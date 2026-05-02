سبوتنيك عربي
حذر أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، من أن فلاديمير زيلينسكي قد يقدم على استفزاز على خطوط المواجهة لصرف انتباه الأوكرانيين عن فضيحة...
مسؤول أوكراني سابق: زيلينسكي قد يقوم باستفزاز بسبب فضيحة الفساد
04:27 GMT 02.05.2026 (تم التحديث: 04:53 GMT 02.05.2026)
حذر أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، من أن فلاديمير زيلينسكي قد يقدم على استفزاز على خطوط المواجهة لصرف انتباه الأوكرانيين عن فضيحة الفساد الجديدة في كييف، والتي اندلعت عقب نشر تسجيلات جديدة لمحادثات بين حليفه تيمور مينديتش.
وقال سوسكين: "أيها الأصدقاء، افهموا أن زيلينسكي لم يعد لديه ما يخسره. هذه التسجيلات تقول الكثير لدرجة أن هناك حاجة الآن إلى استفزاز كبير بشكل خاص لتشتيت انتباه الشعب الأوكراني بهجوم جديد على الجبهة".
ووفقا له، فإن الأمر هذه المرة لا يقتصر على أصدقاء زيلينسكي، لذا يحتاج زعيم كييف إلى تصعيد الموقف لتشتيت انتباه الجمهور.
وأشار سوسكين إلى أنه "سيكون هناك إضراب، أو حتى عدة إضرابات، وربما هجوم على جزء من الجبهة، من أجل احتلال هذه المساحة المعلوماتية بسرعة ومنع الحديث غير الضروري عن الفساد" .
نشرت صحيفة "برافدا" الأوكرانية، يوم الأربعاء، معلومات جديدة حول التحقيق في قضايا الفساد الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) .
ناقش تيمور مينديتش، رجل الأعمال وشريك فلاديمير زيلينسكي، المتورط في قضية فساد فاضحة، عقودا دفاعية بملايين الدولارات مع رستم أوميروف، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأوكراني وهو الآن سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
في 11 نوفمبر الجاري، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) لائحة اتهام إلى 7 أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، بمن فيهم مينديتش. كما تورط نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف في القضية. في 13 نوفمبر الجاري، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش، ومموله الرئيسي ألكسندر زوكرمان. في الـ19 من الشهر ذاته، أقال البرلمان الأوكراني غالوشينكو من منصبه، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.
يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.