إعلام: خمس دول تنسحب من "يوروفيجن" 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل

أعلنت كل من إسبانيا، وإيرلندا، وآيسلندا، والمجر، وسلوفينيا انسحابها من مسابقة "يوروفيجن" للأغنية لعام 2026 المقرر إقامتها في فيينا، وذلك احتجاجًا على قبول...

2026-05-12T01:58+0000

ومن المقرر أن تُقام نهائيات المسابقة في أيار/مايو الجاري، حيث تجري جولتا نصف النهائي يومي 12 و14، بينما يُقام النهائي الكبير في 16 أيار/مايو. ويمثل إسرائيل في هذه النسخة المغني والملحن نوعام بتان بأغنية تحمل عنوان "ميشيل".وتُعد "يوروفيجن" مسابقة موسيقية دولية تُنظم سنويًا تحت رعاية اتحاد البث الأوروبي. وكانت نسخة عام 2025 قد أقيمت في مدينة بازل السويسرية، وانتهت بفوز المغني النمساوي يوهانس بيتش.يُذكر أن روسيا لا تشارك في المسابقة منذ عام 2022، إلا أنها كانت دائمًا من بين الدول المرشحة للفوز، وقد حصدت المركز الأول في عام 2008 بأغنية "بيليف" التي قدمها الفنان ديما بيلان.من جهتها، فازت إسرائيل بالمسابقة أربع مرات في تاريخها؛ بدأت في عام 1978 مع يتسحاق كوهين وفرقة "ألفابيتا" ثم في العام التالي مباشرة عبر فرقة "ميلك آند هوني" بأغنية، وفي عام 1998، فازت "دانا إنترناشيونال"، وكان آخر فوز لها في عام 2018 عبر الفنانة نيتا بارزيلاي.

