السفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الأخوة والصداقة
السفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الأخوة والصداقة
أحيت السفارة الروسية في العراق، بمشاركة أبناء الجالية الروسية، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في أجواء من السعادة والزهو للدلالات... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
السفارة الروسية في بغداد تحتفل بعيد النصر وتؤكد أن العراق بلد الأخوة والصداقة

حسن نبيل
حصري
أحيت السفارة الروسية في العراق، بمشاركة أبناء الجالية الروسية، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في أجواء من السعادة والزهو للدلالات العظيمة لهذا العيد المقدس لدى أبناء الشعب الروسي، وأحرار العالم.
وقال معاون السفير الروسي في بغداد، ليفون سافاريان، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "الاحتفال بعيد النصر العظيم يمثل مناسبة مقدسة للشعب الروسي وشعوب الاتحاد السوفييتي السابق"، مشيدًا بـ"عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الروسي والعراقي".

وأضاف: "هذا اليوم يجسد تضحيات الشعب السوفييتي وإرادته في مواجهة الحرب الوطنية العظمى"، مؤكدًا أن "المناسبة تحظى بمكانة كبيرة لدى الروس وكل أحرار العالم".

وأشار سافاريان إلى أن "الاحتفال بهذه المناسبة أقيم للمرة الأولى بهذا الشكل في بغداد"، معربًا عن شكره وامتنانه للشعب العراقي وكل الجهات التي ساهمت في تنظيم الاحتفالية، لما أبدوه من حفاوة وكرم ومشاعر صداقة صادقة.
وبيّن أن "العلاقات بين الشعبين الروسي والعراقي تقوم على الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل"، مؤكدًا أن "الأجواء الودية التي تجمع الجانبين في العراق لا يمكن المبالغة في تقديرها".
وختم سافاريان حديثه بالتأكيد على شعوره بالفخر والاعتزاز بالوجود بين أبناء الشعب العراقي، متمنيًا الخير والسلامة للشعبين الروسي والعراقي ولكل شعوب العالم.
وتحيي روسيا، في 9 مايو/ أيار، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية ذات دلالات تاريخية عميقة، تجسّد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي مثّلت صراعا حاسما انتهى بهزيمة النازية.
ويعدّ يوم النصر أحد أهم الأعياد الوطنية في روسيا، إذ يخلّد انتصار القوات السوفيتية في الحرب الوطنية العظمى، ويجسّد انتهاء العمليات العسكرية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.
وتبرز أهمية هذا اليوم بوصفه محطة تاريخية مفصلية يصعب المبالغة في دلالاتها، حيث يحتفى به في عدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق لما يحمله من رمزية عميقة ومعان تاريخية راسخة.

ولا تقتصر دلالة يوم النصر على كونه إنجازا عسكريا، بل تمتد لتشمل تأثيراته الواسعة في السياسة العالمية، والذاكرة الوطنية، وتشكيل الهوية الثقافية لأجيال متعاقبة، ما يجعله حدثا محوريا في التاريخ الحديث.
