حريق على متن طائرة تركية قادمة من اسطنبول إلى كاتماندو في نيبال.. فيديو
اندلع حريق، اليوم الإثنين، في أحد إطارات طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بعد هبوطها، في مطار العاصمة النيبالية كاتماندو، ما أدى إلى إغلاق المطار مؤقتا لمدة ساعة، وفق ما أعلنته السلطات النيبالية.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال، إن جميع الركاب البالغ عددهم 277 راكبا، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم، تم إجلاؤهم بسلام عبر مخارج الطوارئ من طائرة "إيرباص A330" القادمة من إسطنبول، دون تسجيل أي إصابات.
وأوضح المسؤول أن الحريق اندلع في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة، قبل أن تتم السيطرة عليه وسحب الطائرة إلى ممر التاكسي.
فيما أكدت الخطوط الجوية التركية رصد دخان في جهاز الهبوط أثناء سير الطائرة على المدرج، وبدء فحوصات فنية لتحديد أسباب الحادث.
من جانبه، أشار نائب الرئيس الأول للاتصالات في الشركة، يحيى أستون، إلى أن التقييمات الأولية ترجح أن يكون الدخان ناتجا عن عطل فني في أحد الأنابيب الهيدروليكية، مضيفا أن الشركة تعتزم تسيير رحلة إضافية لنقل الركاب.