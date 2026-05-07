https://sarabic.ae/20260507/مباحثات-ليبية-إيطالية-في-روما-حول-السجناء-والهجرة-والطاقة-1113192392.html

مباحثات ليبية إيطالية في روما حول السجناء والهجرة والطاقة

مباحثات ليبية إيطالية في روما حول السجناء والهجرة والطاقة

سبوتنيك عربي

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في العاصمة الإيطالية روما، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عددًا من الملفات... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T15:16+0000

2026-05-07T15:16+0000

2026-05-07T15:16+0000

أخبار ليبيا اليوم

إيطاليا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113192248_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_79be733378649a5970446c16c05fe1f7.jpg

وبحسب ما أعلنه الدبيبة في منشور عبر صفحته على "إكس"، بحث الجانبان ملف الموقوفين الليبيين في إيطاليا، وسبل تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء، إلى جانب مناقشة التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير النظامية وتنسيق الجهود للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20260506/رئيس-الوحدة-الوطنية-في-ليبيا-يوجه-بالتنسيق-مع-إسبانيا-والتحقيق-في-شحنة-كوكايين-متجهة-إلى-بلاده-1113170788.html

https://sarabic.ae/20260506/ضخ-الدولار-وبيعه-عبر-المصارف-في-ليبيا--بين-اختبار-الوقت-وضغوط-السوق-الموازية-1113164919.html

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, أخبار العالم الآن