خبير في القانون الدولي لـ"سبوتنيك": تصريحات بوتين في عيد النصر كشفت ارتباك الغرب وأحرجت كييف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير في القانون الدولي لـ"سبوتنيك": تصريحات بوتين في عيد النصر كشفت ارتباك الغرب وأحرجت كييف
سبوتنيك عربي
قال عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد النصر تعكس رؤية... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
وقال في تعليقه لـ"سبوتنيك"، إن موسكو تسعى لتقديم نفسها كقوة مسؤولة تمد يدها بالسلام، بينما تتهرب الأطراف الأخرى من الحلول الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن كشف بوتين عن تفاصيل المبادرات الروسية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار يضع كييف في موقف محرج.
قال عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد النصر تعكس رؤية استراتيجية شاملة لإعادة ترتيب موازين القوى الدولية.
وقال في تعليقه لـ"سبوتنيك"، إن موسكو تسعى لتقديم نفسها كقوة مسؤولة تمد يدها بالسلام، بينما تتهرب الأطراف الأخرى من الحلول الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن كشف بوتين عن تفاصيل المبادرات الروسية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار يضع كييف في موقف محرج.
وتابع مهران أن إعلان موسكو إرسال قائمة بـ500 أسير أوكراني في 5 مايو/أيار، مع استعداد روسي كامل للتبادل، بينما اختفت كييف من المشهد، يكشف عن تناقض صارخ في الخطاب الغربي حول من يعرقل السلام، موضحًا أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بتسهيل تبادل الأسرى، وليس استخدامهم كورقة مساومة سياسية.
ولفت مهران إلى أن كشف بوتين عن مكالمة الرئيس الفرنسي ماكرون عام 2022، التي طلب فيها سحب القوات الروسية من كييف بحجة أن أوكرانيا لا تستطيع توقيع اتفاقيات إسطنبول تحت ضغط، يمثل اعترافًا صريحًا بأن الغرب استخدم المفاوضات كغطاء لإعادة تسليح كييف، مؤكدًا أن هذا يشكل خرقًا صارخًا لمبدأ حسن النية في التفاوض، المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
وأوضح أن تصريح بوتين بأن السياسيين الغربيين خدعوا روسيا ساعين لاستخدام أوكرانيا لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية، يتماشى مع ما تؤكده الوثائق المسرّبة من أن اتفاق مينسك لم يكن سوى وسيلة لكسب الوقت.
وأشار مهران إلى أن تأكيد الرئيس بوتين على أن أي لقاء مع زيلينسكي يجب أن يكون المرحلة الأخيرة لتوقيع اتفاقيات نهائية، وليس مجرد مفاوضات، يعكس إدراكًا روسيًا بأن كييف تستخدم المفاوضات كأداة إعلامية، مشيرًا إلى أن دعوة بوتين لزيلينسكي للحضور إلى موسكو تحمل رسالة رمزية واضحة بأن روسيا هي الطرف الأقوى الذي يملي الشروط.
وفي الختام، أكد مهران أن "خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في الذكرى الـ81 لعيد النصر يحمل رسائل متعددة الطبقات: لواشنطن بأن روسيا مستعدة للحوار لكن من موقع قوة، ولكييف بأن التعنت سيكلفها ثمنًا باهظًا، ولأوروبا بأن الوقت حان للاعتراف بفشل استراتيجية العزل، وللعالم بأن موسكو وبكين تقدمان نموذجًا بديلًا للنظام الدولي القائم على الهيمنة الغربية، مؤكدًا أن القانون الدولي يوفر أدوات لحل جميع هذه الأزمات، لكن الإرادة السياسية والالتزام بمبدأ حسن النية هما المفتاح الحقيقي للسلام".
وشهدت الساحة الحمراء يوم أمس السبت عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، بحضور بوتين وعدد من قادة الدول وقدامى المحاربين.
