لا تفرقهم الطوائف.. "نادر صدقة" السامري الذي وحدته قضية فلسطين يروي لـ "سبوتنيك" عن سنوات الأسر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/لا-تفرقهم-الطوائف-نادر-صدقة-السامري-الذي-وحدته-قضية-فلسطين-يروي-لـ-سبوتنيك-عن-سنوات-الأسر-1106355755.html
لا تفرقهم الطوائف.. "نادر صدقة" السامري الذي وحدته قضية فلسطين يروي لـ "سبوتنيك" عن سنوات الأسر
لا تفرقهم الطوائف.. "نادر صدقة" السامري الذي وحدته قضية فلسطين يروي لـ "سبوتنيك" عن سنوات الأسر
سبوتنيك عربي
في زنزانة موحشة، حيث تتلاشى الأيام في رتابة قاسية، وحيث تتعانق الجدران الباردة مع أحلام الحرية، قضى نادر صدقة 22 عاما من عمره، حُكم عليه فيها بستة مؤبدات و45... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T13:25+0000
2025-10-24T13:25+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106356037_0:0:815:458_1920x0_80_0_0_761c1d9c0a66b38bcfbd904cdae04f81.jpg
نادر صدقة، ذلك الشاب القادم من رحم الطائفة السامرية العريقة في نابلس، لم يرضخ لقدر الاستسلام، بل اختار طريق المقاومة ليصبح من قادة كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.حكايته ليست مجرد سيرة أسير، بل هي شهادة حية على إصرار شعب يتشبث بأرضه وهويته، حتى لو كلفه ذلك سنوات طوال خلف القضبان.نادر صدقة، السامري الوحيد في السجون الإسرائيلية، يخرج من أسره، ليحمل معه ليس فقط ذكريات السجن، بل وعيا متأصلا بتاريخه وقضيته، ليشاركنا رؤيته للعالم من خلال عيون من ذاق مرارة الاعتقال."الانتفاضة الأولى وشرارة المقاومة"يقول صدقة لـ "سبوتنيك": "قضيت في الأسر 22 عاما، بعد الحكم بالسجن مدى الحياة 6 مرات، أصولي من مدينة نابلس، من الطائفة السامرية، عمري 48 عامًا، دخلت السجون بعد سنوات طويلة من المطاردة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد مشاركة في نشاطات عسكرية في الانتفاضة الأولى.وبحسب صدقة، ليس هذا السبب المباشر للاعتقال، فكل فلسطيني عرضة للاعتقال والاستهداف بشكل غير مباشر لكونه فلسطينيا، ويضيف: إصرارنا على هويتنا القومية الفلسطينية والعربية يجعلنا عرضة دائمة للاستهداف.. تثبيت فلسطينيتك يعني نفي الآخر، وعندما تكون فلسطينيا ومقاوما وتدخل على خط الكفاح المسلح تحديدا، يزداد ذلك.ويستكمل: "عشت عامين وأكثر مطاردًا بشكل كثيف، كوني شاركت في نشاطات عسكرية مختلفة لدى الاحتلال، وهذا انتهى باعتقالي واستشهاد كل مجموعتي التي كنت جزءا منها".يهودي أو سامري.. كيف ينظر الاحتلال لهذا المصطلح؟يقول نادر عن كونه سامريا: "الاحتلال عندما يستهدف لا يدقق على أصوله، بل على شخصه، لم أشعر بأي نوع من التمييز الإيجابي أو السلبي كوني أنتمي إلى الطائفة السامرية، نحن لسنا يهودا، بل طائفة تنتمي إلى بني إسرائيل.ويؤكد أن هناك عشرات بل مئات المعتقلين الإسرائيليين اليهود الذين تضامنوا مع الوضع في غزة والقضية الفلسطينية، وانحازوا إلى الجانب الإيراني في الصراع مع إسرائيل، هناك شريحة كاملة من الأسرى اليهود."تصنيفي كمخرب لا يمس بكرامتي ولا يستفزني، لأني مخرب فعلًا في المشروع الاحتلالي الصهيوني".. يقول نادر صدقة."الانضمام لكتائب أبو علي مصطفى والجبهة الشعبية"عن هذه المرحلة يقول صدقة: "انضمامي لكتائب أبو علي مصطفى كان حلقة في سلسلة حلقات متواصلة، كنت في الانتفاضة الأولى وعمري 10 سنوات، فعندما يكون الفعل الثوري سهلا، تكون المشاركة فيه أسهل، الانتفاضة الأولى اعتمدت على هذا الجيل، الذي كان دوره الحفاظ على ديمومة الثورة وجذوة الاشتباك مشتعلة، كان الجيل الصغير، الذي لم يتعد عمره 15 عاما في الانتفاضة الأولى".ويستطرد: "كنا في الانتفاضة جيلا بدون مدارس، أو مؤسسات احتواء للأطفال في ظل الاحتلال، كنا نحمل الثورة على أكتافنا من دون أن ندرك ذلك، وهذا السياق الطفولي نما مع الانتفاضة ودخل في وعينا مفردات ومصطلحات وفكر ومنطق، هذا الفعل كبر معنا، وولدت في حي كان معظم المنتمين له من الجبهة الشعبية.. كان بداية الانضمام خيارا طفوليا تطور ليصبح خيارا واعيا راسخًا أستطيع تبريره والدفاع عنه"."الحالة التنظيمية والحياة داخل السجون"يعتبر صدقة أن الأسر في السجون الإسرائيلية كان محطة لاستمرار النضال، حيث هناك في الأسر خياران، إما أن تكون كما مهملا مفرغا من محتواك الثقافي والنضالي، تقضي سنواتك تلهو في الوقت كما تشاء، وإما أن تكون مناضلا أسيرا يعي وضعه ويعي مهامه ويمارسها بنشاط، ويفهم أهميته وضرورته في مكانته.ويرى صدقة أ استنهاض الحالة الثقافية والوعي العام وتعويض النقص في الشارع ومحو الأمية السياسية كان مهمتهم التاريخية والمقدسة."الأسرى قبل وبعد 7 أكتوبر""دائمًا كان الاحتلال داخل المؤسسة الأمنية يستهدف الأسرى في كل حين ووقت، لكن دائمًا كان هناك حاجز بين قدراته ورغباته وبين إمكانية تنفيذه لمخططاته"، يقول نادر صدقة.وشدد على أن ما يحول دون تنفيذ هذه المخططات هو الجسم الوطني المتمثل في الحركة الأسيرة، مؤكدًا أن 7 أكتوبر كان محطة مختلفة عما قبلها فقط، بأن باب الإمكانية فُتح للحركة الصهيونية وأذرعها الأمنية في تنفيذ مخطط عاش معهم لسنوات.وعن هذه المخططات يضيف: "دائمًا ما كانت هناك رغبة إسرائيلية للفتك بالأسرى، وكانت هناك مناسبات تفتح هذه الإمكانية مؤقتًا ثم تُعاد للإغلاق من جديد، بسبب وجود الجسم الوطني الأسير واستعداده للمواجهة"، معتبرًا أن الحركة الأسيرة كانت تعتمد على جماهير الشعب في غزة والضفة، والحماية القانونية الدولية، والمقاومة في غزة، وحالة توازن الرعب، واستعداد المقاومة للدخول في مواجهات مفتوحة دفاعًا عن الأسرى.وفيما يتعلق باللوم على السابع من أكتوبر في مسألة الفتك بالأسرى، اعتبره صدقة غير صحيح، كون التحالف الحاكم الصهيوني كان على قرار مسبق بوجوب تحطيم الثالوث الداعم من ناحية قانونية وعسكرية للحراك الأسير داخل السجون، ولم يكن من الممكن للتحالف الحاكم في إسرائيل أن يترك الحال كما هو عليه، حيث اعتمد في دعايته الانتخابية على وعود بتحطيم هذه القيم.وينهي حديثه قائلأ: "سواء أحداث 7 أكتوبر كانت موجودة أم لا، كان هناك قرار بتحطيم هذه الثوابت، كل ما حدث في 7 أكتوبر أن الاحتلال اتخذها علة لتحطيمها فقط".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو 2000 أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت أكثر من عامين، بمقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251023/بعد-تصريحاته-عن-التطبيع-سموتريتش-يتراجع-ويعتذر-للسعوديين-1106329196.html
https://sarabic.ae/20251023/أنصار-الله-نحن-في-ترقب-دائم-لالتزام-إسرائيل-بوقف-إطلاق-النار-1106335971.html
https://sarabic.ae/20251024/روبيو-لا-بديل-لخطة-ترامب-لإحلال-السلام-في-غزة-1106351467.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106356037_100:0:716:462_1920x0_80_0_0_0e707f6ee0c5115da5d3c461445a8115.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

لا تفرقهم الطوائف.. "نادر صدقة" السامري الذي وحدته قضية فلسطين يروي لـ "سبوتنيك" عن سنوات الأسر

13:25 GMT 24.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIلا تفرقهم الطوائف.. "نادر صدقة" السامري الذي وحدته قضية فلسطين يروي لـ "سبوتنيك" عن سنوات الأسر
لا تفرقهم الطوائف.. نادر صدقة السامري الذي وحدته قضية فلسطين يروي لـ سبوتنيك عن سنوات الأسر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
في زنزانة موحشة، حيث تتلاشى الأيام في رتابة قاسية، وحيث تتعانق الجدران الباردة مع أحلام الحرية، قضى نادر صدقة 22 عاما من عمره، حُكم عليه فيها بستة مؤبدات و45 سنة إضافية، ليتحول اسمه إلى أيقونة صمود في وجه المحتل.
نادر صدقة، ذلك الشاب القادم من رحم الطائفة السامرية العريقة في نابلس، لم يرضخ لقدر الاستسلام، بل اختار طريق المقاومة ليصبح من قادة كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
حكايته ليست مجرد سيرة أسير، بل هي شهادة حية على إصرار شعب يتشبث بأرضه وهويته، حتى لو كلفه ذلك سنوات طوال خلف القضبان.
نادر صدقة، السامري الوحيد في السجون الإسرائيلية، يخرج من أسره، ليحمل معه ليس فقط ذكريات السجن، بل وعيا متأصلا بتاريخه وقضيته، ليشاركنا رؤيته للعالم من خلال عيون من ذاق مرارة الاعتقال.

"الانتفاضة الأولى وشرارة المقاومة"

يقول صدقة لـ "سبوتنيك": "قضيت في الأسر 22 عاما، بعد الحكم بالسجن مدى الحياة 6 مرات، أصولي من مدينة نابلس، من الطائفة السامرية، عمري 48 عامًا، دخلت السجون بعد سنوات طويلة من المطاردة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد مشاركة في نشاطات عسكرية في الانتفاضة الأولى.
وبحسب صدقة، ليس هذا السبب المباشر للاعتقال، فكل فلسطيني عرضة للاعتقال والاستهداف بشكل غير مباشر لكونه فلسطينيا، ويضيف: إصرارنا على هويتنا القومية الفلسطينية والعربية يجعلنا عرضة دائمة للاستهداف.. تثبيت فلسطينيتك يعني نفي الآخر، وعندما تكون فلسطينيا ومقاوما وتدخل على خط الكفاح المسلح تحديدا، يزداد ذلك.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
بعد تصريحاته عن التطبيع... سموتريتش يتراجع ويعتذر للسعوديين
أمس, 17:37 GMT
ويستكمل: "عشت عامين وأكثر مطاردًا بشكل كثيف، كوني شاركت في نشاطات عسكرية مختلفة لدى الاحتلال، وهذا انتهى باعتقالي واستشهاد كل مجموعتي التي كنت جزءا منها".

يهودي أو سامري.. كيف ينظر الاحتلال لهذا المصطلح؟

يقول نادر عن كونه سامريا: "الاحتلال عندما يستهدف لا يدقق على أصوله، بل على شخصه، لم أشعر بأي نوع من التمييز الإيجابي أو السلبي كوني أنتمي إلى الطائفة السامرية، نحن لسنا يهودا، بل طائفة تنتمي إلى بني إسرائيل.
ويؤكد أن هناك عشرات بل مئات المعتقلين الإسرائيليين اليهود الذين تضامنوا مع الوضع في غزة والقضية الفلسطينية، وانحازوا إلى الجانب الإيراني في الصراع مع إسرائيل، هناك شريحة كاملة من الأسرى اليهود.
وعن كيفية التعاطي معه باعتباره سامريا، يتابع: نحن لا نصنف كأسرى سياسيين، لسنا قضية سياسية بالنسبة للاحتلال، نحن قضية أمنية، نهدد الأمن ولا نعترض على السياسة، الاحتلال يرانا إما أسرى أمنيين، أو مقاتلين غير شرعيين، أو مخربين، وهو المصطلح الأكثر شيوعا.
"تصنيفي كمخرب لا يمس بكرامتي ولا يستفزني، لأني مخرب فعلًا في المشروع الاحتلالي الصهيوني".. يقول نادر صدقة.

"الانضمام لكتائب أبو علي مصطفى والجبهة الشعبية"

عن هذه المرحلة يقول صدقة: "انضمامي لكتائب أبو علي مصطفى كان حلقة في سلسلة حلقات متواصلة، كنت في الانتفاضة الأولى وعمري 10 سنوات، فعندما يكون الفعل الثوري سهلا، تكون المشاركة فيه أسهل، الانتفاضة الأولى اعتمدت على هذا الجيل، الذي كان دوره الحفاظ على ديمومة الثورة وجذوة الاشتباك مشتعلة، كان الجيل الصغير، الذي لم يتعد عمره 15 عاما في الانتفاضة الأولى".
ويستطرد: "كنا في الانتفاضة جيلا بدون مدارس، أو مؤسسات احتواء للأطفال في ظل الاحتلال، كنا نحمل الثورة على أكتافنا من دون أن ندرك ذلك، وهذا السياق الطفولي نما مع الانتفاضة ودخل في وعينا مفردات ومصطلحات وفكر ومنطق، هذا الفعل كبر معنا، وولدت في حي كان معظم المنتمين له من الجبهة الشعبية.. كان بداية الانضمام خيارا طفوليا تطور ليصبح خيارا واعيا راسخًا أستطيع تبريره والدفاع عنه".

"الحالة التنظيمية والحياة داخل السجون"

يعتبر صدقة أن الأسر في السجون الإسرائيلية كان محطة لاستمرار النضال، حيث هناك في الأسر خياران، إما أن تكون كما مهملا مفرغا من محتواك الثقافي والنضالي، تقضي سنواتك تلهو في الوقت كما تشاء، وإما أن تكون مناضلا أسيرا يعي وضعه ويعي مهامه ويمارسها بنشاط، ويفهم أهميته وضرورته في مكانته.
ويضيف الأسير: "هناك أسرى ليس لديهم وقت للطعام، من كثرة المهام والنشاطات التي نمارسها، ومحاولة سد الثغرات.. تاريخيا كان هناك سياق تغذية متبادل بين الأسر والشارع الفلسطيني، الشارع كان يرفد قلاع الأسر بالأسرى الجدد، وقلاع الأسر تطور هذا الوعي وتخرجه منظما وواعيا، الشارع يستفيد من حالة التنظيم ويطورها بالممارسة، ويعطي للأسير، بسبب أنه بات أرقى في الوعي، مهام ميدانية، التي تثقل شخصية المناضل ويعيد الشارع المناضل للأسر مرة أخرى، ومن ثم يعود بتجربة الميدان ويصبح جاهزًا لتلقي نوع آخر من الوعي والتثقيف.
ويرى صدقة أ استنهاض الحالة الثقافية والوعي العام وتعويض النقص في الشارع ومحو الأمية السياسية كان مهمتهم التاريخية والمقدسة.

"الأسرى قبل وبعد 7 أكتوبر"

"دائمًا كان الاحتلال داخل المؤسسة الأمنية يستهدف الأسرى في كل حين ووقت، لكن دائمًا كان هناك حاجز بين قدراته ورغباته وبين إمكانية تنفيذه لمخططاته"، يقول نادر صدقة.
وشدد على أن ما يحول دون تنفيذ هذه المخططات هو الجسم الوطني المتمثل في الحركة الأسيرة، مؤكدًا أن 7 أكتوبر كان محطة مختلفة عما قبلها فقط، بأن باب الإمكانية فُتح للحركة الصهيونية وأذرعها الأمنية في تنفيذ مخطط عاش معهم لسنوات.
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
"أنصار الله": نحن في ترقب دائم لالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
أمس, 21:34 GMT
وعن هذه المخططات يضيف: "دائمًا ما كانت هناك رغبة إسرائيلية للفتك بالأسرى، وكانت هناك مناسبات تفتح هذه الإمكانية مؤقتًا ثم تُعاد للإغلاق من جديد، بسبب وجود الجسم الوطني الأسير واستعداده للمواجهة"، معتبرًا أن الحركة الأسيرة كانت تعتمد على جماهير الشعب في غزة والضفة، والحماية القانونية الدولية، والمقاومة في غزة، وحالة توازن الرعب، واستعداد المقاومة للدخول في مواجهات مفتوحة دفاعًا عن الأسرى.
وبحسب صدقة، بعد 7 أكتوبر هوجمت كل هذه الجبهات بشكل مشترك، وتم الاستفراد بالجسم الوطني الأسير بمعزل عن محيطه المساند، وهذا فتح الإمكانية على مصراعيها، وشرعت الإمكانية على المواجهة وتم الاستفراد بالأسرى، وممارسة كل ما حلم "الذهن الفاشي" بممارسته خلال سنوات بحق الأسرى، وهذا هو الفرق بين 7 أكتوبر وقبلها.
وفيما يتعلق باللوم على السابع من أكتوبر في مسألة الفتك بالأسرى، اعتبره صدقة غير صحيح، كون التحالف الحاكم الصهيوني كان على قرار مسبق بوجوب تحطيم الثالوث الداعم من ناحية قانونية وعسكرية للحراك الأسير داخل السجون، ولم يكن من الممكن للتحالف الحاكم في إسرائيل أن يترك الحال كما هو عليه، حيث اعتمد في دعايته الانتخابية على وعود بتحطيم هذه القيم.
وينهي حديثه قائلأ: "سواء أحداث 7 أكتوبر كانت موجودة أم لا، كان هناك قرار بتحطيم هذه الثوابت، كل ما حدث في 7 أكتوبر أن الاحتلال اتخذها علة لتحطيمها فقط".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عند حائط البراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
روبيو: لا بديل لخطة ترامب لإحلال السلام في غزة
11:16 GMT
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو 2000 أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت أكثر من عامين، بمقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في وقت سابق، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала