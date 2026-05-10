نادي الأسير الفلسطيني: تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون" وسط اتهامات بالتعذيب والتجويع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
نادي الأسير الفلسطيني: تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن "الدامون" وسط اتهامات بالتعذيب والتجويع
سبوتنيك عربي
وأوضح النادي، في بيان صدر اليوم الأحد، أن سجن "الدامون" يُعد من أبرز السجون التي شهدت تصاعدًا في عمليات القمع، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 88 أسيرة، إضافة إلى أخريات محتجزات في مراكز التحقيق والتوقيف. وأشار البيان إلى أن بين الأسيرات طفلتين، وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى، اعتُقلن مؤخرًا على خلفية ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ"التحريض". وكشف نادي الأسير، استنادًا إلى شهادات أسيرات داخل السجن وأخريات أُفرج عنهن مؤخرًا، أن وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية نفذت ما لا يقل عن عشر عمليات اقتحام وقمع خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026، تخللتها اعتداءات بالضرب المبرح، وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضًا وتقييد أيديهن إلى الخلف، مع تعرضهن للضرب والإهانة في تلك الأوضاع، ما أدى إلى إصابة عدد منهن بإصابات مختلفة. كما لفت البيان إلى تفاقم أزمة الاكتظاظ داخل الزنازين، في ظل حملات الاعتقال المستمرة، موضحًا أن بعض الغرف تضم أكثر من عشر أسيرات، ما يضطر العديد منهن للنوم على الأرض. وأكد نادي "الأسير الفلسطيني" أن سياسة التجويع باتت إحدى أبرز أدوات التنكيل داخل السجون، خاصة خلال الفترات التي تزامنت مع الأعياد الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إحدى الأسيرات فقدت نحو 30 كيلوغرامًا من وزنها بعد أشهر من اعتقالها. وفي السياق ذاته، تحدث البيان عن استمرار سياسة "التفتيش العاري" بحق الأسيرات، سواء أثناء نقلهن إلى سجن "هشارون" أو عند إدخالهن إلى سجن "الدامون"، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل شكلًا من أشكال الاعتداءات الجنسية والانتهاكات المهينة للكرامة الإنسانية. وأوضح البيان أن غالبية الأسيرات معتقلات على خلفية ما تدعيه السلطات الإسرائيلية بـ"التحريض"، أو بموجب أوامر اعتقال إداري استنادًا إلى ملفات سرية. وفي ختام بيانه، جدد نادي الأسير مطالبته بالإفراج الفوري عن الأسيرات المعتقلات تعسفيًا، لا سيما الطفلات والمريضات والحوامل، داعيًا إلى وقف ما وصفه بـ"الجرائم المنظمة" والانتهاكات المتواصلة بحق الأسيرات والأسرى داخل السجون الإسرائيلية. وأشار النادي إلى أن السلطات الإسرائيلية فرضت، منذ اندلاع الحرب في غزة، واقعًا غير مسبوق داخل السجون، عبر سياسات تقوم على التجويع والتعذيب والعزل والحرمان من العلاج والزيارات، إلى جانب الاعتداءات الجسدية، ما أدى إلى تدهور خطير في أوضاع الأسرى والأسيرات.
اتهم نادي "الأسير الفلسطيني" السلطات الإسرائيلية بتصعيد الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"، مشيرًا إلى تزايد وتيرة عمليات القمع الممنهجة والاعتداءات الجسدية والنفسية بحقهن خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح النادي، في بيان صدر اليوم الأحد، أن سجن "الدامون" يُعد من أبرز السجون التي شهدت تصاعدًا في عمليات القمع، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 88 أسيرة، إضافة إلى أخريات محتجزات في مراكز التحقيق والتوقيف.
وأشار البيان إلى أن بين الأسيرات طفلتين، وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى، اعتُقلن مؤخرًا على خلفية ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ"التحريض".
وكشف نادي الأسير، استنادًا إلى شهادات أسيرات داخل السجن وأخريات أُفرج عنهن مؤخرًا، أن وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية نفذت ما لا يقل عن عشر عمليات اقتحام وقمع خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026، تخللتها اعتداءات بالضرب المبرح، وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضًا وتقييد أيديهن إلى الخلف، مع تعرضهن للضرب والإهانة في تلك الأوضاع، ما أدى إلى إصابة عدد منهن بإصابات مختلفة.
وأضاف النادي أن سياسات العزل الانفرادي تصاعدت بشكل ملحوظ، حيث تعرضت ست أسيرات على الأقل للعزل، بعضهن تجاوزت مدة عزلهن أسبوعين متواصلين.
كما لفت البيان إلى تفاقم أزمة الاكتظاظ داخل الزنازين، في ظل حملات الاعتقال المستمرة، موضحًا أن بعض الغرف تضم أكثر من عشر أسيرات، ما يضطر العديد منهن للنوم على الأرض.
وأكد نادي "الأسير الفلسطيني" أن سياسة التجويع باتت إحدى أبرز أدوات التنكيل داخل السجون، خاصة خلال الفترات التي تزامنت مع الأعياد الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إحدى الأسيرات فقدت نحو 30 كيلوغرامًا من وزنها بعد أشهر من اعتقالها.
وفي السياق ذاته، تحدث البيان عن استمرار سياسة "التفتيش العاري" بحق الأسيرات، سواء أثناء نقلهن إلى سجن "هشارون" أو عند إدخالهن إلى سجن "الدامون"، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل شكلًا من أشكال الاعتداءات الجنسية والانتهاكات المهينة للكرامة الإنسانية.

وأشار النادي الفلسطيني إلى تدهور الأوضاع الصحية لعدد من الأسيرات، من بينهن أسيرتان مصابتان بالسرطان، تعانيان من الحرمان من العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وسط تحذيرات من تفاقم حالتهما الصحية.

وأوضح البيان أن غالبية الأسيرات معتقلات على خلفية ما تدعيه السلطات الإسرائيلية بـ"التحريض"، أو بموجب أوامر اعتقال إداري استنادًا إلى ملفات سرية.
وفي ختام بيانه، جدد نادي الأسير مطالبته بالإفراج الفوري عن الأسيرات المعتقلات تعسفيًا، لا سيما الطفلات والمريضات والحوامل، داعيًا إلى وقف ما وصفه بـ"الجرائم المنظمة" والانتهاكات المتواصلة بحق الأسيرات والأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
وأشار النادي إلى أن السلطات الإسرائيلية فرضت، منذ اندلاع الحرب في غزة، واقعًا غير مسبوق داخل السجون، عبر سياسات تقوم على التجويع والتعذيب والعزل والحرمان من العلاج والزيارات، إلى جانب الاعتداءات الجسدية، ما أدى إلى تدهور خطير في أوضاع الأسرى والأسيرات.
