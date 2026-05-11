رئيس البرلمان الإيراني لأمريكا: ستتفاجؤون ومستعدون لجميع الخيارات

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن "القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد بقوة على أي عدوان"، مشددًا على أن... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T18:54+0000

2026-05-11T19:27+0000

وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "العالم أدرك هذه الحقيقة"، مضيفاً أن "إيران مستعدة لجميع الاحتمالات".وأضاف: "نحن مستعدون لكل السيناريوهات، وسيتفاجؤون"، مؤكدًا جاهزية بلاده للتعامل مع أي تطورات أو تهديدات محتملة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "وقف إطلاق النار مع إيران هش للغاية"، مضيفًا أنه الأضعف على الإطلاق.وقال ترامب، في حديث للصحفيين ردًا على سؤال حول الوضع: "وقف إطلاق النار هش للغاية... أعتبره الأضعف حاليًا"، مضيفا أن احتمالية صمود وقف إطلاق النار لا تتجاوز 1 في المئة.وصرح ترامب، أنه يدرس استئناف "مشروع الحرية"، مشيرًا إلى أن نطاقه قد يكون أوسع من مجرد مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أضاف ترامب، أنه "لم يتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن استئناف المشروع"، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة البحرية في المنطقة.وأضاف مخبر، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس"، أن "مضيق هرمز في قبضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واصفًا إياه بأنه من "بركات الحرب المفروضة".وأشار إلى أن بلاده "استفادت من هذه الميزة بعد أن تم إهمالها لسنوات"، مؤكدًا أن "إيران لن تتردد في هذا المسار ولن تتراجع عنه".وأكد مخبر، وجود تنسيق كامل بين الجانبين السياسي والعسكري، قائلاً إنه "لا يوجد في قمة النظام أي خلاف أو ازدواجية أو اختلاف بين الميدان والدبلوماسية".وأعلنت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان، غدا الثلاثاء، اجتماعا دوليا لوزراء الدفاع بمشاركة أكثر من 40 دولة، لبحث الخطط العسكرية الخاصة باستئناف وتأمين حركة التجارة عبر مضيق هرمز، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن وزير الدفاع، جون هيلي، سيترأس الاجتماع إلى جانب نظيرته الفرنسية كاثرين فوتران، موضحة أن اللقاء يأتي استكمالًا لاجتماعات عسكرية سابقة ناقشت الجوانب العملية لمهمة دولية تقودها لندن وباريس لحماية الملاحة البحرية بعد تثبيت وقف إطلاق النار.ويأتي هذا التحرك الدولي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات واسعة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط 2026، والتي أدت إلى تراجع كبير في حركة نقل النفط العالمية، بعدما كانت تمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الأزمة.

