البيت الأبيض: ترامب يزور بكين الأربعاء ويجري مباحثات مع الرئيس الصيني

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
البيت الأبيض: ترامب يزور بكين الأربعاء ويجري مباحثات مع الرئيس الصيني
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الجمعة. 10.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت المتحدثة، أن "الزيارة ستتضمن لقاءً ثنائيًا مع الرئيس الصيني، إضافة إلى غداء عمل ومباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين".وأضافت أن "ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في الولايات المتحدة خلال وقت لاحق من العام الجاري، في إطار تعزيز الحوار بين الجانبين".كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة والصين ستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة وآخر للاستثمار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.وكان ترامب صرح، في وقت سابق، بأنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي، قضايا التجارة والدفاع وأوكرانيا إضافة إلى زيارته المرتقبة إلى الصين.وأفاد ترامب بأن هذه الملفات التي ناقشها مع شي جين بينغ شكلت التجارة والشؤون العسكرية، فضلًا عن زيارته المرتقبة إلى الصين في نيسان/ أبريل ، والتي قال عنها "والتي أتطلع إليها بشدة".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "جرى خلال المكالمة بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها قضية تايوان والصراع الأوكراني والوضع الراهن مع إيران، إلى جانب إمكانية استيراد الصين النفط والغاز من الولايات المتحدة".وتابع ترامب: "العلاقة مع الصين، وعلاقتي الشخصية مع الرئيس شي، علاقة ممتازة للغاية، ونحن ندرك جميعًا مدى أهمية الحفاظ على هذا الوضع. أعتقد أنه سيتم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال السنوات الثلاث المقبلة من رئاستي فيما يتعلق بالرئيس شي وجمهورية الصين الشعبية".وسبق للرئيس الأمريكي، أن صرح، بأن الولايات المتحدة "تدعو الصين للمشاركة في شراء النفط الفنزويلي"، على حد قوله، وقال ترامب لصحفيين: "نرحّب بمجيء الصين، وسيكون لدينا صفقة رائعة بشأن النفط"، معربًا عن توقعه بأن تقوم الهند أيضًا بشراء النفط الفنزويلي.وذكر ترامب أن واشنطن "لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي"، لكنه أعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة وفنزويلا، "تنسجمان جيدًا في الوقت الحالي"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا، "تشكل مصدرًا لاضطراب سوق النفط العالمية".
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الجمعة.
وأوضحت المتحدثة، أن "الزيارة ستتضمن لقاءً ثنائيًا مع الرئيس الصيني، إضافة إلى غداء عمل ومباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأضافت أن "ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في الولايات المتحدة خلال وقت لاحق من العام الجاري، في إطار تعزيز الحوار بين الجانبين".
كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة والصين ستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة وآخر للاستثمار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكان ترامب صرح، في وقت سابق، بأنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي، قضايا التجارة والدفاع وأوكرانيا إضافة إلى زيارته المرتقبة إلى الصين.
وذكر ترامب على منصة "تروث سوشال"، أنه أجرى مكالمة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني، وكانت مكالمة طويلة وشاملة، نوقشت خلالها العديد من المواضيع المهمة.
وأفاد ترامب بأن هذه الملفات التي ناقشها مع شي جين بينغ شكلت التجارة والشؤون العسكرية، فضلًا عن زيارته المرتقبة إلى الصين في نيسان/ أبريل ، والتي قال عنها "والتي أتطلع إليها بشدة".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "جرى خلال المكالمة بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها قضية تايوان والصراع الأوكراني والوضع الراهن مع إيران، إلى جانب إمكانية استيراد الصين النفط والغاز من الولايات المتحدة".
وتابع ترامب: "العلاقة مع الصين، وعلاقتي الشخصية مع الرئيس شي، علاقة ممتازة للغاية، ونحن ندرك جميعًا مدى أهمية الحفاظ على هذا الوضع. أعتقد أنه سيتم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال السنوات الثلاث المقبلة من رئاستي فيما يتعلق بالرئيس شي وجمهورية الصين الشعبية".
وسبق للرئيس الأمريكي، أن صرح، بأن الولايات المتحدة "تدعو الصين للمشاركة في شراء النفط الفنزويلي"، على حد قوله، وقال ترامب لصحفيين: "نرحّب بمجيء الصين، وسيكون لدينا صفقة رائعة بشأن النفط"، معربًا عن توقعه بأن تقوم الهند أيضًا بشراء النفط الفنزويلي.
وذكر ترامب أن واشنطن "لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي"، لكنه أعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة وفنزويلا، "تنسجمان جيدًا في الوقت الحالي"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا، "تشكل مصدرًا لاضطراب سوق النفط العالمية".
