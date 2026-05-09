محلل سابق لدى الاستخبارات الأمريكية: روسيا والصين تشرفان على بنية أمنية جديدة بالخليج

صرح لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، أن "روسيا والصين تبدوان وكأنهما تنسقان بشكل وثيق مع إيران، لوضع إطار أمني...

وأشار جونسون إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، استخدما عبارة "هيكل أمني في الخليج" بعد محادثاتهما مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.وأضاف جونسون: "لذا أعتقد أن روسيا والصين تعملان بهدوء في الخفاء".ووفقًا له، بُني النموذج الخليجي القديم على أساس القواعد العسكرية الأمريكية، ومبيعات الأسلحة، ووعود الحماية.وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 28 أبريل/ نيسان الماضي، عن ترحيبه بدعم روسيا لبلاده عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن "التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين".وأضاف أن "التطورات الأخيرة أظهرت عمق وقوة شراكتنا الإستراتيجية. ومع استمرار تطور علاقتنا، نُعرب عن امتناننا للتضامن ونُرحّب بدعم روسيا للجهود الدبلوماسية".يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن حرب على الأراضي الإيرانية، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان.ورغم عدم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية، في حين يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.عراقجي: التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران

