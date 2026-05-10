https://sarabic.ae/20260510/وزير-الخارجية-اللبناني-يؤكد-تمسك-بلاده-بالسلام-وبسط-سلطة-الدولة-على-كامل-الأراضي-1113307453.html

وزير الخارجية اللبناني يؤكد تمسك بلاده بالسلام وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي

وزير الخارجية اللبناني يؤكد تمسك بلاده بالسلام وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الأحد، تمسك بلاده بمبدأ السلام، وحرصها على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والعمل على ترسيخ الاستقرار... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T18:37+0000

2026-05-10T18:37+0000

2026-05-10T18:37+0000

أخبار لبنان

بابا الفاتيكان

إيطاليا

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_a18dc7d4fdf38aeff01c1f2f4fcba1cb.jpg

واستهل رجي زيارته بزيارة المعهد الحبري الماروني في العاصمة الإيطالية روما، حيث أعرب عن سعادته بزيارة هذا الصرح التاريخي العريق، مشيدًا بما يمثله من "منارة علم وثقافة" أسهمت في إعداد شخصيات ورواد حملوا صورة لبنان الحضارية إلى العالم، ورسخوا دوره كمساحة للتلاقي بين الحضارات والثقافات، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، أن واشنطن ستستضيف يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري جولة مكثفة من المحادثات بين حكومتي إسرائيل ولبنان، في إطار جهود دفع مسار التهدئة والتوصل إلى ترتيبات أمنية طويلة الأمد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20260509/الخارجية-الأمريكية-تعلن-عن-جولة-مفاوضات-جديدة-بين-إسرائيل-ولبنان-لبحث-اتفاق-شامل-للسلام--1113267098.html

https://sarabic.ae/20260508/الصحة-اللبنانية-10-قتلى-بضربات-إسرائيلية-في-جنوب-لبنان-الجمعة-1113237475.html

أخبار لبنان

إيطاليا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, بابا الفاتيكان, إيطاليا, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية