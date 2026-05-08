ليبيا... اشتباكات دامية في مدينة الزاوية تسفر عن قتلى وجرحى وتوقف كامل لمصفاة النفط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ليبيا... اشتباكات دامية في مدينة الزاوية تسفر عن قتلى وجرحى وتوقف كامل لمصفاة النفط
وبحسب المعلومات، بدأت الأحداث عقب إعلان مديرية أمن الزاوية والغرفة الأمنية المشتركة إطلاق عملية أمنية واسعة تستهدف مطلوبين وخارجين عن القانون، قبل أن تتطور العملية إلى مواجهات مسلحة بين مجموعات داخل المدينة.وقال أحد موظفي شركة الزاوية لتكرير النفط تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "إن الوضع داخل المجمع كان هادئا في ساعات الصباح الأولى قبل أن تتصاعد أصوات إطلاق النار قرابة الساعة التاسعة صباحا نتيجة اشتباكات في محيط المنطقة السكنية التابعة للمصفاة".وأضاف الموظف أن "قذائف الهاون تسببت في أضرار بعدد من سيارات العاملين داخل ساحة الشركة وأثارت حالة من الذعر والضغط النفسي بين الموظفين ما دفع إدارة المصفاة إلى إيقاف التشغيل بشكل كامل وإخلاء الموقع".وأشار إلى أن انخفاض حدة الاشتباكات لاحقا سمح للعاملين بمغادرة المنشأة والعودة إلى منازلهم.وأفاد شاهد عيان من سكان مدينة الزاوية لوكالة "سبوتنيك" بسقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم امرأتان إحداهما في منطقة بئر معمر جنوبي الزاوية، والأخرى من منطقة الركينة، نتيجة شظايا قذيفة عشوائية قرب المجمع النفطي، كما قُتل شاب آخر إلى جانب إصابة عدد من المواطنين.وتعرضت أيضًا منازل في منطقتي الصابرية وطريق بن يوسف للقصف وسقطت قذائف عشوائية في محيط المصفاة ما تسبب في أضرار مادية بعدد من المركبات داخل المنشأة.من جهتها، أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، في وقت سابق، توقف المصفاة عن العمل بشكل كامل وإجلاء جميع العاملين نتيجة استمرار الاشتباكات وارتفاع مستوى الخطر في محيطها.وتتواصل حتى الآن الاشتباكات المتقطعة في محيط المصفاة فيما تعيش المدينة حالة من الذعر والترقب وسط دعوات من الهلال الأحمر للسكان بالبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم، في وقت لا تزال فيه الأوضاع متوترة مع استمرار التحذيرات من احتمال توسع رقعة المواجهات خلال الساعات القادمة.ليبيا… مصفاة "الزاوية" تعلن توقفها عن العمل جراء الاشتباكات في المدينة وسقوط قذائف داخل مجمعها
وليد لامة
16:14 GMT 08.05.2026
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
شهدت مدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأدت إلى توقف كامل لمصفاة الزاوية وإخلاء جميع العاملين منها وسط تصاعد التوتر الأمني داخل المدينة
وبحسب المعلومات، بدأت الأحداث عقب إعلان مديرية أمن الزاوية والغرفة الأمنية المشتركة إطلاق عملية أمنية واسعة تستهدف مطلوبين وخارجين عن القانون، قبل أن تتطور العملية إلى مواجهات مسلحة بين مجموعات داخل المدينة.

وامتدت الاشتباكات لاحقا إلى عدة مناطق من بينها طريق بن يوسف ومنطقة الصابرية ومحيط مصفاة الزاوية، حيث استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة وقذائف هاون.

وقال أحد موظفي شركة الزاوية لتكرير النفط تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "إن الوضع داخل المجمع كان هادئا في ساعات الصباح الأولى قبل أن تتصاعد أصوات إطلاق النار قرابة الساعة التاسعة صباحا نتيجة اشتباكات في محيط المنطقة السكنية التابعة للمصفاة".
وأضاف الموظف أن "قذائف الهاون تسببت في أضرار بعدد من سيارات العاملين داخل ساحة الشركة وأثارت حالة من الذعر والضغط النفسي بين الموظفين ما دفع إدارة المصفاة إلى إيقاف التشغيل بشكل كامل وإخلاء الموقع".
وأشار إلى أن انخفاض حدة الاشتباكات لاحقا سمح للعاملين بمغادرة المنشأة والعودة إلى منازلهم.

وفي السياق ذاته، أفاد فرع جهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن المجمع النفطي ومرافقه تعرضا، فجر اليوم، لهجوم مسلح شنّته مجموعات وصفت بأنها خارجة عن القانون استخدمت خلاله مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى سقوط قذائف داخل محيط المنشأة.

وأفاد شاهد عيان من سكان مدينة الزاوية لوكالة "سبوتنيك" بسقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم امرأتان إحداهما في منطقة بئر معمر جنوبي الزاوية، والأخرى من منطقة الركينة، نتيجة شظايا قذيفة عشوائية قرب المجمع النفطي، كما قُتل شاب آخر إلى جانب إصابة عدد من المواطنين.
وتعرضت أيضًا منازل في منطقتي الصابرية وطريق بن يوسف للقصف وسقطت قذائف عشوائية في محيط المصفاة ما تسبب في أضرار مادية بعدد من المركبات داخل المنشأة.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية بتعرض مستودع شركة البريقة لتسويق النفط في الزاوية لإطلاق نار استهدف الخزانات رقم 501 و502، ما أدى إلى أضرار مادية وتسرب بعض المنتجات النفطية وسط مخاوف من تفاقم الوضع داخل المنشآت الحيوية.

من جهتها، أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، في وقت سابق، توقف المصفاة عن العمل بشكل كامل وإجلاء جميع العاملين نتيجة استمرار الاشتباكات وارتفاع مستوى الخطر في محيطها.
وتتواصل حتى الآن الاشتباكات المتقطعة في محيط المصفاة فيما تعيش المدينة حالة من الذعر والترقب وسط دعوات من الهلال الأحمر للسكان بالبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم، في وقت لا تزال فيه الأوضاع متوترة مع استمرار التحذيرات من احتمال توسع رقعة المواجهات خلال الساعات القادمة.
