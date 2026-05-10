دميترييف: الإعلام الغربي متردد في فتح أعينه على حالات الفساد الموثقة في أوكرانيا
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن وسائل الإعلام الغربية... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T17:36+0000
17:07 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 17:36 GMT 10.05.2026)
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن وسائل الإعلام الغربية بطيئة للغاية ومترددة في تسليط الضوء على حالات الفساد الموثقة في أوكرانيا.
وكتب دميترييف على منصة "إكس"، معلقًا على نشر وسائل إعلام فرنسية موادًا في الصحافة الأوكرانية تشير إلى فساد بين المقربين من فلاديمير زيلينسكي: "وسائل الإعلام الغربية بطيئة للغاية ومترددة في تسليط الضوء على حالات الفساد الموثقة في أوكرانيا".
وفي الأول من مايو/أيار الجاري، نشرت وسائل إعلام أوكرانية الجزء الثاني من "تسجيلات مينديتش"، ووفقًا لهذه المواد، ناقش رجل الأعمال تيمور مينديتش، المقرب من زيلينسكي، عقودًا دفاعية بملايين الدولارات مع رستم أوميروف، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأوكراني حتى يوليو/تموز 2025، وتحديدًا، يتعلق الأمر بعقود مع شركة "فاير بوينت" للتكنولوجيا الدفاعية، والتي قد يكون مينديتش نفسه أحد المستفيدين منها.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) لائحة اتهام إلى 7 أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، بمن فيهم مينديتش. كما تورط نائب رئيس الوزراء السابق، أوليكسي تشيرنيشوف، في القضية.
و في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش، ومموله الرئيسي ألكسندر زوكرمان، وفي الـ19 من الشهر ذاته، أقال البرلمان الأوكراني غالوشينكو من منصبه، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.
ويتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية، وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.