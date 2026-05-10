وزير الخارجية اللبناني يؤكد تمسك بلاده بالسلام وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي
أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الأحد، تمسك بلاده بمبدأ السلام، وحرصها على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والعمل على ترسيخ الاستقرار بما يضمن مستقبلًا أفضل لجميع اللبنانيين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الفاتيكان وإيطاليا.
واستهل رجي زيارته بزيارة المعهد الحبري الماروني في العاصمة الإيطالية روما، حيث أعرب عن سعادته بزيارة هذا الصرح التاريخي العريق، مشيدًا بما يمثله من "منارة علم وثقافة" أسهمت في إعداد شخصيات ورواد حملوا صورة لبنان الحضارية إلى العالم، ورسخوا دوره كمساحة للتلاقي بين الحضارات والثقافات، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
كما شدد وزير الخارجية اللبناني، خلال لقائه مع أبناء الجالية اللبنانية، على أهمية الدور الذي يضطلع به اللبنانيون المنتشرون في بناء جسور التواصل بين لبنان والعالم، ونقل الصورة الثقافية والإنسانية للبنان، إلى جانب تعزيز حضوره في المجتمعات التي يقيمون فيها.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، أن واشنطن ستستضيف يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري جولة مكثفة من المحادثات بين حكومتي إسرائيل ولبنان، في إطار جهود دفع مسار التهدئة والتوصل إلى ترتيبات أمنية طويلة الأمد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.
8 مايو, 21:48 GMT
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.