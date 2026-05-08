الأمم المتحدة تعلق على المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بأن الأمم المتحدة سترحب بأي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T20:16+0000

وفي تعليقه على مبادرة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مؤقتا في أوكرانيا، صرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك" بأن الأمم المتحدة سترحب بأي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أؤكد قبول الجانب الروسي للمبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا بشأن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا".وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين ناقش اتفاقاً بشأن وقف إطلاق النار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال احتفالات يوم النصر.وقال: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة خلال اتصالاتنا الهاتفية مع الإدارة الرئاسية الأمريكية"، مضيفا: "كان الممثلون الأمريكيون بدورهم على اتصال مع كييف".وأضاف أوشاكوف: "من المهم أن تتزامن مبادرة الرئيس ترامب تحديداً مع الذكرى الحادية والثمانين للانتصار على النازية، وهو عيدنا المقدس".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر"، في خطوة وصفها بأنها قد تمثل بداية لإنهاء الصراع المستمر بين البلدين.وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في "أن يشكل الاتفاق بداية لنهاية الحرب"، مؤكدًا أن المباحثات لا تزال متواصلة لإنهاء الصراع.

