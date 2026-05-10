رئيس الأركان الإسرائيلي: نحتاج إلى المزيد من الجنود لمواصلة الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260510/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نحتاج-إلى-المزيد-من-الجنود-لمواصلة-الحرب-1113299370.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: نحتاج إلى المزيد من الجنود لمواصلة الحرب
رئيس الأركان الإسرائيلي: نحتاج إلى المزيد من الجنود لمواصلة الحرب
سبوتنيك عربي
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، في اجتماع سريّ للجنة الشؤون الخارجية والدفاع إن "الجيش بحاجة إلى المزيد من الجنود". 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T12:44+0000
2026-05-10T12:44+0000
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
إيران
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c435c0323c64e25cfa343ee0b79fb19d.jpg
وأضاف: "أنا لا أتعامل مع العمليات السياسية أو التشريعية، بل أتعامل مع الحرب متعددة الساحات وهزيمة العدو. ولمواصلة القيام بذلك، يجب أن يحصل الجيش الإسرائيلي على المزيد من الجنود على الفور"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، إلى الكنيست لتقديم إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمنية، وسط ضغوط متزايدة بشأن أزمة نقص الجنود في الجيش الإسرائيلي، إذ جدّد تأكيده على الحاجة إلى تعزيز القوات البشرية "بشكل فوري".وخلال الاجتماع، أعاد زامير التحذير من تداعيات عدم إقرار تشريعات تتعلق بتجنيد اليهود "الحريديم"(تيار ديني يهودي متشدد) وتعديل قوانين الاحتياط والخدمة الإلزامية، بعدما كان قد حذر في مارس/آذار الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، من أن الجيش الإسرائيلي "قد ينهار على نفسه" إذا استمرت أزمة النقص البشري دون حلول تشريعية وتنظيمية.وفي السياق ذاته، كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دافرين، أعلن سابقا أن الجيش بحاجة إلى نحو 15 ألف جندي إضافي، بينهم ما بين 7 و8 آلاف مقاتل، مشيرًا إلى اتساع نطاق المهام العسكرية والحاجة الملحّة لتعزيز القوات النظامية والاحتياطية.كما جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، بوعز بيسموث، دعوته إلى إقرار قوانين تتعلق بتمديد الخدمة الإلزامية وتنظيم الاحتياط، بالتوازي مع مشروع لإعفاء عشرات الآلاف من اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، فيما شدّد مسؤولون عسكريون إسرائيليون على أن النقص في المقاتلين بات “قضية بالغة الأهمية” في ظل التطورات الأمنية الحالية.
https://sarabic.ae/20260508/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-تفاصيل-عملية-تدمير-شبكة-أنفاق-جنوبي-غزة-1113215898.html
https://sarabic.ae/20260509/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-أكثر-من-85-موقعا-تابعا-لحزب-الله-اللبناني-خلال-24-ساعة-1113240901.html
إسرائيل
إيران
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5f26bb624a62a0e9ae7f84e209a5eae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, لبنان
إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, لبنان

رئيس الأركان الإسرائيلي: نحتاج إلى المزيد من الجنود لمواصلة الحرب

12:44 GMT 10.05.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، في اجتماع سريّ للجنة الشؤون الخارجية والدفاع إن "الجيش بحاجة إلى المزيد من الجنود".
وأضاف: "أنا لا أتعامل مع العمليات السياسية أو التشريعية، بل أتعامل مع الحرب متعددة الساحات وهزيمة العدو. ولمواصلة القيام بذلك، يجب أن يحصل الجيش الإسرائيلي على المزيد من الجنود على الفور"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، إلى الكنيست لتقديم إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمنية، وسط ضغوط متزايدة بشأن أزمة نقص الجنود في الجيش الإسرائيلي، إذ جدّد تأكيده على الحاجة إلى تعزيز القوات البشرية "بشكل فوري".
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تفاصيل عملية تدمير شبكة أنفاق جنوبي غزة
8 مايو, 10:44 GMT
وخلال الاجتماع، أعاد زامير التحذير من تداعيات عدم إقرار تشريعات تتعلق بتجنيد اليهود "الحريديم"(تيار ديني يهودي متشدد) وتعديل قوانين الاحتياط والخدمة الإلزامية، بعدما كان قد حذر في مارس/آذار الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، من أن الجيش الإسرائيلي "قد ينهار على نفسه" إذا استمرت أزمة النقص البشري دون حلول تشريعية وتنظيمية.
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من "85 موقعا تابعا لحزب الله" اللبناني خلال 24 ساعة
أمس, 05:59 GMT
وفي السياق ذاته، كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دافرين، أعلن سابقا أن الجيش بحاجة إلى نحو 15 ألف جندي إضافي، بينهم ما بين 7 و8 آلاف مقاتل، مشيرًا إلى اتساع نطاق المهام العسكرية والحاجة الملحّة لتعزيز القوات النظامية والاحتياطية.
كما جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، بوعز بيسموث، دعوته إلى إقرار قوانين تتعلق بتمديد الخدمة الإلزامية وتنظيم الاحتياط، بالتوازي مع مشروع لإعفاء عشرات الآلاف من اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، فيما شدّد مسؤولون عسكريون إسرائيليون على أن النقص في المقاتلين بات “قضية بالغة الأهمية” في ظل التطورات الأمنية الحالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала