مباحثات ليبية إيطالية في روما حول السجناء والهجرة والطاقة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة يجتمع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما مايو 2026
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في العاصمة الإيطالية روما، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عددًا من الملفات الثنائية المهمة، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.
وبحسب ما أعلنه الدبيبة في منشور عبر صفحته على "إكس"، بحث الجانبان ملف الموقوفين الليبيين في إيطاليا، وسبل تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء، إلى جانب مناقشة التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير النظامية وتنسيق الجهود للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
ناقشت اليوم في روما مع رئيسة الوزراء الإيطالية@GiorgiaMeloni عددا من الملفات المهمة، في مقدمتها ملف الموقوفين الليبيين في إيطاليا وسبل تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء، وكذلك التعاون في ملف الهجرة غير النظامية، وتعزيز الشراكة في قطاع الطاقة بما يخدم استقرار… pic.twitter.com/in96C8z1fv— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 7, 2026
كما تناول اللقاء تعزيز الشراكة في قطاع الطاقة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة بين ليبيا وإيطاليا، وسط تأكيد متبادل على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.