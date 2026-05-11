هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
في خطوة تعد تحولا مهما في ملف استرداد الممتلكات الثقافية والأثرية عالميا، صادق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على قانون جديد يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
في خطوة تعد تحولا مهما في ملف استرداد الممتلكات الثقافية والأثرية عالميا، صادق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على قانون جديد يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية والقطع الأثرية التي خرجت من بلدانها خلال فترات الاستعمار.
وربما يعكس هذا القانون توجها جديدا، نحو إعادة النظر في وضع المقتنيات التاريخية المنهوبة، إبان فترات الاستعمار.
وفي إطار تنفيذ هذا التوجه الجديد، بدأت السلطات الفرنسية مراجعة أصول ما يقرب من 90 ألف قطعة أثرية أفريقية محفوظة داخل المتاحف الفرنسية.
ورحبت القاهرة من جانبها بأي خطوة تقوم بها أي دولة، بهدف إعادة هذا الإرث التاريخي لبلدانه الأصلية.
في هذا السياق، قال المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات، د. بسام الشماع، إن "نواة القسم المصري في متحف اللوفر تشكلت من صناديق آثار خرجت من مصر في عصر شامبليون ومارييت، إذ ساهم اثنان من أبرز علماء المصريات في نقل كميات كبيرة من الآثار دون وجه حق".
وأوضح الشماع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "من أهم القطع المنتظر عودتها لوحة الأبراج الفلكية (زودياك دندرة) المأخوذ من سقف معبد دندرة، والتمثال الصغير للملك توت عنخ آمون
المعروض ضمن مجموعة في اللوفر"، مؤكدا على "ضرورة أن تطالب مصر بعودة مسلة رمسيس الثاني من ميدان الكونكورد، التي تتعرض للتلف بفعل التلوث والاهتزازات".
ورفض الشماع "فكرة خروج الأثار بشكل مشروع عبر هدايا الحكام مثل محمد علي، معتبراً أن "الآثار المصرية ملك للشعب المصري وليس للحكام".
ووصف القانون الفرنسي الجديد بأنه "فرصة تاريخية لاستعادة الآثار، خاصة بعد استرداد مصر 30 ألف قطعة في السنوات الأخيرة".