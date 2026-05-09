https://sarabic.ae/20260509/مدمرة-بريطانية-إلى-الشرق-الأوسط-لمهمة-في-مضيق-هرمز-1113261691.html

مدمرة بريطانية إلى الشرق الأوسط لمهمة في مضيق هرمز

مدمرة بريطانية إلى الشرق الأوسط لمهمة في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلنت البحرية الملكية البريطانية عزمها نشر المدمرة الحربية "إتش إم إس دراغون" في منطقة الشرق الأوسط، استعدادًا للمشاركة في مهمة دولية محتملة لحماية حركة... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T13:37+0000

2026-05-09T13:37+0000

2026-05-09T13:37+0000

بريطانيا

مضيق هرمز

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg

ومن المقرر أن تتمركز المدمرة، وهي من طراز "تايب 45"، بشكل استباقي في المنطقة، لتكون جاهزة للانضمام إلى المبادرة البريطانية الفرنسية فور انتهاء المواجهات بين إيران والقوات الأمريكية والإسرائيلية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام بريطانية. ويأتي التحرك البريطاني في ظل استمرار وقف إطلاق نار هش، بالتزامن مع تصاعد التوترات عقب استهداف القوات الأمريكية ناقلتي نفط إيرانيتين، قالت واشنطن إنهما حاولتا خرق الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت المدمرة البريطانية متمركزة في شرق البحر المتوسط للمشاركة في حماية القواعد البريطانية في قبرص، قبل اتخاذ قرار نقلها إلى الشرق الأوسط لتعزيز الاستعدادات لأي تحرك عسكري أو أمني محتمل في مضيق هرمز.وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء الماضي، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260508/إيران-أمن-مضيق-هرمز-يجب-ألا-يكون-مجتزأ-1113204641.html

https://sarabic.ae/20260507/ترامب-3-مدمرات-أمريكية-خرجت-بنجاح-كبير-من-مضيق-هرمز-تحت-القصف-1113201955.html

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان