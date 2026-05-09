مدمرة بريطانية إلى الشرق الأوسط لمهمة في مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/مدمرة-بريطانية-إلى-الشرق-الأوسط-لمهمة-في-مضيق-هرمز-1113261691.html
مدمرة بريطانية إلى الشرق الأوسط لمهمة في مضيق هرمز
مدمرة بريطانية إلى الشرق الأوسط لمهمة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلنت البحرية الملكية البريطانية عزمها نشر المدمرة الحربية "إتش إم إس دراغون" في منطقة الشرق الأوسط، استعدادًا للمشاركة في مهمة دولية محتملة لحماية حركة... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T13:37+0000
2026-05-09T13:37+0000
بريطانيا
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg
ومن المقرر أن تتمركز المدمرة، وهي من طراز "تايب 45"، بشكل استباقي في المنطقة، لتكون جاهزة للانضمام إلى المبادرة البريطانية الفرنسية فور انتهاء المواجهات بين إيران والقوات الأمريكية والإسرائيلية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام بريطانية. ويأتي التحرك البريطاني في ظل استمرار وقف إطلاق نار هش، بالتزامن مع تصاعد التوترات عقب استهداف القوات الأمريكية ناقلتي نفط إيرانيتين، قالت واشنطن إنهما حاولتا خرق الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت المدمرة البريطانية متمركزة في شرق البحر المتوسط للمشاركة في حماية القواعد البريطانية في قبرص، قبل اتخاذ قرار نقلها إلى الشرق الأوسط لتعزيز الاستعدادات لأي تحرك عسكري أو أمني محتمل في مضيق هرمز.وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء الماضي، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260508/إيران-أمن-مضيق-هرمز-يجب-ألا-يكون-مجتزأ-1113204641.html
https://sarabic.ae/20260507/ترامب-3-مدمرات-أمريكية-خرجت-بنجاح-كبير-من-مضيق-هرمز-تحت-القصف-1113201955.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_1557f14f3fb92722c069c915881c7cf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان
بريطانيا, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان

مدمرة بريطانية إلى الشرق الأوسط لمهمة في مضيق هرمز

13:37 GMT 09.05.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
تابعنا عبر
أعلنت البحرية الملكية البريطانية عزمها نشر المدمرة الحربية "إتش إم إس دراغون" في منطقة الشرق الأوسط، استعدادًا للمشاركة في مهمة دولية محتملة لحماية حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ومن المقرر أن تتمركز المدمرة، وهي من طراز "تايب 45"، بشكل استباقي في المنطقة، لتكون جاهزة للانضمام إلى المبادرة البريطانية الفرنسية فور انتهاء المواجهات بين إيران والقوات الأمريكية والإسرائيلية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام بريطانية.
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
إيران: أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ
أمس, 05:28 GMT
ويأتي التحرك البريطاني في ظل استمرار وقف إطلاق نار هش، بالتزامن مع تصاعد التوترات عقب استهداف القوات الأمريكية ناقلتي نفط إيرانيتين، قالت واشنطن إنهما حاولتا خرق الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن نشر "إتش إم إس دراغون" يأتي ضمن ترتيبات استباقية لضمان جاهزية لندن للمشاركة، إلى جانب باريس، في أي مهمة متعددة الجنسيات لتأمين الممر الملاحي عند توافر الظروف المناسبة.

وكانت المدمرة البريطانية متمركزة في شرق البحر المتوسط للمشاركة في حماية القواعد البريطانية في قبرص، قبل اتخاذ قرار نقلها إلى الشرق الأوسط لتعزيز الاستعدادات لأي تحرك عسكري أو أمني محتمل في مضيق هرمز.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
ترامب: 3 مدمرات أمريكية خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف
7 مايو, 23:43 GMT
وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء الماضي، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.

وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала