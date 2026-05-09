مسؤولون: إصابة 11 على الأقل في انفجار محتمل بقارب في فلوريدا

أصيب ‌ما لا ⁠يقل عن 11 شخصا، أمس ​السبت، ⁠فيما وصفته إدارة الإطفاء والإنقاذ في ‌مقاطعة ميامي ديد بأنه "انفجار ‌محتمل لقارب" بالقرب من معلم سياحي شهير على مقربة...

وتلقت إدارة الإطفاء ⁠في ⁠ميامي-ديد بلاغا عن "انفجار محتمل" في الساعة 12:48 ​بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1648 بتوقيت غرينتش) بالقرب ​من هولوفر ​ساندبار، وهي وجهة ​سياحية ⁠شهيرة، وفقا لوسائل إعلام محلية. كما استجابت إدارة الحفاظ ‌على الأسماك والحياة البرية ‌في فلوريدا وخفر السواحل الأمريكي للبلاغ.ونقل المسعفون 11 شخصا إلى ⁠المستشفيات المحلية.ولم يكشف المسؤولون ​عن سبب ⁠الحادث. لكن في مقابلة ⁠مع صحيفة ميامي هيرالد، ألقى ‌أحد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب باللوم على تسرب غاز.

