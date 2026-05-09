الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد لبارزاني ضرورة تشكيل حكومة مركزية في العراق
أفادت الرئاسة التركية، اليوم السبت، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال لقائه رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني، أن التشكيل السريع لحكومة مركزية... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T13:34+0000
ونشرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أكد لبارزاني أن "الحفاظ على الاستقرار في العراق أمر مهم للمنطقة بأكملها وأن التشكيل السريع لحكومة مركزية من شأنه أن يخدم وحدة العراق وسلامته".وأردف البيان بأن أردوغان أعرب خلال لقائه بارزاني عن "أسفه إزاء استهداف الأراضي العراقية بما في ذلك أربيل، خلال الحرب بين إيران وأميركا"، ويؤكد أن "تركيا لم ترغب أبد في أن تمتد الصراعات إلى دول أخرى في المنطقة".وأكد أردوغان، حسبما جاء في البيان، أن "تركيا عازمة على تطوير التعاون مع كل من الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في العديد من المجالات في مقدمتها التجارة والنقل والطاقة".كردستان العراق يعلن تعرضه لأكثر من 800 هجوم منذ بدء الحرب على إيران
وأشار الرئيس التركي خلال لقائه مع بارزاني إلى أن "تنفيذ مشروع طريق التنمية سيعود بفوائد ليس على العراق فحسب، بل على منطقة الخليج أيضا"، حسبما قالت الرئاسة.
