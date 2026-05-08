ليبيا... اشتباكات دامية في مدينة الزاوية تسفر عن قتلى وجرحى وتوقف كامل لمصفاة النفط
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأدت إلى توقف كامل لمصفاة الزاوية وإخلاء جميع... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وليد لامة
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
شهدت مدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأدت إلى توقف كامل لمصفاة الزاوية وإخلاء جميع العاملين منها وسط تصاعد التوتر الأمني داخل المدينة
وبحسب المعلومات، بدأت الأحداث عقب إعلان مديرية أمن الزاوية والغرفة الأمنية المشتركة إطلاق عملية أمنية واسعة تستهدف مطلوبين وخارجين عن القانون، قبل أن تتطور العملية إلى مواجهات مسلحة بين مجموعات داخل المدينة.
وامتدت الاشتباكات لاحقا إلى عدة مناطق من بينها طريق بن يوسف ومنطقة الصابرية ومحيط مصفاة الزاوية، حيث استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة وقذائف هاون.
وقال أحد موظفي شركة الزاوية لتكرير النفط تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "إن الوضع داخل المجمع كان هادئا في ساعات الصباح الأولى قبل أن تتصاعد أصوات إطلاق النار قرابة الساعة التاسعة صباحا نتيجة اشتباكات في محيط المنطقة السكنية التابعة للمصفاة".
وأضاف الموظف أن "قذائف الهاون تسببت في أضرار بعدد من سيارات العاملين داخل ساحة الشركة وأثارت حالة من الذعر والضغط النفسي بين الموظفين ما دفع إدارة المصفاة إلى إيقاف التشغيل بشكل كامل وإخلاء الموقع".
وأشار إلى أن انخفاض حدة الاشتباكات لاحقا سمح للعاملين بمغادرة المنشأة والعودة إلى منازلهم.
وفي السياق ذاته، أفاد فرع جهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن المجمع النفطي ومرافقه تعرضا، فجر اليوم، لهجوم مسلح شنّته مجموعات وصفت بأنها خارجة عن القانون استخدمت خلاله مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى سقوط قذائف داخل محيط المنشأة.
وأفاد شاهد عيان من سكان مدينة الزاوية لوكالة "سبوتنيك" بسقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم امرأتان إحداهما في منطقة بئر معمر جنوبي الزاوية، والأخرى من منطقة الركينة، نتيجة شظايا قذيفة عشوائية قرب المجمع النفطي، كما قُتل شاب آخر إلى جانب إصابة عدد من المواطنين.
وتعرضت أيضًا منازل في منطقتي الصابرية وطريق بن يوسف للقصف وسقطت قذائف عشوائية في محيط المصفاة ما تسبب في أضرار مادية بعدد من المركبات داخل المنشأة.
وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية بتعرض مستودع شركة البريقة لتسويق النفط في الزاوية لإطلاق نار استهدف الخزانات رقم 501 و502، ما أدى إلى أضرار مادية وتسرب بعض المنتجات النفطية وسط مخاوف من تفاقم الوضع داخل المنشآت الحيوية.
من جهتها، أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، في وقت سابق، توقف المصفاة عن العمل بشكل كامل
وإجلاء جميع العاملين نتيجة استمرار الاشتباكات وارتفاع مستوى الخطر في محيطها.
وتتواصل حتى الآن الاشتباكات المتقطعة في محيط المصفاة فيما تعيش المدينة حالة من الذعر والترقب وسط دعوات من الهلال الأحمر للسكان بالبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم، في وقت لا تزال فيه الأوضاع متوترة مع استمرار التحذيرات من احتمال توسع رقعة المواجهات خلال الساعات القادمة.