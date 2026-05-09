أوشاكوف: لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات جديدة بشأن الهدنة بمناسبة عيد النصر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أوشاكوف: لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات جديدة بشأن الهدنة بمناسبة عيد النصر
سبوتنيك عربي
أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم السبت، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات جديدة بشأن تمديد الهدنة المعلنة بمناسبة عيد النصر، موضحًا أن وقف إطلاق... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال أوشاكوف للصحفيين في تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية تمديد الهدنة: "لا، كان هناك اتفاق على أن الهدنة المخصصة لعيد النصر ستستمر لمدة ثلاثة أيام، 9 و10 و11 من الشهر الجاري".وتابع: "لم يتحدث أحد عن المفاوضات، في الوقت الحالي تم أخذ استراحة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الجولة التالية"، مبيناً أن المفاوضات "من المرجح أن تُستأنف"، لكن موعدها لا يزال مجهولا.وأكد أن الجانب الأوكراني يعلم ما يجب فعله لضمان نجاح الجولة القادمة من المفاوضات، وقال: "من الواضح ما يجب على كل طرف فعله قبل الجولة القادمة من المفاوضات. كل طرف، وأقصد بالدرجة الأولى الجانب الأوكراني، يعلم ما يجب فعله لضمان نجاح الجولة القادمة".وفي السياق ذاته، أعلن أوشاكوف، يوم أمس الجمعة، أن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في الفترة من 9 إلى 11 مايو، وإجراء عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال هذه الفترة.وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن وقف إطلاق النار سيستمر أيام 9 و10 و11 مايو، موضحًا أن الاتفاق يشمل تعليق جميع الأنشطة القتالية، إضافة إلى تنفيذ عملية تبادل تشمل ألف أسير من كل دولة.وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في "أن يشكل الاتفاق بداية لنهاية الحرب"، مؤكدًا أن المباحثات لا تزال متواصلة لإنهاء الصراع.
11:56 GMT 09.05.2026
أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم السبت، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات جديدة بشأن تمديد الهدنة المعلنة بمناسبة عيد النصر، موضحًا أن وقف إطلاق النار سيبقى محصورا بالأيام الثلاثة المحددة سابقا، فيما لا يزال موعد استئناف المفاوضات بين الأطراف غير واضح.
وقال أوشاكوف للصحفيين في تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية تمديد الهدنة: "لا، كان هناك اتفاق على أن الهدنة المخصصة لعيد النصر ستستمر لمدة ثلاثة أيام، 9 و10 و11 من الشهر الجاري".

وأشار أوشاكوف إلى تكثيف الاتصالات بين موسكو وواشنطن، لا سيما في ظل تهديدات كييف وتحذير وزارة الدفاع الروسية من ردّ انتقامي في حال تنفيذها، وقال: "مع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص تحذيراتنا لكييف، فقد تكثفت اتصالاتنا مع الأمريكيين، والتي اتفقنا خلالها على وقف لإطلاق النار".

وتابع: "لم يتحدث أحد عن المفاوضات، في الوقت الحالي تم أخذ استراحة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الجولة التالية"، مبيناً أن المفاوضات "من المرجح أن تُستأنف"، لكن موعدها لا يزال مجهولا.
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
أمس, 18:54 GMT
وأكد أن الجانب الأوكراني يعلم ما يجب فعله لضمان نجاح الجولة القادمة من المفاوضات، وقال: "من الواضح ما يجب على كل طرف فعله قبل الجولة القادمة من المفاوضات. كل طرف، وأقصد بالدرجة الأولى الجانب الأوكراني، يعلم ما يجب فعله لضمان نجاح الجولة القادمة".

وفي تعليق على ردود فعل القادة الأجانب تجاه تهديدات، فلاديمير زيلينسكي، بمهاجمة موسكو في 9 أيار/مايو، أشار أوشاكوف إلى أن الجميع رأى رد فعلهم، قائلا: "لقد أعلنا بوضوح كاف عما قد يتبع الأعمال الإرهابية الإجرامية لكييف، لذا أعتقد أن معظم العواصم استوعبت ذلك بتفهم، هكذا أظن".

وفي السياق ذاته، أعلن أوشاكوف، يوم أمس الجمعة، أن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في الفترة من 9 إلى 11 مايو، وإجراء عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر"، في خطوة وصفها بأنها قد تمثل بداية لإنهاء الصراع المستمر بين البلدين.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن وقف إطلاق النار سيستمر أيام 9 و10 و11 مايو، موضحًا أن الاتفاق يشمل تعليق جميع الأنشطة القتالية، إضافة إلى تنفيذ عملية تبادل تشمل ألف أسير من كل دولة.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في "أن يشكل الاتفاق بداية لنهاية الحرب"، مؤكدًا أن المباحثات لا تزال متواصلة لإنهاء الصراع.
