البعثة الأممية: القتال في الزاوية يهدد بكارثة إنسانية واقتصادية في ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260508/البعثة-الأممية-القتال-في-الزاوية-يهدد-بكارثة-إنسانية-واقتصادية-في-ليبيا-1113230889.html
البعثة الأممية: القتال في الزاوية يهدد بكارثة إنسانية واقتصادية في ليبيا
البعثة الأممية: القتال في الزاوية يهدد بكارثة إنسانية واقتصادية في ليبيا
سبوتنيك عربي
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها الشديدة للاشتباكات المسلحة المتواصلة في مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، محذّرة من تداعيات خطيرة على... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T18:25+0000
2026-05-08T18:25+0000
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107114740_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_59a4324826ab25650fa6bc4307f04d52.jpg
وأكدت البعثة، في بيان رسمي، أن استخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار العشوائي داخل الأحياء السكنية المكتظة يعد "أمرًا غير مقبول"، لما يشكله من تهديد مباشر لحياة المدنيين، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية دون تأخير.وأبدت البعثة قلقها البالغ إزاء تقارير تحدثت عن استخدام مجمعات سكنية قريبة من مصفاة النفط لأغراض عسكرية، معتبرة أن تحويل البنية التحتية المدنية إلى ساحات قتال يمثل انتهاكًا خطيرًا ويعرّض المنشآت الاستراتيجية للخطر.وحذرت البعثة من أن استمرار القتال في الزاوية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع، مؤكدة أن الأزمة لا تهدد الأرواح فقط، بل تنذر أيضًا بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الاستراتيجية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية على ليبيا.وأشادت البعثة بالجهود التي يبذلها عدد من القادة والجهات الأمنية لخفض التصعيد واحتواء التوتر، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم المساعي الليبية الرامية إلى استعادة الهدوء وحماية المدنيين وصون الموارد الوطنية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20260508/ليبيا-اشتباكات-دامية-في-مدينة-الزاوية-تسفر-عن-قتلى-وجرحى-وتوقف-كامل-لمصفاة-النفط-1113225934.html
https://sarabic.ae/20260508/مسار-التوحيد-الأمني-والعسكري-في-ليبيا-تقدم-حذر-وعقبات-تهدد-العودة-إلى-نقطة-الصفر-1113225154.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107114740_0:0:1750:1312_1920x0_80_0_0_932cbb06752194756526cb6a301efe03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

البعثة الأممية: القتال في الزاوية يهدد بكارثة إنسانية واقتصادية في ليبيا

18:25 GMT 08.05.2026
© AP Photoالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها الشديدة للاشتباكات المسلحة المتواصلة في مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، محذّرة من تداعيات خطيرة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى بين السكان العالقين في مناطق القتال.
وأكدت البعثة، في بيان رسمي، أن استخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار العشوائي داخل الأحياء السكنية المكتظة يعد "أمرًا غير مقبول"، لما يشكله من تهديد مباشر لحياة المدنيين، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية دون تأخير.
شركة الزاوية لتكرير النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
ليبيا... اشتباكات دامية في مدينة الزاوية تسفر عن قتلى وجرحى وتوقف كامل لمصفاة النفط
16:14 GMT
وأبدت البعثة قلقها البالغ إزاء تقارير تحدثت عن استخدام مجمعات سكنية قريبة من مصفاة النفط لأغراض عسكرية، معتبرة أن تحويل البنية التحتية المدنية إلى ساحات قتال يمثل انتهاكًا خطيرًا ويعرّض المنشآت الاستراتيجية للخطر.
ودعت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين والبنية التحتية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما طالبت بفتح تحقيقات "سريعة وذات مصداقية" في الانتهاكات والتقارير المتعلقة بإلحاق الأذى بالمدنيين، مع ضمان المساءلة القانونية والأخلاقية الكاملة.
وحذرت البعثة من أن استمرار القتال في الزاوية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع، مؤكدة أن الأزمة لا تهدد الأرواح فقط، بل تنذر أيضًا بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الاستراتيجية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية على ليبيا.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
مسار التوحيد الأمني والعسكري في ليبيا... تقدم حذر وعقبات تهدد العودة إلى نقطة الصفر
16:02 GMT
وأشادت البعثة بالجهود التي يبذلها عدد من القادة والجهات الأمنية لخفض التصعيد واحتواء التوتر، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم المساعي الليبية الرامية إلى استعادة الهدوء وحماية المدنيين وصون الموارد الوطنية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала