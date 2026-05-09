أوشاكوف: لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات جديدة بشأن الهدنة بمناسبة عيد النصر
أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم السبت، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات جديدة بشأن تمديد الهدنة المعلنة بمناسبة عيد النصر، موضحًا أن وقف إطلاق... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم السبت، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات جديدة بشأن تمديد الهدنة المعلنة بمناسبة عيد النصر، موضحًا أن وقف إطلاق النار سيبقى محصورا بالأيام الثلاثة المحددة سابقا، فيما لا يزال موعد استئناف المفاوضات بين الأطراف غير واضح.
وقال أوشاكوف للصحفيين في تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية تمديد الهدنة: "لا، كان هناك اتفاق على أن الهدنة المخصصة لعيد النصر ستستمر لمدة ثلاثة أيام، 9 و10 و11 من الشهر الجاري".
وأشار أوشاكوف إلى تكثيف الاتصالات بين موسكو وواشنطن، لا سيما في ظل تهديدات كييف وتحذير وزارة الدفاع الروسية من ردّ انتقامي في حال تنفيذها، وقال: "مع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص تحذيراتنا لكييف، فقد تكثفت اتصالاتنا مع الأمريكيين، والتي اتفقنا خلالها على وقف لإطلاق النار".
وتابع: "لم يتحدث أحد عن المفاوضات، في الوقت الحالي تم أخذ استراحة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الجولة التالية"، مبيناً أن المفاوضات "من المرجح أن تُستأنف"، لكن موعدها لا يزال مجهولا.
وأكد أن الجانب الأوكراني يعلم ما يجب فعله لضمان نجاح الجولة القادمة من المفاوضات، وقال: "من الواضح ما يجب على كل طرف فعله قبل الجولة القادمة من المفاوضات. كل طرف، وأقصد بالدرجة الأولى الجانب الأوكراني، يعلم ما يجب فعله لضمان نجاح الجولة القادمة".
وفي تعليق على ردود فعل القادة الأجانب تجاه تهديدات، فلاديمير زيلينسكي، بمهاجمة موسكو في 9 أيار/مايو، أشار أوشاكوف إلى أن الجميع رأى رد فعلهم، قائلا: "لقد أعلنا بوضوح كاف عما قد يتبع الأعمال الإرهابية الإجرامية لكييف، لذا أعتقد أن معظم العواصم استوعبت ذلك بتفهم، هكذا أظن".
وفي السياق ذاته، أعلن أوشاكوف، يوم أمس الجمعة، أن روسيا وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا في الفترة من 9 إلى 11 مايو، وإجراء عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا خلال هذه الفترة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع احتفالات "يوم النصر"، في خطوة وصفها بأنها قد تمثل بداية لإنهاء الصراع المستمر بين البلدين.
وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن وقف إطلاق النار سيستمر أيام 9 و10 و11 مايو، موضحًا أن الاتفاق
يشمل تعليق جميع الأنشطة القتالية، إضافة إلى تنفيذ عملية تبادل تشمل ألف أسير من كل دولة.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في "أن يشكل الاتفاق بداية لنهاية الحرب"، مؤكدًا أن المباحثات لا تزال متواصلة لإنهاء الصراع.