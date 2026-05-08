https://sarabic.ae/20260508/البعثة-الأممية-القتال-في-الزاوية-يهدد-بكارثة-إنسانية-واقتصادية-في-ليبيا-1113230889.html

البعثة الأممية: القتال في الزاوية يهدد بكارثة إنسانية واقتصادية في ليبيا

البعثة الأممية: القتال في الزاوية يهدد بكارثة إنسانية واقتصادية في ليبيا

سبوتنيك عربي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها الشديدة للاشتباكات المسلحة المتواصلة في مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، محذّرة من تداعيات خطيرة على... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T18:25+0000

2026-05-08T18:25+0000

2026-05-08T18:25+0000

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107114740_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_59a4324826ab25650fa6bc4307f04d52.jpg

وأكدت البعثة، في بيان رسمي، أن استخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار العشوائي داخل الأحياء السكنية المكتظة يعد "أمرًا غير مقبول"، لما يشكله من تهديد مباشر لحياة المدنيين، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية دون تأخير.وأبدت البعثة قلقها البالغ إزاء تقارير تحدثت عن استخدام مجمعات سكنية قريبة من مصفاة النفط لأغراض عسكرية، معتبرة أن تحويل البنية التحتية المدنية إلى ساحات قتال يمثل انتهاكًا خطيرًا ويعرّض المنشآت الاستراتيجية للخطر.وحذرت البعثة من أن استمرار القتال في الزاوية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع، مؤكدة أن الأزمة لا تهدد الأرواح فقط، بل تنذر أيضًا بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الاستراتيجية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية على ليبيا.وأشادت البعثة بالجهود التي يبذلها عدد من القادة والجهات الأمنية لخفض التصعيد واحتواء التوتر، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم المساعي الليبية الرامية إلى استعادة الهدوء وحماية المدنيين وصون الموارد الوطنية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20260508/ليبيا-اشتباكات-دامية-في-مدينة-الزاوية-تسفر-عن-قتلى-وجرحى-وتوقف-كامل-لمصفاة-النفط-1113225934.html

https://sarabic.ae/20260508/مسار-التوحيد-الأمني-والعسكري-في-ليبيا-تقدم-حذر-وعقبات-تهدد-العودة-إلى-نقطة-الصفر-1113225154.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي