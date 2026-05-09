السفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الأخوة والصداقة
© Sputnik . HASSAN NABILالسفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
أحيت السفارة الروسية في العراق، بمشاركة أبناء الجالية الروسية، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في أجواء من السعادة والزهو للدلالات العظيمة لهذا العيد المقدس لدى أبناء الشعب الروسي، وأحرار العالم.
وقال معاون السفير الروسي في بغداد، ليفون سافاريان، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "الاحتفال بعيد النصر العظيم يمثل مناسبة مقدسة للشعب الروسي وشعوب الاتحاد السوفييتي السابق"، مشيدًا بـ"عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الروسي والعراقي".
وأضاف: "هذا اليوم يجسد تضحيات الشعب السوفييتي وإرادته في مواجهة الحرب الوطنية العظمى"، مؤكدًا أن "المناسبة تحظى بمكانة كبيرة لدى الروس وكل أحرار العالم".
© Sputnik . HASSAN NABILالسفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
السفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
© Sputnik . HASSAN NABIL
وأشار سافاريان إلى أن "الاحتفال بهذه المناسبة أقيم للمرة الأولى بهذا الشكل في بغداد"، معربًا عن شكره وامتنانه للشعب العراقي وكل الجهات التي ساهمت في تنظيم الاحتفالية، لما أبدوه من حفاوة وكرم ومشاعر صداقة صادقة.
© Sputnik . HASSAN NABILالسفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
السفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
© Sputnik . HASSAN NABIL
وبيّن أن "العلاقات بين الشعبين الروسي والعراقي تقوم على الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل"، مؤكدًا أن "الأجواء الودية التي تجمع الجانبين في العراق لا يمكن المبالغة في تقديرها".
© Sputnik . HASSAN NABILالسفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
السفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
© Sputnik . HASSAN NABIL
وختم سافاريان حديثه بالتأكيد على شعوره بالفخر والاعتزاز بالوجود بين أبناء الشعب العراقي، متمنيًا الخير والسلامة للشعبين الروسي والعراقي ولكل شعوب العالم.
وتحيي روسيا، في 9 مايو/ أيار، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية ذات دلالات تاريخية عميقة، تجسّد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي مثّلت صراعا حاسما انتهى بهزيمة النازية.
© Sputnik . HASSAN NABILالسفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
السفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويعدّ يوم النصر أحد أهم الأعياد الوطنية في روسيا، إذ يخلّد انتصار القوات السوفيتية في الحرب الوطنية العظمى، ويجسّد انتهاء العمليات العسكرية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.
© Sputnik . HASSAN NABILالسفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
السفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد عيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الاخوة والصداقة
© Sputnik . HASSAN NABIL
وتبرز أهمية هذا اليوم بوصفه محطة تاريخية مفصلية يصعب المبالغة في دلالاتها، حيث يحتفى به في عدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق لما يحمله من رمزية عميقة ومعان تاريخية راسخة.
ولا تقتصر دلالة يوم النصر على كونه إنجازا عسكريا، بل تمتد لتشمل تأثيراته الواسعة في السياسة العالمية، والذاكرة الوطنية، وتشكيل الهوية الثقافية لأجيال متعاقبة، ما يجعله حدثا محوريا في التاريخ الحديث.