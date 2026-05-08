روبيو: واشنطن تعتقد أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني "قد تعثرت"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260508/روبيو-واشنطن-تعتقد-أن-الجهود-المبذولة-لحل-النزاع-الأوكراني-قد-تعثرت-1113221347.html
روبيو: واشنطن تعتقد أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني "قد تعثرت"
روبيو: واشنطن تعتقد أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني "قد تعثرت"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية "تعتقد أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني قد وصلت إلى طريق مسدود"،... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T12:51+0000
2026-05-08T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وقال روبيو للصحفيين في إيطاليا، معلقًا على عملية التسوية: "مع أننا على استعداد للقيام بأي دور ممكن للتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لهذا النزاع (الأوكراني)، إلا أن هذه الجهود قد توقفت للأسف، لكننا على أهبة الاستعداد دائمًا في حال تغيّرت الظروف".وفي وقت سابق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا والولايات المتحدة وحتى المفاوضين الأوكرانيين، يدركون ما يجب فعله لتحقيق نتيجة، وقال أوشاكوف للصحفيين: "أودّ أن أقول إنه خلال المفاوضات الثلاثية، نشأ وضع تدرك فيه الأطراف الثلاثة جميعها ما يجب فعله لتحقيق خطوة مهمة، لا سيما في سياق العمل الدبلوماسي".ومنذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المفاوضات. وعُقدت آخر جولة في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي.وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل روسيا في أن يتم الالتزام بتنفيذ التفاهمات، التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ألاسكا، بشأن أوكرانيا.ترامب: تسوية الصراع في كل من أوكرانيا وإيران تسير وفق جدول زمني مماثللافروف: موسكو تأمل في احترام وتنفيذ اتفاقيات ألاسكا بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260507/أوشاكوف-روسيا-والولايات-المتحدة-وأوكرانيا-يدركون-ما-يجب-القيام-به-لتحقيق-النتائج-1113188961.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

روبيو: واشنطن تعتقد أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني "قد تعثرت"

12:51 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 12:52 GMT 08.05.2026)
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
© Photo / mid.ru
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية "تعتقد أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني قد وصلت إلى طريق مسدود"، مشيرًا إلى أن "أمريكا مستعدة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا"، وفق تعبيره.
وقال روبيو للصحفيين في إيطاليا، معلقًا على عملية التسوية: "مع أننا على استعداد للقيام بأي دور ممكن للتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لهذا النزاع (الأوكراني)، إلا أن هذه الجهود قد توقفت للأسف، لكننا على أهبة الاستعداد دائمًا في حال تغيّرت الظروف".

وتابع: "لا نريد إضاعة الوقت والجهد في عملية لا تحرز تقدمًا، ولكن إذا رأينا فرصة للوساطة تُقرّب الطرفين من اتفاق سلام، فإننا نرغب في ذلك".

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي،، وستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا تدرك ما يجب القيام به لتحقيق النتائج
أمس, 13:25 GMT
وفي وقت سابق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا والولايات المتحدة وحتى المفاوضين الأوكرانيين، يدركون ما يجب فعله لتحقيق نتيجة، وقال أوشاكوف للصحفيين: "أودّ أن أقول إنه خلال المفاوضات الثلاثية، نشأ وضع تدرك فيه الأطراف الثلاثة جميعها ما يجب فعله لتحقيق خطوة مهمة، لا سيما في سياق العمل الدبلوماسي".

وتابع: "الجميع يدرك، بمن فيهم المفاوضون الأوكرانيون، أن كييف تحتاج الآن فقط إلى اتخاذ خطوة جادة واحدة"، مشيرًا إلى أن أن "هذه الخطوة المهمة ستؤدي إلى تعليق العمليات العسكرية وفتح آفاق لإجراء مناقشات جادة حول تسوية أخرى طويلة الأمد".

ومنذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المفاوضات. وعُقدت آخر جولة في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل روسيا في أن يتم الالتزام بتنفيذ التفاهمات، التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ألاسكا، بشأن أوكرانيا.
ترامب: تسوية الصراع في كل من أوكرانيا وإيران تسير وفق جدول زمني مماثل
لافروف: موسكو تأمل في احترام وتنفيذ اتفاقيات ألاسكا بشأن أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала