الحكومة الإيرانية: مستعدون لمواجهة أي اعتداء محتمل

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن إيران في حالة استعداد كامل لمواجهة أي اعتداء محتمل، مع استمرار التمسك بخيار الدبلوماسية. 12.05.2026, سبوتنيك عربي

وقالت مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن إيران في أهبة الاستعداد و"تبقي أصابعها على الزناد"، لكنها في الوقت نفسه تركز على تحقيق السلام المستدام في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة "إسنا".وأضافت أن "السلطات الإيرانية لا تزال متمسكة بمسار الحلول الدبلوماسية، وبما يحقق مصالح الدولة والشعب الإيراني"، مشددة على أن طهران توازن بين الجاهزية الدفاعية والانفتاح على الحلول السياسية.وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في وقت سابق اليوم، بأن طهران قد تدرس رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال تعرّضها لهجوم أمريكي جديد.وأوضح رضائي، عبر منشور على منصة"إكس"، أن "أحد الخيارات المطروحة أمام إيران إذا تكرر الهجوم الأمريكي هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وسيتم بحث هذا الأمر داخل البرلمان".ويأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بجدية استئناف العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.في المقابل، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد مطلع مارس/آذار أن إيران لم تكن تقوم بتخصيب اليورانيوم خلال الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي وقعت في 28 فبراير/ شباط الماضي.وشهدت المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم، هجمات متكررة خلال الفترة الماضية.منظمة الطاقة النووية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوضإيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقوع هجوم جديد على محطة "بوشهر" للطاقة النووية

