026".وأشار إلى أن هذا النموذج يخلق فرصا كبيرة أمام الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة للدخول في قطاع السيارات، حتى دون امتلاك قدرات التجميع النهائي، من خلال التخصص في إنتاج مكونات محددة ضمن سلسلة الإنتاج.ولفت عبد الوهاب إلى أن "مصر وجنوب أفريقيا والمغرب مرشحة لقيادة منظومة المورّدين في القارة، في ظل ما تمتلكه من بنية صناعية وخبرات تراكمية، بما يمهّد لإنشاء نظام صناعي متكامل لأول مرة على مستوى أفريقيا".وأضاف زين أن "الصين ستكون شريكا أساسيا في هذه المبادرة لأنها هي التي ستقوم بتوريد التكنولوجيا والخبرات"، لافتًا إلى أن "المرحلة الأولى من هذه المبادرة ستعتمد على تجميع المكونات محليا، تمهيدا لمرحلة لاحقة لتصنيع المكونات محليا، مثل البطارية والموتور وهما المكونان اللذان لا يتم تصنيعهما وإنما يتم استيرادهما".

سبوتنيك عربي

خالد عبد الجبار

