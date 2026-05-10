خامنئي يطلع رئيس أركان الجيش الإيراني على "تدابير جديدة" لمواصلة العمليات العسكرية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
خامنئي يطلع رئيس أركان الجيش الإيراني على "تدابير جديدة" لمواصلة العمليات العسكرية
سبوتنيك عربي
أطلع المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، خلال لقاء مع قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، اللواء عبد اللهي، على تقرير بشأن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، شمل... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح اللواء عبد اللهي، خلال اللقاء، أن القوات الإيرانية تتمتع بـ"استعداد دفاعي وهجومي كامل" وبخطط استراتيجية وتجهيزات عسكرية لمواجهة ما وصفه بـ"الأعمال العدائية الأمريكية والإسرائيلية"، مؤكدًا أن أي "خطأ استراتيجي أو اعتداء" سيُقابل بـ"رد سريع وحازم وقوي".وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية "ملتزمة بأوامر القائد العام"، وستواصل الدفاع عن "الثورة الإسلامية والسيادة والمصالح الوطنية الإيرانية"، مشددًا على أن القوات الإيرانية ستجعل "الأعداء يندمون على أي نوايا عدوانية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.من جانبه، أشاد، مجتبى خامنئي، بما وصفه بـ"بطولات القوات المسلحة" خلال الحرب الدائرة، معتبرًا أن الإجراءات السابقة التي اتخذتها القيادة الإيرانية ساهمت في إفشال مخططات الأعداء وتحقيق "انتصارات كبيرة"، قبل أن يعلن، بحسب الوكالة، عن "تدابير جديدة وحاسمة لمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الأعداء بكل قوة".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
© Photo / Social Media Images مجتبي خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران
أطلع المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، خلال لقاء مع قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، اللواء عبد اللهي، على تقرير بشأن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، شمل الجيش والحرس الثوري وقوات الأمن وحرس الحدود ووزارة الدفاع وقوات التعبئة.
وأوضح اللواء عبد اللهي، خلال اللقاء، أن القوات الإيرانية تتمتع بـ"استعداد دفاعي وهجومي كامل" وبخطط استراتيجية وتجهيزات عسكرية لمواجهة ما وصفه بـ"الأعمال العدائية الأمريكية والإسرائيلية"، مؤكدًا أن أي "خطأ استراتيجي أو اعتداء" سيُقابل بـ"رد سريع وحازم وقوي".
وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية "ملتزمة بأوامر القائد العام"، وستواصل الدفاع عن "الثورة الإسلامية والسيادة والمصالح الوطنية الإيرانية"، مشددًا على أن القوات الإيرانية ستجعل "الأعداء يندمون على أي نوايا عدوانية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
من جانبه، أشاد، مجتبى خامنئي، بما وصفه بـ"بطولات القوات المسلحة" خلال الحرب الدائرة، معتبرًا أن الإجراءات السابقة التي اتخذتها القيادة الإيرانية ساهمت في إفشال مخططات الأعداء وتحقيق "انتصارات كبيرة"، قبل أن يعلن، بحسب الوكالة، عن "تدابير جديدة وحاسمة لمواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الأعداء بكل قوة".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
