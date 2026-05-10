البيت الأبيض: ترامب يزور بكين الأربعاء ويجري مباحثات مع الرئيس الصيني
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الجمعة. 10.05.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
وأوضحت المتحدثة، أن "الزيارة ستتضمن لقاءً ثنائيًا مع الرئيس الصيني، إضافة إلى غداء عمل ومباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين".وأضافت أن "ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في الولايات المتحدة خلال وقت لاحق من العام الجاري، في إطار تعزيز الحوار بين الجانبين".كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة والصين ستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة وآخر للاستثمار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.وكان ترامب صرح، في وقت سابق، بأنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي، قضايا التجارة والدفاع وأوكرانيا إضافة إلى زيارته المرتقبة إلى الصين.وأفاد ترامب بأن هذه الملفات التي ناقشها مع شي جين بينغ شكلت التجارة والشؤون العسكرية، فضلًا عن زيارته المرتقبة إلى الصين في نيسان/ أبريل ، والتي قال عنها "والتي أتطلع إليها بشدة".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "جرى خلال المكالمة بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها قضية تايوان والصراع الأوكراني والوضع الراهن مع إيران، إلى جانب إمكانية استيراد الصين النفط والغاز من الولايات المتحدة".وتابع ترامب: "العلاقة مع الصين، وعلاقتي الشخصية مع الرئيس شي، علاقة ممتازة للغاية، ونحن ندرك جميعًا مدى أهمية الحفاظ على هذا الوضع. أعتقد أنه سيتم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال السنوات الثلاث المقبلة من رئاستي فيما يتعلق بالرئيس شي وجمهورية الصين الشعبية".وسبق للرئيس الأمريكي، أن صرح، بأن الولايات المتحدة "تدعو الصين للمشاركة في شراء النفط الفنزويلي"، على حد قوله، وقال ترامب لصحفيين: "نرحّب بمجيء الصين، وسيكون لدينا صفقة رائعة بشأن النفط"، معربًا عن توقعه بأن تقوم الهند أيضًا بشراء النفط الفنزويلي.وذكر ترامب أن واشنطن "لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي"، لكنه أعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة وفنزويلا، "تنسجمان جيدًا في الوقت الحالي"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا، "تشكل مصدرًا لاضطراب سوق النفط العالمية".
