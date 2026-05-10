https://sarabic.ae/20260510/البيت-الأبيض-ترامب-يزور-بكين-الأربعاء-ويجري-مباحثات-مع-الرئيس-الصيني-1113307627.html

البيت الأبيض: ترامب يزور بكين الأربعاء ويجري مباحثات مع الرئيس الصيني

البيت الأبيض: ترامب يزور بكين الأربعاء ويجري مباحثات مع الرئيس الصيني

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الجمعة. 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T19:14+0000

2026-05-10T19:14+0000

2026-05-10T19:14+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103778040_0:29:1114:656_1920x0_80_0_0_b905ab982b6b0e355c2ad5bf9360a57f.jpg

وأوضحت المتحدثة، أن "الزيارة ستتضمن لقاءً ثنائيًا مع الرئيس الصيني، إضافة إلى غداء عمل ومباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين".وأضافت أن "ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في الولايات المتحدة خلال وقت لاحق من العام الجاري، في إطار تعزيز الحوار بين الجانبين".كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة والصين ستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة وآخر للاستثمار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.وكان ترامب صرح، في وقت سابق، بأنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي، قضايا التجارة والدفاع وأوكرانيا إضافة إلى زيارته المرتقبة إلى الصين.وأفاد ترامب بأن هذه الملفات التي ناقشها مع شي جين بينغ شكلت التجارة والشؤون العسكرية، فضلًا عن زيارته المرتقبة إلى الصين في نيسان/ أبريل ، والتي قال عنها "والتي أتطلع إليها بشدة".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "جرى خلال المكالمة بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها قضية تايوان والصراع الأوكراني والوضع الراهن مع إيران، إلى جانب إمكانية استيراد الصين النفط والغاز من الولايات المتحدة".وتابع ترامب: "العلاقة مع الصين، وعلاقتي الشخصية مع الرئيس شي، علاقة ممتازة للغاية، ونحن ندرك جميعًا مدى أهمية الحفاظ على هذا الوضع. أعتقد أنه سيتم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال السنوات الثلاث المقبلة من رئاستي فيما يتعلق بالرئيس شي وجمهورية الصين الشعبية".وسبق للرئيس الأمريكي، أن صرح، بأن الولايات المتحدة "تدعو الصين للمشاركة في شراء النفط الفنزويلي"، على حد قوله، وقال ترامب لصحفيين: "نرحّب بمجيء الصين، وسيكون لدينا صفقة رائعة بشأن النفط"، معربًا عن توقعه بأن تقوم الهند أيضًا بشراء النفط الفنزويلي.وذكر ترامب أن واشنطن "لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي"، لكنه أعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة وفنزويلا، "تنسجمان جيدًا في الوقت الحالي"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا، "تشكل مصدرًا لاضطراب سوق النفط العالمية".

https://sarabic.ae/20260214/الصين-تحذر-من-أن-تآمر-أمريكا-بشأن-تايوان-قد-يؤدي-إلى-مواجهة-1110356200.html

https://sarabic.ae/20260403/بكين-مزاعم-أمريكا-تكشف-عن-خططها-للسيطرة-على-قناة-بنما-من-خلال-اتهام-الصين-بذلك-1112265006.html

https://sarabic.ae/20260411/روبوت-يدهش-الحضور-في-حدث-تاريخي-بين-الصين-وأمريكا-بتنس-الطاولة-1112483237.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم