لا تفرقهم الطوائف.. "نادر صدقة" السامري الذي وحدته قضية فلسطين يروي لـ "سبوتنيك" عن سنوات الأسر

في زنزانة موحشة، حيث تتلاشى الأيام في رتابة قاسية، وحيث تتعانق الجدران الباردة مع أحلام الحرية، قضى نادر صدقة 22 عاما من عمره، حُكم عليه فيها بستة مؤبدات و45... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

نادر صدقة، ذلك الشاب القادم من رحم الطائفة السامرية العريقة في نابلس، لم يرضخ لقدر الاستسلام، بل اختار طريق المقاومة ليصبح من قادة كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.حكايته ليست مجرد سيرة أسير، بل هي شهادة حية على إصرار شعب يتشبث بأرضه وهويته، حتى لو كلفه ذلك سنوات طوال خلف القضبان.نادر صدقة، السامري الوحيد في السجون الإسرائيلية، يخرج من أسره، ليحمل معه ليس فقط ذكريات السجن، بل وعيا متأصلا بتاريخه وقضيته، ليشاركنا رؤيته للعالم من خلال عيون من ذاق مرارة الاعتقال."الانتفاضة الأولى وشرارة المقاومة"يقول صدقة لـ "سبوتنيك": "قضيت في الأسر 22 عاما، بعد الحكم بالسجن مدى الحياة 6 مرات، أصولي من مدينة نابلس، من الطائفة السامرية، عمري 48 عامًا، دخلت السجون بعد سنوات طويلة من المطاردة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد مشاركة في نشاطات عسكرية في الانتفاضة الأولى.وبحسب صدقة، ليس هذا السبب المباشر للاعتقال، فكل فلسطيني عرضة للاعتقال والاستهداف بشكل غير مباشر لكونه فلسطينيا، ويضيف: إصرارنا على هويتنا القومية الفلسطينية والعربية يجعلنا عرضة دائمة للاستهداف.. تثبيت فلسطينيتك يعني نفي الآخر، وعندما تكون فلسطينيا ومقاوما وتدخل على خط الكفاح المسلح تحديدا، يزداد ذلك.ويستكمل: "عشت عامين وأكثر مطاردًا بشكل كثيف، كوني شاركت في نشاطات عسكرية مختلفة لدى الاحتلال، وهذا انتهى باعتقالي واستشهاد كل مجموعتي التي كنت جزءا منها".يهودي أو سامري.. كيف ينظر الاحتلال لهذا المصطلح؟يقول نادر عن كونه سامريا: "الاحتلال عندما يستهدف لا يدقق على أصوله، بل على شخصه، لم أشعر بأي نوع من التمييز الإيجابي أو السلبي كوني أنتمي إلى الطائفة السامرية، نحن لسنا يهودا، بل طائفة تنتمي إلى بني إسرائيل.ويؤكد أن هناك عشرات بل مئات المعتقلين الإسرائيليين اليهود الذين تضامنوا مع الوضع في غزة والقضية الفلسطينية، وانحازوا إلى الجانب الإيراني في الصراع مع إسرائيل، هناك شريحة كاملة من الأسرى اليهود."تصنيفي كمخرب لا يمس بكرامتي ولا يستفزني، لأني مخرب فعلًا في المشروع الاحتلالي الصهيوني".. يقول نادر صدقة."الانضمام لكتائب أبو علي مصطفى والجبهة الشعبية"عن هذه المرحلة يقول صدقة: "انضمامي لكتائب أبو علي مصطفى كان حلقة في سلسلة حلقات متواصلة، كنت في الانتفاضة الأولى وعمري 10 سنوات، فعندما يكون الفعل الثوري سهلا، تكون المشاركة فيه أسهل، الانتفاضة الأولى اعتمدت على هذا الجيل، الذي كان دوره الحفاظ على ديمومة الثورة وجذوة الاشتباك مشتعلة، كان الجيل الصغير، الذي لم يتعد عمره 15 عاما في الانتفاضة الأولى".ويستطرد: "كنا في الانتفاضة جيلا بدون مدارس، أو مؤسسات احتواء للأطفال في ظل الاحتلال، كنا نحمل الثورة على أكتافنا من دون أن ندرك ذلك، وهذا السياق الطفولي نما مع الانتفاضة ودخل في وعينا مفردات ومصطلحات وفكر ومنطق، هذا الفعل كبر معنا، وولدت في حي كان معظم المنتمين له من الجبهة الشعبية.. كان بداية الانضمام خيارا طفوليا تطور ليصبح خيارا واعيا راسخًا أستطيع تبريره والدفاع عنه"."الحالة التنظيمية والحياة داخل السجون"يعتبر صدقة أن الأسر في السجون الإسرائيلية كان محطة لاستمرار النضال، حيث هناك في الأسر خياران، إما أن تكون كما مهملا مفرغا من محتواك الثقافي والنضالي، تقضي سنواتك تلهو في الوقت كما تشاء، وإما أن تكون مناضلا أسيرا يعي وضعه ويعي مهامه ويمارسها بنشاط، ويفهم أهميته وضرورته في مكانته.ويرى صدقة أ استنهاض الحالة الثقافية والوعي العام وتعويض النقص في الشارع ومحو الأمية السياسية كان مهمتهم التاريخية والمقدسة."الأسرى قبل وبعد 7 أكتوبر""دائمًا كان الاحتلال داخل المؤسسة الأمنية يستهدف الأسرى في كل حين ووقت، لكن دائمًا كان هناك حاجز بين قدراته ورغباته وبين إمكانية تنفيذه لمخططاته"، يقول نادر صدقة.وشدد على أن ما يحول دون تنفيذ هذه المخططات هو الجسم الوطني المتمثل في الحركة الأسيرة، مؤكدًا أن 7 أكتوبر كان محطة مختلفة عما قبلها فقط، بأن باب الإمكانية فُتح للحركة الصهيونية وأذرعها الأمنية في تنفيذ مخطط عاش معهم لسنوات.وعن هذه المخططات يضيف: "دائمًا ما كانت هناك رغبة إسرائيلية للفتك بالأسرى، وكانت هناك مناسبات تفتح هذه الإمكانية مؤقتًا ثم تُعاد للإغلاق من جديد، بسبب وجود الجسم الوطني الأسير واستعداده للمواجهة"، معتبرًا أن الحركة الأسيرة كانت تعتمد على جماهير الشعب في غزة والضفة، والحماية القانونية الدولية، والمقاومة في غزة، وحالة توازن الرعب، واستعداد المقاومة للدخول في مواجهات مفتوحة دفاعًا عن الأسرى.وفيما يتعلق باللوم على السابع من أكتوبر في مسألة الفتك بالأسرى، اعتبره صدقة غير صحيح، كون التحالف الحاكم الصهيوني كان على قرار مسبق بوجوب تحطيم الثالوث الداعم من ناحية قانونية وعسكرية للحراك الأسير داخل السجون، ولم يكن من الممكن للتحالف الحاكم في إسرائيل أن يترك الحال كما هو عليه، حيث اعتمد في دعايته الانتخابية على وعود بتحطيم هذه القيم.وينهي حديثه قائلأ: "سواء أحداث 7 أكتوبر كانت موجودة أم لا، كان هناك قرار بتحطيم هذه الثوابت، كل ما حدث في 7 أكتوبر أن الاحتلال اتخذها علة لتحطيمها فقط".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو 2000 أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت أكثر من عامين، بمقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

