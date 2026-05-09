https://sarabic.ae/20260509/مسؤول-إيراني-يكشف-تفاصيل-عن-إصابة-المرشد-خامنئي-1113256443.html

مسؤول إيراني يكشف تفاصيل عن إصابة المرشد خامنئي

مسؤول إيراني يكشف تفاصيل عن إصابة المرشد خامنئي

سبوتنيك عربي

كشف مظاهر حسيني، المدير العام للمراسم في مكتب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، تفاصيل جديدة بشأن إصابة الأخير، خلال الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T11:56+0000

2026-05-09T11:56+0000

2026-05-09T11:56+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/12/1112663390_0:19:1651:948_1920x0_80_0_0_70b85b677a67ef3fdfb492741db8ab5a.jpg

وفي حديثه عن تفاصيل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، الذي وقع يوم 28 فبراير/ شباط الماضي، قال حسيني، خلال مشاركته في تجمع مناهض للحرب بطهران، أمس الجمعة، إنه كان متواجدا داخل مجمع مكتب المرشد الراحل، أثناء القصف، موضحًا أن "إحدى الضربات استهدفت موقعًا يبعد نحو 30 مترا فقط، ما أدى إلى مقتل اللواء شيرازي، رئيس المكتب العسكري للمرشد، وعدد من مرافقيه"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وأضاف حسيني أن "غارات أخرى استهدفت مواقع تبعد ما بين 70 و80 مترا عن مقر عمل المرشد"، مشيرًا إلى أن "القصف دمّر بالكامل المكان الذي اعتاد مجتبى خامنئي، إلقاء دروسه فيه، لكنه لم يكن موجودا هناك وقت الهجوم".وأوضح المسؤول الإيراني أن "الغارات استهدفت لاحقًا منزل مجتبى خامنئي، ما أسفر عن مقتل زوجته، زهراء حداد عادل، داخل المنزل، إلى جانب مقتل مصباح الهدى باقري كني، صهر علي خامنئي، الذي كان في الطابق السفلي، بينما كان مجتبى يصعد الدرج لحظة سقوط الصاروخ".وأضاف المسؤول الإيراني أن "بعض التقارير المتداولة حول إصابة خامنئي، في جبهته غير صحيحة"، مشيرًا إلى أن "الأمر اقتصر على جرح بسيط خلف الأذن تم علاجه"، مؤكدًا أن "العدو يسعى للحصول على أي صورة أو تسجيل للمرشد الإيراني الجديد لتنفيذ عمل ضده"، على حد تعبيره.وأشار مظاهر حسيني، في كلمته أمس الجمعة، إلى أن المرشد مجتبى خامنئي، سيتحدث علنًا "في الوقت المناسب"، وذلك بعد انتخابه خلفًا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد طهران، والتي اندلعت في أواخر فبراير 2026.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260509/ترامب-أتوقع-ردا-إيرانيا-الليلة-على-المقترح-الأمريكي-الأخير--1113238142.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم