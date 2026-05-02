مسؤول أوكراني سابق: زيلينسكي قد يقوم باستفزاز بسبب فضيحة الفساد

مسؤول أوكراني سابق: زيلينسكي قد يقوم باستفزاز بسبب فضيحة الفساد

سبوتنيك عربي

حذر أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، من أن فلاديمير زيلينسكي قد يقدم على استفزاز على خطوط المواجهة لصرف انتباه الأوكرانيين عن فضيحة...

2026-05-02T04:27+0000

2026-05-02T04:27+0000

2026-05-02T04:53+0000

وقال سوسكين: "أيها الأصدقاء، افهموا أن زيلينسكي لم يعد لديه ما يخسره. هذه التسجيلات تقول الكثير لدرجة أن هناك حاجة الآن إلى استفزاز كبير بشكل خاص لتشتيت انتباه الشعب الأوكراني بهجوم جديد على الجبهة".وأشار سوسكين إلى أنه "سيكون هناك إضراب، أو حتى عدة إضرابات، وربما هجوم على جزء من الجبهة، من أجل احتلال هذه المساحة المعلوماتية بسرعة ومنع الحديث غير الضروري عن الفساد" .نشرت صحيفة "برافدا" الأوكرانية، يوم الأربعاء، معلومات جديدة حول التحقيق في قضايا الفساد الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) .ناقش تيمور مينديتش، رجل الأعمال وشريك فلاديمير زيلينسكي، المتورط في قضية فساد فاضحة، عقودا دفاعية بملايين الدولارات مع رستم أوميروف، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأوكراني وهو الآن سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.تاكر كارلسون: الغرب يدفع أوكرانيا إلى الدمار من خلال إطالة أمد الصراع مع روسياضابط أوكراني سابق: زيلينسكي متورط شخصيا بفضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا