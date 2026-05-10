https://sarabic.ae/20260510/خبير-في-القانون-الدولي-لـسبوتنيك-تصريحات-بوتين-في-عيد-النصر-كشفت-ارتباك-الغرب-وأحرجت-كييف--1113303190.html

خبير في القانون الدولي لـ"سبوتنيك": تصريحات بوتين في عيد النصر كشفت ارتباك الغرب وأحرجت كييف

خبير في القانون الدولي لـ"سبوتنيك": تصريحات بوتين في عيد النصر كشفت ارتباك الغرب وأحرجت كييف

سبوتنيك عربي

قال عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد النصر تعكس رؤية... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T14:32+0000

2026-05-10T14:32+0000

2026-05-10T14:32+0000

حصري

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113287780_0:0:3112:1751_1920x0_80_0_0_4ce6f82095eaaf24606cf43bc502e283.jpg

وقال في تعليقه لـ"سبوتنيك"، إن موسكو تسعى لتقديم نفسها كقوة مسؤولة تمد يدها بالسلام، بينما تتهرب الأطراف الأخرى من الحلول الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن كشف بوتين عن تفاصيل المبادرات الروسية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار يضع كييف في موقف محرج.وتابع مهران أن إعلان موسكو إرسال قائمة بـ500 أسير أوكراني في 5 مايو/أيار، مع استعداد روسي كامل للتبادل، بينما اختفت كييف من المشهد، يكشف عن تناقض صارخ في الخطاب الغربي حول من يعرقل السلام، موضحًا أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بتسهيل تبادل الأسرى، وليس استخدامهم كورقة مساومة سياسية.وأوضح أن تصريح بوتين بأن السياسيين الغربيين خدعوا روسيا ساعين لاستخدام أوكرانيا لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية، يتماشى مع ما تؤكده الوثائق المسرّبة من أن اتفاق مينسك لم يكن سوى وسيلة لكسب الوقت.وفي الختام، أكد مهران أن "خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في الذكرى الـ81 لعيد النصر يحمل رسائل متعددة الطبقات: لواشنطن بأن روسيا مستعدة للحوار لكن من موقع قوة، ولكييف بأن التعنت سيكلفها ثمنًا باهظًا، ولأوروبا بأن الوقت حان للاعتراف بفشل استراتيجية العزل، وللعالم بأن موسكو وبكين تقدمان نموذجًا بديلًا للنظام الدولي القائم على الهيمنة الغربية، مؤكدًا أن القانون الدولي يوفر أدوات لحل جميع هذه الأزمات، لكن الإرادة السياسية والالتزام بمبدأ حسن النية هما المفتاح الحقيقي للسلام".وشهدت الساحة الحمراء يوم أمس السبت عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، بحضور بوتين وعدد من قادة الدول وقدامى المحاربين.

https://sarabic.ae/20260509/أوشاكوف-لم-يتم-التوصل-إلى-أي-اتفاقات-جديدة-بشأن-الهدنة-بمناسبة-عيد-النصر-1113256307.html

https://sarabic.ae/20260509/ملك-البحرين-يهنئ-بوتين-بمناسبة-ذكرى-عيد-النصر-1113246519.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

حصري, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا