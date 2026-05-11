هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
سبوتنيك عربي
في خطوة تعد تحولا مهما في ملف استرداد الممتلكات الثقافية والأثرية عالميا، صادق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على قانون جديد يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
مساحة حرة
مصر
أخبار فرنسا
وربما يعكس هذا القانون توجها جديدا، نحو إعادة النظر في وضع المقتنيات التاريخية المنهوبة، إبان فترات الاستعمار. وفي إطار تنفيذ هذا التوجه الجديد، بدأت السلطات الفرنسية مراجعة أصول ما يقرب من 90 ألف قطعة أثرية أفريقية محفوظة داخل المتاحف الفرنسية.ورحبت القاهرة من جانبها بأي خطوة تقوم بها أي دولة، بهدف إعادة هذا الإرث التاريخي لبلدانه الأصلية. وأوضح الشماع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "من أهم القطع المنتظر عودتها لوحة الأبراج الفلكية (زودياك دندرة) المأخوذ من سقف معبد دندرة، والتمثال الصغير للملك توت عنخ آمون المعروض ضمن مجموعة في اللوفر"، مؤكدا على "ضرورة أن تطالب مصر بعودة مسلة رمسيس الثاني من ميدان الكونكورد، التي تتعرض للتلف بفعل التلوث والاهتزازات".ورفض الشماع "فكرة خروج الأثار بشكل مشروع عبر هدايا الحكام مثل محمد علي، معتبراً أن "الآثار المصرية ملك للشعب المصري وليس للحكام". ووصف القانون الفرنسي الجديد بأنه "فرصة تاريخية لاستعادة الآثار، خاصة بعد استرداد مصر 30 ألف قطعة في السنوات الأخيرة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
في خطوة تعد تحولا مهما في ملف استرداد الممتلكات الثقافية والأثرية عالميا، صادق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على قانون جديد يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية والقطع الأثرية التي خرجت من بلدانها خلال فترات الاستعمار.
وربما يعكس هذا القانون توجها جديدا، نحو إعادة النظر في وضع المقتنيات التاريخية المنهوبة، إبان فترات الاستعمار.
وفي إطار تنفيذ هذا التوجه الجديد، بدأت السلطات الفرنسية مراجعة أصول ما يقرب من 90 ألف قطعة أثرية أفريقية محفوظة داخل المتاحف الفرنسية.
ورحبت القاهرة من جانبها بأي خطوة تقوم بها أي دولة، بهدف إعادة هذا الإرث التاريخي لبلدانه الأصلية.

في هذا السياق، قال المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات، د. بسام الشماع، إن "نواة القسم المصري في متحف اللوفر تشكلت من صناديق آثار خرجت من مصر في عصر شامبليون ومارييت، إذ ساهم اثنان من أبرز علماء المصريات في نقل كميات كبيرة من الآثار دون وجه حق".

وأوضح الشماع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "من أهم القطع المنتظر عودتها لوحة الأبراج الفلكية (زودياك دندرة) المأخوذ من سقف معبد دندرة، والتمثال الصغير للملك توت عنخ آمون المعروض ضمن مجموعة في اللوفر"، مؤكدا على "ضرورة أن تطالب مصر بعودة مسلة رمسيس الثاني من ميدان الكونكورد، التي تتعرض للتلف بفعل التلوث والاهتزازات".
ورفض الشماع "فكرة خروج الأثار بشكل مشروع عبر هدايا الحكام مثل محمد علي، معتبراً أن "الآثار المصرية ملك للشعب المصري وليس للحكام".
ووصف القانون الفرنسي الجديد بأنه "فرصة تاريخية لاستعادة الآثار، خاصة بعد استرداد مصر 30 ألف قطعة في السنوات الأخيرة".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
