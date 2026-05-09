مسؤولون: إصابة 11 على الأقل في انفجار محتمل بقارب في فلوريدا
أصيب ما لا يقل عن 11 شخصا، أمس السبت، فيما وصفته إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي ديد بأنه "انفجار محتمل لقارب" بالقرب من معلم سياحي شهير على مقربة
مسؤولون: إصابة 11 على الأقل في انفجار محتمل بقارب في فلوريدا
23:30 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 01:12 GMT 10.05.2026)
أصيب ما لا يقل عن 11 شخصا، أمس السبت، فيما وصفته إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي ديد بأنه "انفجار محتمل لقارب" بالقرب من معلم سياحي شهير على مقربة من ميامي بيتش.
وتلقت إدارة الإطفاء في ميامي-ديد بلاغا عن "انفجار محتمل" في الساعة 12:48 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1648 بتوقيت غرينتش) بالقرب من هولوفر ساندبار، وهي وجهة سياحية شهيرة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
كما استجابت إدارة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا وخفر السواحل الأمريكي للبلاغ
ونقل المسعفون 11 شخصا إلى المستشفيات المحلية.
ولم يكشف المسؤولون عن سبب الحادث. لكن في مقابلة مع صحيفة ميامي هيرالد، ألقى أحد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب باللوم على تسرب غاز.