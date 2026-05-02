مسؤول أوكراني سابق: زيلينسكي قد يقوم باستفزاز بسبب فضيحة الفساد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260502/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-قد-يقوم-زيلينسكي-باستفزاز-بسبب-فضيحة-الفساد-1113053254.html
مسؤول أوكراني سابق: زيلينسكي قد يقوم باستفزاز بسبب فضيحة الفساد
سبوتنيك عربي
حذر أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، من أن فلاديمير زيلينسكي قد يقدم على استفزاز على خطوط المواجهة لصرف انتباه الأوكرانيين عن فضيحة... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-02T04:27+0000
2026-05-02T04:53+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
مسؤول أوكراني سابق: زيلينسكي قد يقوم باستفزاز بسبب فضيحة الفساد

04:27 GMT 02.05.2026 (تم التحديث: 04:53 GMT 02.05.2026)
حذر أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، من أن فلاديمير زيلينسكي قد يقدم على استفزاز على خطوط المواجهة لصرف انتباه الأوكرانيين عن فضيحة الفساد الجديدة في كييف، والتي اندلعت عقب نشر تسجيلات جديدة لمحادثات بين حليفه تيمور مينديتش.
وقال سوسكين: "أيها الأصدقاء، افهموا أن زيلينسكي لم يعد لديه ما يخسره. هذه التسجيلات تقول الكثير لدرجة أن هناك حاجة الآن إلى استفزاز كبير بشكل خاص لتشتيت انتباه الشعب الأوكراني بهجوم جديد على الجبهة".

ووفقا له، فإن الأمر هذه المرة لا يقتصر على أصدقاء زيلينسكي، لذا يحتاج زعيم كييف إلى تصعيد الموقف لتشتيت انتباه الجمهور.

وأشار سوسكين إلى أنه "سيكون هناك إضراب، أو حتى عدة إضرابات، وربما هجوم على جزء من الجبهة، من أجل احتلال هذه المساحة المعلوماتية بسرعة ومنع الحديث غير الضروري عن الفساد" .
نشرت صحيفة "برافدا" الأوكرانية، يوم الأربعاء، معلومات جديدة حول التحقيق في قضايا الفساد الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) .
ناقش تيمور مينديتش، رجل الأعمال وشريك فلاديمير زيلينسكي، المتورط في قضية فساد فاضحة، عقودا دفاعية بملايين الدولارات مع رستم أوميروف، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأوكراني وهو الآن سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.

في 11 نوفمبر الجاري، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) لائحة اتهام إلى 7 أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، بمن فيهم مينديتش. كما تورط نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف في القضية. في 13 نوفمبر الجاري، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش، ومموله الرئيسي ألكسندر زوكرمان. في الـ19 من الشهر ذاته، أقال البرلمان الأوكراني غالوشينكو من منصبه، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.

يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.
