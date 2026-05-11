https://sarabic.ae/20260511/حريق-على-متن-طائرة-تركية-قادمة-من-اسطنبول-إلى-كاتماندو-في-نيبال-فيديو-1113317762.html

حريق على متن طائرة تركية قادمة من اسطنبول إلى كاتماندو في نيبال.. فيديو

حريق على متن طائرة تركية قادمة من اسطنبول إلى كاتماندو في نيبال.. فيديو

سبوتنيك عربي

اندلع حريق، اليوم الإثنين، في أحد إطارات طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بعد هبوطها، في مطار العاصمة النيبالية كاتماندو، ما أدى إلى إغلاق المطار مؤقتا لمدة... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T05:22+0000

2026-05-11T05:22+0000

2026-05-11T05:22+0000

أخبار تركيا اليوم

نيبال

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113317605_0:81:1501:925_1920x0_80_0_0_95ee53724f8ccd395f8a21cf99cb1c0a.jpg

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال، إن جميع الركاب البالغ عددهم 277 راكبا، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم، تم إجلاؤهم بسلام عبر مخارج الطوارئ من طائرة "إيرباص A330" القادمة من إسطنبول، دون تسجيل أي إصابات. وأوضح المسؤول أن الحريق اندلع في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة، قبل أن تتم السيطرة عليه وسحب الطائرة إلى ممر التاكسي. فيما أكدت الخطوط الجوية التركية رصد دخان في جهاز الهبوط أثناء سير الطائرة على المدرج، وبدء فحوصات فنية لتحديد أسباب الحادث.من جانبه، أشار نائب الرئيس الأول للاتصالات في الشركة، يحيى أستون، إلى أن التقييمات الأولية ترجح أن يكون الدخان ناتجا عن عطل فني في أحد الأنابيب الهيدروليكية، مضيفا أن الشركة تعتزم تسيير رحلة إضافية لنقل الركاب.

نيبال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, نيبال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار