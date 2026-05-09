دولة عربية تبتكر جهازا ذكيا يمنع الغش في الامتحانات
سبوتنيك عربي
بدأ المغرب إنتاج جهاز جديد مخصص لمكافحة الغش في الامتحانات، مع تدشين خط إنتاجه بمدينة الصخيرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة الامتحانات وكشف الموجات الراديوية... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T09:34+0000
09:26 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 09:34 GMT 09.05.2026)
بدأ المغرب إنتاج جهاز جديد مخصص لمكافحة الغش في الامتحانات، مع تدشين خط إنتاجه بمدينة الصخيرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة الامتحانات وكشف الموجات الراديوية المستخدمة في وسائل الغش.
وتم تطوير الجهاز من قبل الشركة الناشئة "SensThings" التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ويعد جزءا من الجيل الثاني من نظام "T3 Shield"، إذ يتميز بكونه جهازًا محمولًا وفعالًا في رصد الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الغش.
ويبلغ وزن الجهاز نحو 3 كيلو غرامات، ويعمل بتقنية "Edge AI" التي تتيح له الكشف عن الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة للاتصال بالسحابة، مع استقلالية تشغيل تصل إلى 6 ساعات، إضافة إلى 4 أوضاع تشغيل تشمل فحص القاعات والحقائب والأفراد، وفقا لوسائل إعلام
مغربية.
ومن المنتظر أن يتم استخدام الجهاز خلال امتحانات الـ"بكالوريا" (الثانوية) المقررة مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذ سيتم توزيعه على أكثر من 2007 مراكز امتحانية بمختلف أنحاء المملكة المغربية، في إطار تعزيز إجراءات تأمين سير الامتحانات.