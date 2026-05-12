إعلام: خمس دول تنسحب من "يوروفيجن" 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: خمس دول تنسحب من "يوروفيجن" 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل
إعلام: خمس دول تنسحب من "يوروفيجن" 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت كل من إسبانيا، وإيرلندا، وآيسلندا، والمجر، وسلوفينيا انسحابها من مسابقة "يوروفيجن" للأغنية لعام 2026 المقرر إقامتها في فيينا، وذلك احتجاجًا على قبول... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
ومن المقرر أن تُقام نهائيات المسابقة في أيار/مايو الجاري، حيث تجري جولتا نصف النهائي يومي 12 و14، بينما يُقام النهائي الكبير في 16 أيار/مايو. ويمثل إسرائيل في هذه النسخة المغني والملحن نوعام بتان بأغنية تحمل عنوان "ميشيل".وتُعد "يوروفيجن" مسابقة موسيقية دولية تُنظم سنويًا تحت رعاية اتحاد البث الأوروبي. وكانت نسخة عام 2025 قد أقيمت في مدينة بازل السويسرية، وانتهت بفوز المغني النمساوي يوهانس بيتش.يُذكر أن روسيا لا تشارك في المسابقة منذ عام 2022، إلا أنها كانت دائمًا من بين الدول المرشحة للفوز، وقد حصدت المركز الأول في عام 2008 بأغنية "بيليف" التي قدمها الفنان ديما بيلان.من جهتها، فازت إسرائيل بالمسابقة أربع مرات في تاريخها؛ بدأت في عام 1978 مع يتسحاق كوهين وفرقة "ألفابيتا" ثم في العام التالي مباشرة عبر فرقة "ميلك آند هوني" بأغنية، وفي عام 1998، فازت "دانا إنترناشيونال"، وكان آخر فوز لها في عام 2018 عبر الفنانة نيتا بارزيلاي.
إعلام: خمس دول تنسحب من "يوروفيجن" 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل

01:58 GMT 12.05.2026
أعلنت كل من إسبانيا، وإيرلندا، وآيسلندا، والمجر، وسلوفينيا انسحابها من مسابقة "يوروفيجن" للأغنية لعام 2026 المقرر إقامتها في فيينا، وذلك احتجاجًا على قبول مشاركة إسرائيل في المنافسة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت"، البريطانية.
ومن المقرر أن تُقام نهائيات المسابقة في أيار/مايو الجاري، حيث تجري جولتا نصف النهائي يومي 12 و14، بينما يُقام النهائي الكبير في 16 أيار/مايو. ويمثل إسرائيل في هذه النسخة المغني والملحن نوعام بتان بأغنية تحمل عنوان "ميشيل".
وتُعد "يوروفيجن" مسابقة موسيقية دولية تُنظم سنويًا تحت رعاية اتحاد البث الأوروبي. وكانت نسخة عام 2025 قد أقيمت في مدينة بازل السويسرية، وانتهت بفوز المغني النمساوي يوهانس بيتش.
يُذكر أن روسيا لا تشارك في المسابقة منذ عام 2022، إلا أنها كانت دائمًا من بين الدول المرشحة للفوز، وقد حصدت المركز الأول في عام 2008 بأغنية "بيليف" التي قدمها الفنان ديما بيلان.
من جهتها، فازت إسرائيل بالمسابقة أربع مرات في تاريخها؛ بدأت في عام 1978 مع يتسحاق كوهين وفرقة "ألفابيتا" ثم في العام التالي مباشرة عبر فرقة "ميلك آند هوني" بأغنية، وفي عام 1998، فازت "دانا إنترناشيونال"، وكان آخر فوز لها في عام 2018 عبر الفنانة نيتا بارزيلاي.
