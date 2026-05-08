روبيو: واشنطن تعتقد أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني "قد تعثرت"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية "تعتقد أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني قد وصلت إلى طريق مسدود"،... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T12:52+0000
وقال روبيو للصحفيين في إيطاليا، معلقًا على عملية التسوية: "مع أننا على استعداد للقيام بأي دور ممكن للتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لهذا النزاع (الأوكراني)، إلا أن هذه الجهود قد توقفت للأسف، لكننا على أهبة الاستعداد دائمًا في حال تغيّرت الظروف".
12:51 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 12:52 GMT 08.05.2026)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية "تعتقد أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني قد وصلت إلى طريق مسدود"، مشيرًا إلى أن "أمريكا مستعدة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا"، وفق تعبيره.
وقال روبيو للصحفيين في إيطاليا، معلقًا على عملية التسوية: "مع أننا على استعداد للقيام بأي دور ممكن للتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لهذا النزاع (الأوكراني)، إلا أن هذه الجهود قد توقفت للأسف، لكننا على أهبة الاستعداد دائمًا في حال تغيّرت الظروف".
وتابع: "لا نريد إضاعة الوقت والجهد في عملية لا تحرز تقدمًا، ولكن إذا رأينا فرصة للوساطة تُقرّب الطرفين من اتفاق سلام، فإننا نرغب في ذلك".
وفي وقت سابق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا والولايات المتحدة وحتى المفاوضين الأوكرانيين، يدركون ما يجب فعله لتحقيق نتيجة، وقال أوشاكوف للصحفيين: "أودّ أن أقول إنه خلال المفاوضات الثلاثية، نشأ وضع تدرك فيه الأطراف الثلاثة جميعها ما يجب فعله لتحقيق خطوة مهمة، لا سيما في سياق العمل الدبلوماسي".
وتابع: "الجميع يدرك، بمن فيهم المفاوضون الأوكرانيون، أن كييف تحتاج الآن فقط إلى اتخاذ خطوة جادة واحدة"، مشيرًا إلى أن أن "هذه الخطوة المهمة ستؤدي إلى تعليق العمليات العسكرية وفتح آفاق لإجراء مناقشات جادة حول تسوية أخرى طويلة الأمد".
ومنذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المفاوضات
. وعُقدت آخر جولة في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل روسيا في أن يتم الالتزام بتنفيذ التفاهمات، التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ألاسكا، بشأن أوكرانيا.